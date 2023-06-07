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Урушев - История старообрядчества

Дмитрий Урушев - История старообрядчества
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy

Епископ Евсевий Кесарийский (ок. 263-340), которого часто называют «отцом церковной истории», писал: «Другие в своих исторических повествованиях обязательно пишут о воинских победах, о трофеях, о подвигах военачальников и доблести воинов, запятнанных кровью и убийствами, совершенными ради своих детей, родины и всякого богатства. Наше слово, повествующее о том, как жить в Боге, запишет на вечных скрижалях тех, кто вел мирную войну за мир своей души и мужественно сражался за истину, а не за родину, за веру, а не за близких. Оно возгласит непреходящую память о сопротивлении борцов за веру, об их многострадальном мужестве, о победе над демонами и незримыми противниками и о венцах, за все это полученных».

Мог ли я подумать, в апреле 1997 года впервые придя на молитву в старообрядческий Никольский храм у Тверской заставы, что когда-нибудь и мне доведется записывать на вечных скрижалях имена мучеников и исповедников, страдавших за истинную веру, за святоотеческое православие, за древлее благочестие. Ведь вся история старой веры — это история непрерывного страдания за Христа.

Я был крещен 20 февраля 1998 года в старообрядческом Покровском храме города Ржева. С тех пор прошло 25 лет — четверть века! За эти годы многое было пережито, обдумано и написано. Сегодня я считаю своим приятнейшим долгом высказать искреннюю признательность всем, кто словом и делом помогает мне в писательском скрипучем застольном труде, поддерживает и укрепляет.

Дмитрий Урушев - История старообрядчества

Москва : Блок-Принт, 2023. — 416 с. : ил.; [16] с.: цв. ил.

ISBN 978-5-6049623-2-9

Дмитрий Урушев - История старообрядчества – Содержание

От автора

  • Глава 1. Апостол Андрей

  • Глава 2. Крещение Руси

  • Глава 3. Святая Русь

  • Глава 4. Великий раскол

  • Глава 5. Падение Царьграда

  • Глава 6. Третий Рим

  • Глава 7. Митрополит Макарий

  • Глава 8. Царь и патриарх

  • Глава 9. Начало раскола

  • Глава 10. Арсений Суханов

  • Глава 11. Крестное знамение

  • Глава 12. Епископ Павел

  • Глава 13. Протопоп Аввакум

  • Глава 14. Протопоп Даниил

  • Глава 15. Инок Епифаний

  • Глава 16. Архимандрит Спиридон

  • Глава 17. Боярыня Морозова

  • Глава 18. Иов Льговский

  • Глава 19. Соловецкое разорение

  • Глава 20. Стрелецкое восстание

  • Глава 21. Инокиня Девора

  • Глава 22. Время страдания

  • Глава 23. Игумен Досифей

  • Глава 24. Кирилл Сунарецкий

  • Глава 25. Царь Петр

  • Глава 26. Булавин и Некрасов

  • Глава 27. Новый раскол

  • Глава 28. Знаменное пение

  • Глава 29. Ветка и Стародубье

  • Глава 30. Бегствующее священство

  • Глава 31. Тарское восстание

  • Глава 32. Варлаам Левин

  • Глава 33. Выговская пустынь

  • Глава 34. Раскол и подделки

  • Глава 35. Феодосий Васильев

  • Глава 36. Филипповское согласие

  • Глава 37. Феодосий Ветковский

  • Глава 38. Лаврентий Ветковский

  • Глава 39. Викентий Крупецкий

  • Глава 40. Пугачевское восстание

  • Глава 41. Поиски архиерея

  • Глава 42. Рогожское кладбище

  • Глава 43. Царь Николай

  • Глава 44. Белая Криница

  • Глава 45. Митрополит Амвросий

  • Глава 46. Белокриницкая иерархия

  • Глава 47. Суздальские страдальцы

  • Глава 48. Преображенское кладбище

  • Глава 49. Архиепископ Антоний :

  • Глава 50. Часовенное согласие

  • Глава 51. Шамарские чудотворцы

  • Глава 52. Тайное священство

  • Глава 53. Епископ Константин

  • Глава 54. Серапион Черемшанский

  • Глава 55. Епископ Арсений

  • Глава 56. Защитники веры

  • Глава 57. Русские купцы

  • Глава 58. Василий Суриков

  • Глава 59. Золотой век

  • Глава 60. Храмы Москвы

  • Глава 61. Епископ Михаил

  • Глава 62. Старообрядческий институт

  • Глава 63. Советская власть

  • Глава 64. Архиепископ Мелетий

  • Глава 65. Митрополит Иннокентий

  • Глава 66. Иоанн Кудрин

  • Глава 67. Всеобщий урок

  • Глава 68. Епископ Рафаил

  • Глава 69. Епископ Викентий

  • Глава 70. Епископ Геронтий

  • Глава 71. Церковь и война

  • Глава 72. Андрей Попов 360

  • Глава 73. Семен Кузнецов

  • Глава 74. Илья Ближников

  • Глава 75. Семья Лыковых

  • Глава 76. Митрополит Алимпий

  • Глава 77. Леонтий Пименов

  • Глава 78. Митрополит Леонтий

  • Глава 79. Наши дни

  • Глава 80. Слуги дьявола

Словарик

Views 349
Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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