Для врачей-психiатровъ представляется совершенно избитой истиной, что психическiя болъзни и состоянiя вырожденiя суть болъзни личности.

Въ виду этого естественно, что охрана здоровья личности и правильнаго ея развитiя составляетъ ту непосредственную цъль, къ которой прежде всего долженъ стремиться каждый изъ врачей, посвящающихъ себя изученiю душевныхъ разстройствъ. Руководясь этимъ, я полагаю, что собравшiеся здъсь не посътуютъ на меня, если .я займу ихъ вниманiе вопросами, связанными съ личностью и охраною ея здоровья и правильнаго развитiя съ точки зрънiя врача-психiатра.

В. Бехтерев - Личность и условiя ея развитiя и здоровья. Речь, произнесенная 4-го Сентября 1905 г. на второмъ съезде отечественныхъ психiатровъ въ гор. Кiевъ

С.-Петербургь, изданiе: К. Л. Риккера, Невскiй просп., 14, 1906 – 46

В. Бехтерев - Личность и условiя ея развитiя и здоровья. Речь, произнесенная 4-го Сентября 1905 г. на второмъ съезде отечественныхъ психiатровъ въ гор. Кiевъ

Прежде всего мы должны выяснить для себя, что слъдуетъ понимать подъ названiемъ личности?

Должно имъть въ виду, что въ отношенiи психологическаго опредъленiя личности мы встръчаемся еще съ большими противоръчiями въ наукъ. Дъйствительно, по поводу понятiя личности высказывались различные взгляды и мнънiя въ зависимости отъ того направленiя въ своихъ основныхъ воззрънiяхъ, котораго держались различныя: психологическiя школы.