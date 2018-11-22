Как мыслитель и как личность Вяч. Иванов имел колоссальное значение. Теория символизма сложилась так или иначе под его влиянием. Все его современники — только поэты, он же был и учителем. Если бы его не было как мыслителя, то, вероятно, русский символизм пошел бы по другому пути.

Говоря о Вячеславе Иванове как о поэте, сразу приходится констатировать, что он одинок. Бальмонта, Брюсова определил французский, немецкий, английский символизм; Вяч. Иванов миновал все эти течения. Истоки его поэзии — античность, средние века и эпоха Возрождения. Ими он действительно овладел, и они оказали грандиозное влияние, определившее основные корни его творчества.

В. И. Иванов: pro et contra - Антология в 2-х томах - Том 1

Серия «РУССКИЙ ПУТЬ»

Сост. К. Г. Исупова, А. Б. Шишкина; коммент. Е. В. Глуховой, К. Г. Исупова, С. Д. Титаренко, А. Б. Шишкина и др.

Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия, 2016 г. — 996 с.

ISBN 978-5-88812-724-7

В. И. Иванов: pro et contra - Антология. Том 1 – Содержание

От издателя

А. Б. Шишкин. Вячеслав Иванов в зеркалах ХХ века

Вяч. Иванов. Автобиографическое письмо С. А. Венгерову

В. Брюсов. <Рец. на кн.:> Вячеслав Иванов. Кормчие звезды. Книга лирики. СПб. 1903 г. Цена 2 р.

А. Измайлов. Непомерные претензии

П. Краснов. <Рец. на кн.: Вяч. Иванов. Кормчие звезды: Книга лирики>. Литература «Нового мира». 1903. № 8. Литературное обозрение. Литературные вечера

В. Брюсов. Андрей Белый. Золото в Лазури. Первое собрание стихов. Книгоиздательство «Скорпион». Мск. 1904 г. 2 р. Вячеслав Иванов. Прозрачность. Вторая книга лирики. Книгоиздательство «Скорпион». Мск. 1904 г. 1 р. 50 к.

А. Блок. <Рецензия на кн.:> Вячеслав Иванов. «Прозрачность». Вторая книга лирики. Книгоиздательство «Скорпион». Москва. 1904

Е. Герцык. О «Тантале» Вячеслава Иванова

А. Блок. Творчество Вячеслава Иванова

Г. Чулков. «Северные Цветы» — Ассирийские

М. Волошин. «Эрос» Вячеслава Иванова

Л. Галич. Дионисово соборное действо и мистический театр «Факелы»

С. Городецкий. Три поэта

Е. Герцык. <Рец. на кн.:> Вячеслав Иванов. Эрос . Изд. «Оры». 1907. Цена 60 коп.

Д. Философов. Весенний ветер

Е. Аничков. Последние побеги русской поэзии

Андрей Белый. Химеры

Вяч. Иванов. О «Химерах» Андрея Белого

Андрей Белый

Разъяснение В. Иванову

Realiora

В. Иванов. Б. Н. Бугаев и «Realiora»

Андрей Белый. Символизм и современное русское искусство

C. Адрианов. Критические наброски

Эллис. По звездам

И. Анненский. О современном лиризме

Л. Галич. Прекрасная модель

М. Гофман. Поэтическая академия

Аякс <А. Измайлов>. В литературном мире. «По звездам» Вячеслава Иванова

В. Пяст. Вячеслав Иванов

М. Гофман. Вячеслав Иванов

Г. Тастевен. По звездам. (по поводу сборника статей Вяч. Иванова)

К. Эрберг. О воздушных мостах критики

Д. Мережковский. Земля во рту

Н. Бердяев. О книге Вяч. Иванова «По звездам»

С. Ауслендер. Голубой Цветок. (Лекция Вячеслава Иванова 23 ноября)

Андрей Белый. Вячеслав Иванов: Силуэт

В. Брюсов. О «речи рабской» в защиту поэзии

С. Франк. Артистическое народничество. (Вячеслав Иванов. «По звездам». Статьи и афоризмы. Изд. «Оры». СПб., 1909 г., стр. 438)

В. Брюсов. Новые сборники стихов. Вячеслав Иванов: «Cor ardens». К-во «Скорпион». М., 1911 и др.

В. Чудовский

I. Литературная жизнь (Собрания и доклады)

II. Литературная жизнь. (Общество ревнителей художественного слова)

III. «Труды и Дни»

Н. Гумилев. Вячеслав Иванов. Cor ardens. Часть первая. К-во «Скорпион». Москва. 1911 г. Цена 2 р. 40 к.

