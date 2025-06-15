Узенцев - Богослужение или Богу служение

Радости вам в Господе! Начав писать эту книгу, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, хочется призвать всех христиан к миру и даже не начинать подобное исследование, чтобы не причинять огорчения из-за различия во мнениях и предотвратить множество споров. С другой стороны, есть большое желание разобраться в такой сложной теме, как богослужение и понять настоящую суть любых внешних форм, практикуемых в христианстве. Нам, евангельским христианам, всегда необходимо помнить, что мы - верующие в своего Господина. И для понимания того, что ожидает от каждого наш Учитель и Бог, нам необходимо помнить о своём предназначении в этом мире. Мы можем выдвигать на первый план всё что угодно: культурные аспекты своего христианства, собственное понимание тех или иных вопросов, традиции нашей деноминации или особое богословие, которое делает нас исключительными. Я не побуждаю никого сражаться с чем-либо в своих Церквях, к миру призвал нас Господь. Нам нельзя забывать самое важное из повелений Господа и апостолов о спасении окружающего нас мира. Вот приоритетная цель Иисуса Христа и Церкви Его.

Вопросы практического богословия, касающиеся богослужения, рассматривает наука литургика. Это и ритуальные, обрядовые аспекты христианского собрания, и исторические, лингвистические и даже археологические аспекты этого церковного явления. Постараемся избежать сложных богословских терминов и пафосного тона, нередко присущего научному изложению идей, не станем часто обращаться к языкам оригиналов. Эта книга - для всех. И это принципиально. Она доступна пониманию каждого. Я намеренно исключил из её содержания большое количество научных терминов и определений, чтобы сделать чтение доступным для каждого христианина. Не важно, кто вы, дорогой мой читатель. Будь вы богослов с научной степенью, пастор, служитель или недавно покаявшийся верующий, - эта книга призвана открыть для нас с вами основной смысл богослужения. По крайней мере, после прочтения у нас будет определённое направление для размышления на эту непростую тему. Помимо богослужения, я попытаюсь прояснить вопросы нашего духовного роста, хождения перед Господом, действия благодати в нас и приоритетности происходящего в духе человеческом над всякой внешней формой. Стремясь найти ответы на вопросы, которые ставит перед нами богослужение, мы затронем и многие моменты, связанные с личной духовной практикой.

Дмитрий Викторович Узенцев - Богослужение или Богу служение. Библейский взгляд на формы и суть евангельской Церкви

Волгоград: 2016.- 440 с.

Дмитрий Викторович Узенцев - Богослужение или Богу служение. Библейский взгляд на формы и суть евангельской Церкви - Содержание

Комментарии на книгу от служителей Церкви

Благодарственное слово

Введение

ЖИГАН (очерк)

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «БОГОСЛУЖЕНИЕ»

МОГУТ ЛИ БОГОСЛУЖЕНИЯ БЫТЬ РАЗНЫМИ В РАЗНЫХ ЦЕРКВЯХ?

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЁХ ВЕКОВ

ПРИТЧА: ИНТЕРВЬЮ «МУДРЫЙ МЕДВЕДЬ»

«г»-МЫШЛЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТ

ЦЕЛИ ЦЕРКВИ

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ

КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА И ЦЕРКОВЬ

СОВМЕСТНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ

ХВАЛА ГОСПОДУ

БИБЛЕЙСКИЕ ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ СОВМЕСТНУЮ ХВАЛУ И ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ

ФОРМЫ ОБЩЕГО ПОКЛОНЕНИЯ В БИБЛИИ

СВОЙ-ЧУЖОЙ

ИСКАЖЕНИЕ СЛОВ ИЗ БИБЛИИ

ИСКАЖЕНИЕ ОТРЫВКОВ ИЗ БИБЛИИ

КАНОНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ТЕНДЕНЦИЯ ВОЗВРАТА К ЗАКОНУ

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТА

ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ФЕТИШИЗМА И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ЕВАНГЕЛЬСКИХ ОБЩИНАХ

РЕЛИГИОЗНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

ЦЕРКОВНАЯ МУЗЫКА

ГИМНЫ ОБЩЕГО ПЕНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В ОБЩЕМ ПЕНИИ ЛИТУРГИЧЕСКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

ПРОБЛЕМА ПОДМЕНЫ ПОКЛОНЕНИЯ БОГУ БИБЛИОЛАТРИЕЙ

ПРОБЛЕМЫ ПОКЛОНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИЕЙ МОЗГА

ПОКЛОНЕНИЕ В ОБЩЕМ ПЕНИИ

ПОКЛОНЕНИЕ В МОЛИТВЕ

СЛУЖЕНИЕ ПРОПОВЕДИ

ХРАМ И БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЗАПОВЕДЬ ПРИЧАСТИЯ

ЗАПОВЕДЬ КРЕЩЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

ПРИМЕР БОГОСЛУЖЕНИЯ

ПЕРЕМЕНЫ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЦЕРКВИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ

БИБЛИОГРАФИЯ