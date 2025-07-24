Почти три столетия Россия заполняла колоссальный вакуум, образовавшийся в результате краха Монгольской империи. Первые русские — казаки Ермака — пересекли границу Европы и Азии в самом конце царствования царя Ивана Грозного. Перед ними лежала необозримая Сибирь, а за ней Дальний Восток и Великий океан. Движение на Восток было безудержным, оно было блистательно продолжено Дежневым и всеми теми, кто вышел к Тихому океану столетием с небольшим позже испанцев, увидевших этот океан в самом начале XVI века.

Русские неукротимо шли вперед, пересекли Берингов пролив, вышли в современную Канаду, освоили нынешние Орегон, Вашингтон и замедлили свой бег только в Северной Калифорнии. Расположенный чуть к северу от Сан-Франциско форт Росс — вот крайняя точка продвижения русских по периметру Великого океана.

То был северный поток русского заселения. Южный же остановился на границах Китайской империи. Китай, по выражению Наполеона, «спал». Китайцы не хотели заселять холодные северные земли. Их заселили русские.

Анатолий Иванович Уткин - Русские войны XX века

(Книга-эпоха)

М.: Родина, 2022. - 304 с.

ISBN 978-5-00180-647-9

Анатолий Иванович Уткин - Русские войны XX века - Содержание

Введение

Часть первая. Война с Японией

Часть вторая. Россия в Первой мировой войне

Часть третья. Гражданская война в России

Часть четвертая. Россия во Второй мировой войне

Часть пятая. «Холодная война»

Часть шестая. Разбитая Россия

Заключение