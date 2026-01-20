Менделевич - Неврозология и психосоматическая медицина
В. Д. Менделевич, С. Л. Соловьева - Неврозология и психосоматическая медицина
М.: ИД «Городец», 2016. — 596 с.
ISBN 978-5-906815-96-5
В. Д. Менделевич, С. Л. Соловьева - Неврозология и психосоматическая медицина - Содержание
Введение
Глава 1. Невротические расстройства: определение и теории неврозогенеза
Глава 2. Антиципационная концепция неврозогенеза
Глава 3. Клинические проявления невротических расстройств
Глава 4. Патопсихология невротических расстройств
Глава 5. Поло-возрастные и культуральные особенности невротических расстройств
Глава 6. Психотерапия и психофармакотерапия невротических расстройств
Глава 7. История развития психосоматического направления в медицине
Глава 8. Ключевые термины и интерпретативные схемы, используемые при объяснении этиологии психосоматических заболеваний
Глава 9. Частная психосоматика
Приложение
Список основной литературы
No comments yet. Be the first!