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Менделевич - Неврозология и психосоматическая медицина

Менделевич - Неврозология и психосоматическая медицина
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

В. Д. Менделевич, С. Л. Соловьева - Неврозология и психосоматическая медицина

М.: ИД «Городец», 2016. — 596 с.

ISBN 978-5-906815-96-5

В. Д. Менделевич, С. Л. Соловьева - Неврозология и психосоматическая медицина - Содержание

Введение

  • Глава 1. Невротические расстройства: определение и теории неврозогенеза

  • Глава 2. Антиципационная концепция неврозогенеза

  • Глава 3. Клинические проявления невротических расстройств

  • Глава 4. Патопсихология невротических расстройств

  • Глава 5. Поло-возрастные и культуральные особенности невротических расстройств

  • Глава 6. Психотерапия и психофармакотерапия невротических расстройств

  • Глава 7. История развития психосоматического направления в медицине

  • Глава 8. Ключевые термины и интерпретативные схемы, используемые при объяснении этиологии психосоматических заболеваний

  • Глава 9. Частная психосоматика

Приложение

Список основной литературы

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Added 20.01.2026
Author esxatos
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