Книга Дмитра Урушева «Руське старообрядництво: традиції, історія, культура» є комплексним науково-популярним дослідженням, яке відкриває перед читачем маловідомий і часто міфологізований світ «давнього благочестя». Автор ставить за мету представити цілісну картину старообрядництва не лише як релігійної течії, а як унікального культурно-історичного феномену, що зберіг автентичні риси допетрівської Русі. Основна ідея твору полягає в тому, що старообрядництво — це не «музейний експонат» минулого, а жива, стійка традиція, яка зуміла пронести свої ідеали крізь століття переслідувань, зберігаючи вірність канонам, особливу етику та високу культуру.

Змістовна частина праці охоплює широкий спектр тем: від причин церковного розколу XVII століття та драматичних подій часів протопопа Авакума до сучасного стану старообрядницьких згод. Урушев детально аналізує особливості богослужіння, книжної традиції, іконопису та побуту старовірів, пояснюючи символіку двоперстя та стародруків. Автор приділяє значну увагу соціально-економічному аспекту, розкриваючи феномен старообрядницького підприємництва та благодійності, які відіграли ключову роль у промисловому розвитку країни. Книга також висвітлює трагічні сторінки репресій ХХ століття та процес поступового повернення старообрядництва в суспільний дискурс.

Текст написаний у просвітницькому, об’єктивному та надзвичайно захопливому стилі, що робить складні богословські та історичні питання зрозумілими для широкого кола читачів. Дмитро Урушев, будучи глибоким знавцем теми, уникає суто академічної сухості, наповнюючи оповідь яскравими біографіями, цитатами з першоджерел та описами культурних пам’яток. Праця служить цінним посібником для тих, хто хоче розібратися у витоках руської духовності та зрозуміти механізми виживання традиційної культури в умовах глобалізації. Це глибоке занурення в історію людей, для яких віра та вірність предкам стали дорожчими за життя та добробут.

Дмитрий Урушев - Русское староообрядчество: традиции, история, культура

Москва: Эксмо, 2016 г. – 352 с.

ISBN 978-5-699-86250-4

Дмитрий Урушев - Русское староообрядчество: традиции, история, культура - Содержание

От крещения Руси

История русского непослушания

От автора

Глава 1. Апостол Андрей

Глава 2. Крещение Руси

Глава 3. Святая Русь

Глава 4. Великий раскол

Глава 5. Падение Царьграда

Глава 6. Третий Рим

Глава 7. Царь и патриарх

Глава 8. Начало раскола

Глава 9. Арсений Суханов

Глава 10. Епископ Павел

Глава 11. Протопоп Аввакум

Глава 12. Протопоп Даниил

Глава 13. Инок Епифаний

Глава 14. Архимандрит Спиридон

Глава 15. Боярыня Морозова

Глава 16. Иов Льговский

Глава 17. Соловецкое разорение

Глава 18. Стрелецкое восстание

Глава 19. Инокиня Девора

Глава 20. Время страдания

Глава 21. Игумен Досифей

Глава 22. Кирилл Сунарецкий

Глава 23. Корнилий Выговский

Глава 24. Виталий Выговский

Глава 25. Царь Петр

Глава 26. Булавин и Некрасов

Глава 27. Новый раскол

Глава 28. Знаменное пение

Глава 29. Ветка и Стародубье

Глава 30. Бегствующее священство

Глава 31. Тарское восстание

Глава 32. Варлаам Левин

Глава 33. Выговская пустынь

Глава 34. Феодосий Васильев

Глава 35. Филипповское согласие

Глава 36. Феодосий Ветковский

Глава 37. Лаврентий Ветковский

Глава 38. Викентий Крупецкий

Глава 39. Пугачевское восстание

Глава 40. Поиски архиерея

Глава 41. Рогожское кладбище

Глава 42. Царь Николай

Глава 43. Белая Криница

Глава 44. Митрополит Амвросий

Глава 45. Белокриницкая иерархия

Глава 46. Суздальские страдальцы

Глава 47. Преображенское кладбище

Глава 48. Архиепископ Антоний

Глава 49. Часовенное согласие

Глава 50. Шамарские чудотворцы

Глава 51. Епископ Константин

Глава 52. Серапион Черемшанский

Глава 53. Епископ Арсений

Глава 54. Защитники веры

Глава 55. Русские купцы

Глава 56. Василий Суриков

Глава 57. Золотой век

Глава 58. Храмы Москвы

Глава 59. Епископ Михаил

Глава 60. Старообрядческий институт

Глава 61. Советская власть

Глава 62. Архиепископ Мелетий

Глава 63. Митрополит Иннокентий

Глава 64. Иоанн Кудрин

Глава 65. Всеобщий урок

Глава 66. Епископ Рафаил

Глава 67. Епископ Викентий

Глава 68. Епископ Геронтий

Глава 69. Церковь и война

Глава 70. Андрей Попов

Глава 71. Семен Кузнецов

Глава 72. Илья Ближников

Глава 73. Семья Лыковых

Глава 74. Митрополит Алимпий

Глава 75. Наши дни

Глава 76. Митрополит Леонтий

Глава 77. Староверы в Крыму

Глава 78. Староверы в Африке

Словарик