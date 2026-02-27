Узланер - Объективная субъективность

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Исследования культуры (1 book)

Данная работа посвящена исследованию структур человеческой субъективности. Быть субъектом, т.е. осознанно переживать мир от первого лица, — неотъемлемая и, вероятно, уникальная особенность человека. Однако при этом человеческая субъективность и ее структуры нередко выпадают из поля зрения академических исследований. Если почитать популярные работы, суммирующие естественнонаучный взгляд на человека, то в них вся человеческая сложность нередко сводится к двум элементам — мозгу (и в целом материальному субстрату) и сознанию, являющимся, по сути, двумя сторонами — материальной и идеальной — одного и того же. Из мозга и сознания затем выводится весь многомерный мир человеческих переживаний и человеческого поведения. Впрочем, даже сознание нередко оказывается под подозрением — эта странная мыслящая субстанция с трудом вписывается в материалистическую картину мира. Ее влияние на функционирование человека максимально нивелируется, а разговоры о ней зачастую не идут дальше рассмотрения его нейронных коррелятов.

Дмитрий Узланер - Объективная субъективность: психоаналитическая теория субъекта

(Исследования культуры)

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021 г. — 208 с.

ISBN 978-5-7598-2192-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2216-5 (e-book)

Дмитрий Узланер - Объективная субъективность: психоаналитическая теория субъекта – Содержание

Введение

Глава I. Психоанализ в контексте современной науки

  • Бесконечные похороны Фрейда

  • О научности Фрейда и психоанализа

  • Нейропсихоанализ: нейронаука знакомится с Фрейдом

  • Поговорим о ножах для колки льда

  • Обеспокоенность статусом, или «Дяденька, я тоже ученый!»

  • Так почему же многие исследователи категорически отвергают психоанализ?

  • Несколько заключительных соображений

Глава II. Нейропсихоанализ и его концептуальные проблемы

  • Нейропсихоанализ и двухаспектный монизм

  • Мозг или психика? Концептуальные проблемы нейропсихоанализа

  • Нейропсихоанализ и проблема перевода

  • Не что, а кто: назад к субъекту

  • Нейропсихоанализ и критика идеологии

  • Заключение

Глава III. Структура психической субъективности и интерсубъективности

  • Субъективная реальность: от объективной объективности к субъективной объективности

  • Человеческое Я, или субъективная субъективность

  • Объективная субъективность

  • Трансцендентальное Канта vs трансцендентальное Фрейда

  • По ту сторону привычных делений

  • Структура психической интерсубъективности и коллективный субъект

  • Заключение

Глава IV. Многомерный субъект: «воображаемый», «символический» и «реальный» регистры (на примере социологии религии)

  • Почему социология религии нуждается в теории субъекта?

  • Почему Жак Лакан?

  • «Эго — это другой», или объект внутри субъекта

  • В объятьях Большого Другого

  • Чего ты хочешь?: в поисках реального субъекта

  • Заключение

Глава V. Взгляд и его роль в структуре субъективности (на примере селфи)

  • Взгляд и его роль в конституировании субъекта

  • Взгляд и желание субъекта

  • «Быть рассматриваемым»: невыносимая неизбежность взгляда

  • Взгляд и монструозное Реальное

  • Заключение

Заключение

Библиография

