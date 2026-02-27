Данная работа посвящена исследованию структур человеческой субъективности. Быть субъектом, т.е. осознанно переживать мир от первого лица, — неотъемлемая и, вероятно, уникальная особенность человека. Однако при этом человеческая субъективность и ее структуры нередко выпадают из поля зрения академических исследований. Если почитать популярные работы, суммирующие естественнонаучный взгляд на человека, то в них вся человеческая сложность нередко сводится к двум элементам — мозгу (и в целом материальному субстрату) и сознанию, являющимся, по сути, двумя сторонами — материальной и идеальной — одного и того же. Из мозга и сознания затем выводится весь многомерный мир человеческих переживаний и человеческого поведения. Впрочем, даже сознание нередко оказывается под подозрением — эта странная мыслящая субстанция с трудом вписывается в материалистическую картину мира. Ее влияние на функционирование человека максимально нивелируется, а разговоры о ней зачастую не идут дальше рассмотрения его нейронных коррелятов.

(Исследования культуры)

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021 г. — 208 с.

ISBN 978-5-7598-2192-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2216-5 (e-book)

Дмитрий Узланер - Объективная субъективность: психоаналитическая теория субъекта – Содержание

Введение

Глава I. Психоанализ в контексте современной науки

Бесконечные похороны Фрейда

О научности Фрейда и психоанализа

Нейропсихоанализ: нейронаука знакомится с Фрейдом

Поговорим о ножах для колки льда

Обеспокоенность статусом, или «Дяденька, я тоже ученый!»

Так почему же многие исследователи категорически отвергают психоанализ?

Несколько заключительных соображений

Глава II. Нейропсихоанализ и его концептуальные проблемы

Нейропсихоанализ и двухаспектный монизм

Мозг или психика? Концептуальные проблемы нейропсихоанализа

Нейропсихоанализ и проблема перевода

Не что, а кто: назад к субъекту

Нейропсихоанализ и критика идеологии

Заключение

Глава III. Структура психической субъективности и интерсубъективности

Субъективная реальность: от объективной объективности к субъективной объективности

Человеческое Я, или субъективная субъективность

Объективная субъективность

Трансцендентальное Канта vs трансцендентальное Фрейда

По ту сторону привычных делений

Структура психической интерсубъективности и коллективный субъект

Заключение

Глава IV. Многомерный субъект: «воображаемый», «символический» и «реальный» регистры (на примере социологии религии)

Почему социология религии нуждается в теории субъекта?

Почему Жак Лакан?

«Эго — это другой», или объект внутри субъекта

В объятьях Большого Другого

Чего ты хочешь?: в поисках реального субъекта

Заключение

Глава V. Взгляд и его роль в структуре субъективности (на примере селфи)

Взгляд и его роль в конституировании субъекта

Взгляд и желание субъекта

«Быть рассматриваемым»: невыносимая неизбежность взгляда

Взгляд и монструозное Реальное

Заключение

Заключение

Библиография