Данная работа посвящена исследованию структур человеческой субъективности. Быть субъектом, т.е. осознанно переживать мир от первого лица, — неотъемлемая и, вероятно, уникальная особенность человека. Однако при этом человеческая субъективность и ее структуры нередко выпадают из поля зрения академических исследований. Если почитать популярные работы, суммирующие естественнонаучный взгляд на человека, то в них вся человеческая сложность нередко сводится к двум элементам — мозгу (и в целом материальному субстрату) и сознанию, являющимся, по сути, двумя сторонами — материальной и идеальной — одного и того же. Из мозга и сознания затем выводится весь многомерный мир человеческих переживаний и человеческого поведения. Впрочем, даже сознание нередко оказывается под подозрением — эта странная мыслящая субстанция с трудом вписывается в материалистическую картину мира. Ее влияние на функционирование человека максимально нивелируется, а разговоры о ней зачастую не идут дальше рассмотрения его нейронных коррелятов.
Дмитрий Узланер - Объективная субъективность: психоаналитическая теория субъекта
(Исследования культуры)
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021 г. — 208 с.
ISBN 978-5-7598-2192-2 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-2216-5 (e-book)
Дмитрий Узланер - Объективная субъективность: психоаналитическая теория субъекта – Содержание
Введение
Глава I. Психоанализ в контексте современной науки
Бесконечные похороны Фрейда
О научности Фрейда и психоанализа
Нейропсихоанализ: нейронаука знакомится с Фрейдом
Поговорим о ножах для колки льда
Обеспокоенность статусом, или «Дяденька, я тоже ученый!»
Так почему же многие исследователи категорически отвергают психоанализ?
Несколько заключительных соображений
Глава II. Нейропсихоанализ и его концептуальные проблемы
Нейропсихоанализ и двухаспектный монизм
Мозг или психика? Концептуальные проблемы нейропсихоанализа
Нейропсихоанализ и проблема перевода
Не что, а кто: назад к субъекту
Нейропсихоанализ и критика идеологии
Заключение
Глава III. Структура психической субъективности и интерсубъективности
Субъективная реальность: от объективной объективности к субъективной объективности
Человеческое Я, или субъективная субъективность
Объективная субъективность
Трансцендентальное Канта vs трансцендентальное Фрейда
По ту сторону привычных делений
Структура психической интерсубъективности и коллективный субъект
Заключение
Глава IV. Многомерный субъект: «воображаемый», «символический» и «реальный» регистры (на примере социологии религии)
Почему социология религии нуждается в теории субъекта?
Почему Жак Лакан?
«Эго — это другой», или объект внутри субъекта
В объятьях Большого Другого
Чего ты хочешь?: в поисках реального субъекта
Заключение
Глава V. Взгляд и его роль в структуре субъективности (на примере селфи)
Взгляд и его роль в конституировании субъекта
Взгляд и желание субъекта
«Быть рассматриваемым»: невыносимая неизбежность взгляда
Взгляд и монструозное Реальное
Заключение
Заключение
Библиография
