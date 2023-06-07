Епископ Евсевий Кесарийский (ок. 263-340), которого часто называют «отцом церковной истории», писал: «Другие в своих исторических повествованиях обязательно пишут о воинских победах, о трофеях, о подвигах военачальников и доблести воинов, запятнанных кровью и убийствами, совершенными ради своих детей, родины и всякого богатства. Наше слово, повествующее о том, как жить в Боге, запишет на вечных скрижалях тех, кто вел мирную войну за мир своей души и мужественно сражался за истину, а не за родину, за веру, а не за близких. Оно возгласит непреходящую память о сопротивлении борцов за веру, об их многострадальном мужестве, о победе над демонами и незримыми противниками и о венцах, за все это полученных».

Мог ли я подумать, в апреле 1997 года впервые придя на молитву в старообрядческий Никольский храм у Тверской заставы, что когда-нибудь и мне доведется записывать на вечных скрижалях имена мучеников и исповедников, страдавших за истинную веру, за святоотеческое православие, за древлее благочестие. Ведь вся история старой веры — это история непрерывного страдания за Христа.

Я был крещен 20 февраля 1998 года в старообрядческом Покровском храме города Ржева. С тех пор прошло 25 лет — четверть века! За эти годы многое было пережито, обдумано и написано. Сегодня я считаю своим приятнейшим долгом высказать искреннюю признательность всем, кто словом и делом помогает мне в писательском скрипучем застольном труде, поддерживает и укрепляет.

Дмитрий Урушев - История старообрядчества

Москва : Блок-Принт, 2023. — 416 с. : ил.; [16] с.: цв. ил.

ISBN 978-5-6049623-2-9

Дмитрий Урушев - История старообрядчества – Содержание

От автора

Глава 1. Апостол Андрей

Глава 2. Крещение Руси

Глава 3. Святая Русь

Глава 4. Великий раскол

Глава 5. Падение Царьграда

Глава 6. Третий Рим

Глава 7. Митрополит Макарий

Глава 8. Царь и патриарх

Глава 9. Начало раскола

Глава 10. Арсений Суханов

Глава 11. Крестное знамение

Глава 12. Епископ Павел

Глава 13. Протопоп Аввакум

Глава 14. Протопоп Даниил

Глава 15. Инок Епифаний

Глава 16. Архимандрит Спиридон

Глава 17. Боярыня Морозова

Глава 18. Иов Льговский

Глава 19. Соловецкое разорение

Глава 20. Стрелецкое восстание

Глава 21. Инокиня Девора

Глава 22. Время страдания

Глава 23. Игумен Досифей

Глава 24. Кирилл Сунарецкий

Глава 25. Царь Петр

Глава 26. Булавин и Некрасов

Глава 27. Новый раскол

Глава 28. Знаменное пение

Глава 29. Ветка и Стародубье

Глава 30. Бегствующее священство

Глава 31. Тарское восстание

Глава 32. Варлаам Левин

Глава 33. Выговская пустынь

Глава 34. Раскол и подделки

Глава 35. Феодосий Васильев

Глава 36. Филипповское согласие

Глава 37. Феодосий Ветковский

Глава 38. Лаврентий Ветковский

Глава 39. Викентий Крупецкий

Глава 40. Пугачевское восстание

Глава 41. Поиски архиерея

Глава 42. Рогожское кладбище

Глава 43. Царь Николай

Глава 44. Белая Криница

Глава 45. Митрополит Амвросий

Глава 46. Белокриницкая иерархия

Глава 47. Суздальские страдальцы

Глава 48. Преображенское кладбище

Глава 49. Архиепископ Антоний :

Глава 50. Часовенное согласие

Глава 51. Шамарские чудотворцы

Глава 52. Тайное священство

Глава 53. Епископ Константин

Глава 54. Серапион Черемшанский

Глава 55. Епископ Арсений

Глава 56. Защитники веры

Глава 57. Русские купцы

Глава 58. Василий Суриков

Глава 59. Золотой век

Глава 60. Храмы Москвы

Глава 61. Епископ Михаил

Глава 62. Старообрядческий институт

Глава 63. Советская власть

Глава 64. Архиепископ Мелетий

Глава 65. Митрополит Иннокентий

Глава 66. Иоанн Кудрин

Глава 67. Всеобщий урок

Глава 68. Епископ Рафаил

Глава 69. Епископ Викентий

Глава 70. Епископ Геронтий

Глава 71. Церковь и война

Глава 72. Андрей Попов 360

Глава 73. Семен Кузнецов

Глава 74. Илья Ближников

Глава 75. Семья Лыковых

Глава 76. Митрополит Алимпий

Глава 77. Леонтий Пименов

Глава 78. Митрополит Леонтий

Глава 79. Наши дни

Глава 80. Слуги дьявола

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