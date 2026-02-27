Говоря о постсекулярном повороте, мы имеем в виду именно эту кризисную ситуацию эрозии, с одной стороны, привычных религиозных/секулярных форм, а с другой — модели их репрезентации в академическом дискурсе.
Постсекулярный поворот — это поворот к осмыслению новых форм, которые с точки зрения прежней модели репрезентации кажутся какими-то причудливыми невероятными гибридами, порой пренебрежительно называемыми «постмодернистскими» в смысле чего-то нелепого и несерьезного. Однако эта нелепость и несерьезность является таковой только в предшествующей оптике. Постсекулярный поворот — это движение в сторону нового языка, новой модели репрезентации, способной ухватить возникающую на наших глазах картину, являющуюся как постсекулярной, так и пострелигиозной, если смотреть на нее с точки зрения привычных представлений о религии и се-кулярном. А так как новый порядок еще не успел устояться и воспринимается скорее как беспорядок, как кризис, то и постсекулярная теория сегодня — не более чем отчаянная попытка соориентироваться в этом хаосе, узреть очертания возможного будущего порядка в этом бурлящем бульоне.
Тексты, собранные в данной книге,— это результат более чем десятилетней рефлексии, попытки осмысления постсекулярности с каждой из обозначенных двух сторон: и как новой социальной реальности, и как новой оптики, нового языка, призванного эту реальность осмыслить и описать. Тексты расположены в хронологическом порядке —по времени их написания и публикации.
Дмитрий Узланер - Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке
М.: Изд-во Института Гайдара, 2020. — 416 с.
ISBN 978-5-93255-581-1
Дмитрий Узланер - Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке - Содержание
Введение
Глава 1. Расколдовывание дискурса: кризис языка современной науки о религии
Глава 2. Введение в постсекулярную философию
Глава 3. От секулярной современности к «множественным»: социальная теория о соотношении религии и современности
Глава 4. Дело «Пусси Райот» и особенности российского постсекуляризма
Глава 5. Картография постекулярного
Глава 6. Диалог науки и религии: взгляд с позиций современных теорий демократии
Глава 7. Четыре генеалогии постсекулярного (в соавторстве с Кристиной Штекль)
Глава 8. Православная теология и политическая философия: постсекулярное в российском контексте (в соавторстве с Кристиной Штекль)
Глава 9. Конец «проправославного консенсуса»: религия как новый раскол российского общества
Глава 10. Религия и политика в современном мире: обзор основных тенденций
Приложение. Как борьба за науку превращается в свою противоположность (рецензия на книгу)
