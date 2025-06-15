Узенцев - Богослужение или Богу служение

Узенцев - Богослужение
Радости вам в Господе! Начав писать эту книгу, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, хочется призвать всех христиан к миру и даже не начинать подобное исследование, чтобы не причинять огорчения из-за различия во мнениях и предотвратить множество споров. С другой стороны, есть большое желание разобраться в такой сложной теме, как богослужение и понять настоящую суть любых внешних форм, практикуемых в христианстве. Нам, евангельским христианам, всегда необходимо помнить, что мы - верующие в своего Господина. И для понимания того, что ожидает от каждого наш Учитель и Бог, нам необходимо помнить о своём предназначении в этом мире. Мы можем выдвигать на первый план всё что угодно: культурные аспекты своего христианства, собственное понимание тех или иных вопросов, традиции нашей деноминации или особое богословие, которое делает нас исключительными. Я не побуждаю никого сражаться с чем-либо в своих Церквях, к миру призвал нас Господь. Нам нельзя забывать самое важное из повелений Господа и апостолов о спасении окружающего нас мира. Вот приоритетная цель Иисуса Христа и Церкви Его.
Вопросы практического богословия, касающиеся богослужения, рассматривает наука литургика. Это и ритуальные, обрядовые аспекты христианского собрания, и исторические, лингвистические и даже археологические аспекты этого церковного явления. Постараемся избежать сложных богословских терминов и пафосного тона, нередко присущего научному изложению идей, не станем часто обращаться к языкам оригиналов. Эта книга - для всех. И это принципиально. Она доступна пониманию каждого. Я намеренно исключил из её содержания большое количество научных терминов и определений, чтобы сделать чтение доступным для каждого христианина. Не важно, кто вы, дорогой мой читатель. Будь вы богослов с научной степенью, пастор, служитель или недавно покаявшийся верующий, - эта книга призвана открыть для нас с вами основной смысл богослужения. По крайней мере, после прочтения у нас будет определённое направление для размышления на эту непростую тему. Помимо богослужения, я попытаюсь прояснить вопросы нашего духовного роста, хождения перед Господом, действия благодати в нас и приоритетности происходящего в духе человеческом над всякой внешней формой. Стремясь найти ответы на вопросы, которые ставит перед нами богослужение, мы затронем и многие моменты, связанные с личной духовной практикой.
Дмитрий Викторович Узенцев - Богослужение или Богу служение. Библейский взгляд на формы и суть евангельской Церкви
Волгоград: 2016.- 440 с.
Дмитрий Викторович Узенцев - Богослужение или Богу служение. Библейский взгляд на формы и суть евангельской Церкви - Содержание
Комментарии на книгу от служителей Церкви
Благодарственное слово
Введение
ЖИГАН (очерк)
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «БОГОСЛУЖЕНИЕ»
МОГУТ ЛИ БОГОСЛУЖЕНИЯ БЫТЬ РАЗНЫМИ В РАЗНЫХ ЦЕРКВЯХ?
БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЁХ ВЕКОВ
ПРИТЧА: ИНТЕРВЬЮ «МУДРЫЙ МЕДВЕДЬ»
«г»-МЫШЛЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛИ ЦЕРКВИ
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ
КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА И ЦЕРКОВЬ
СОВМЕСТНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ
ХВАЛА ГОСПОДУ
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ СОВМЕСТНУЮ ХВАЛУ И ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ
ФОРМЫ ОБЩЕГО ПОКЛОНЕНИЯ В БИБЛИИ
СВОЙ-ЧУЖОЙ
ИСКАЖЕНИЕ СЛОВ ИЗ БИБЛИИ
ИСКАЖЕНИЕ ОТРЫВКОВ ИЗ БИБЛИИ
КАНОНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
ТЕНДЕНЦИЯ ВОЗВРАТА К ЗАКОНУ
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТА
ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ФЕТИШИЗМА И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ЕВАНГЕЛЬСКИХ ОБЩИНАХ
РЕЛИГИОЗНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ЦЕРКОВНАЯ МУЗЫКА
ГИМНЫ ОБЩЕГО ПЕНИЯ
СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В ОБЩЕМ ПЕНИИ ЛИТУРГИЧЕСКИ ТРАДИЦИОННОЙ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
ПРОБЛЕМА ПОДМЕНЫ ПОКЛОНЕНИЯ БОГУ БИБЛИОЛАТРИЕЙ
ПРОБЛЕМЫ ПОКЛОНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИЕЙ МОЗГА
ПОКЛОНЕНИЕ В ОБЩЕМ ПЕНИИ
ПОКЛОНЕНИЕ В МОЛИТВЕ
СЛУЖЕНИЕ ПРОПОВЕДИ
ХРАМ И БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЗАПОВЕДЬ ПРИЧАСТИЯ
ЗАПОВЕДЬ КРЕЩЕНИЯ
ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
ПРИМЕР БОГОСЛУЖЕНИЯ
ПЕРЕМЕНЫ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЦЕРКВИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОКРАЩЕНИЯ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ
БИБЛИОГРАФИЯ
спасибо