Г. Чулков. Поэт-кормщик

М. Кузмин. «Cor ardens» Вячеслава Иванова

Н. Гумилев

I. Вячеслав Иванов. Cor ardens. Часть вторая. Изд. «Скорпион». Цена 2 р.

II. Вячеслав Иванов. Нежная Тайна. Изд. «Оры». СПб., 1912. Ц. 1 р. 25 к.

III. Вячеслав Иванов. Нежная тайна. Изд. «Оры». СПб. [1912] Ц. 1 р. 25 к.

В. Брюсов. Вячеслав Иванович Иванов

В. Ходасевич. Русская поэзия: обзор

С. Чагин <С. Бобров>. Вячеслав Иванов и лирика

С. Булгаков. Сны Геи

Л. Шестов. Вячеслав Великолепный. (К характеристике русского упадничества)

Н. Бердяев. Очарования отраженных культур. В. И. Иванов

Н. Устрялов. О форме и содержании религиозной мысли (По поводу последнего доклада Вяч. И. Иванова. в Религиозно-философском обществе)

Д. Философов. Вячеслав Иванов. «Борозды и межи». Опыты эстетические и критические. Москва. Мусагет, 1916

Н. Бердяев. «Ивановские среды»

Ф. Зелинский. Вячеслав Иванов

В. Эрн. О великолепии и скептицизме (к характеристике адогматизма)

В. Брюсов. Вячеслав Иванов. Прометей. Трагедия

Андрей Белый. Вячеслав Иванов

Сирин ученого варварства (по поводу книги В. Иванова «Родное и вселенское»). Часть 2

Вяч. Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из двух углов <Фрагменты>

М. Кузмин. Мечтатели («Записки мечтателей», № 2–3; «Переписка из двух углов», изд. «Алконост», 1921)

А. Воронский. Из современных настроений (По поводу одного спора)

И. Эренбург. Вячеслав Иванов

Дм. П. Святополк-Мирский

О современном состоянии русской поэзии <Фрагмент>

Вячеслав Иванович Иванов <Фрагмент>

Г. Флоровский. В мире исканий и блужданий <Фрагменты>

Г. Ландау. Византиец и иудей

Е. Аничков. Вячеслав Иванов и вся плеяда

М. Горький. Вячесл<ав> И<ванович> Иванов

Ф. Зелинский

<Рец. на кн.:> «Иванов Вячеслав, Дионис и прадионисийство» (Баку 1923)

<Рецензия на кн.:>. Иванов Вячеслав. «Дионис и прадионисийство»

Поэт славянского возрождения Вячеслав Иванов. <Фрагменты>

И. Голенищев-Кутузов

Лирика Вячеслава Иванова <Фрагменты>

Отречение от Диониса <Фрагменты>

Достоевский и Вячеслав Иванов <Фрагменты>

Г. Марсель. <Предисловие к «Переписке из двух углов» В. И. Иванова и М. О. Гершензона>

С. Троцкий. Воспоминания

В. Вейдле. Вячеслав Иванов

Ф. Степун. Вячеслав Иванов

В. Ходасевич. Книги и люди: «Современные записки» кн. 62-я

И. Нусинов. Как Прометей был объявлен первопричиной зла (Вячеслав Иванов, «Прометей»)

З. Гиппиус. Почти-рай: Встреча с Вячеславом Ивановым в Риме (Из итальянских впечатлений)

Г. Адамович. Две статьи

М. Добужинский. Вячеслав Иванов и «Башня»

Г. Адамович. Вячеслав Иванов и Лев Шестов

Вера Александрова (Шварц). В. И. Иванов в откликах современников

Н. Берберова. Памяти Вячеслава Иванова

Г. Иванов. Памяти Вячеслава Иванова

Ф. Степун. Памяти Вячеслава Иванова

Л. Галич. О Вячеславе Иванове

Е. Ананьин. Вячеслав Иванов. (встречи и воспоминания)

С. Маковский. Вячеслав Иванов

Б. Зайцев. Вячеслав Иванов

А. Раннит. О Вячеславе Иванове и его «Свете вечернем». Заметки из критического дневника

Б. Филиппов. Вячеслав Иванов (К выходу первого тома Собрания сочинений. под редакцией Д. В. Иванова и О. Дешарт, с введением. и примечаниями О. Дешарт. Брюссель, 1971)

В. Вейдле. О тех, кого уж нет

А. Лосев. <О Вяч. Иванове>

Сокращения, принятые в настоящем издании

Комментарии

Указатель имен

В. И. Иванов: pro et contra - Антология. Том 1 - А. Б. Шишкин. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В ЗЕРКАЛАХ ХХ ВЕКА

В ярком созвездии Серебряного века мало кто вызывал столь разнообразные, порой противоположные или взаимоисключающие суждения, как Вячеслав Иванович Иванов. Его идеи могли приводить в замешательство, вызывать протест, тотальное отрицание, а то и обвинение в мистификации, самозванстве, чернокнижии, в интеллектуальной провокации и даже в духовном тиранстве. Иннокентий Анненский прозвал его «мифотворцем на Башне» — это звучало возвышенно, но одновременно и иронично. Показательно, что в самом начале знакомства с В. Хлебниковым, 3 июня 1909 года, Вяч. Иванов счел нужным объясниться с молодым посетителем Башни в обращенном к нему стихотворении:

Нет, робкий мой подстерегатель,

Лазутчик милый! я не бес,

Не искуситель — испытатель,

Оселок, циркуль, лот, отвес.

Измерить верно, взвесить право

Хочу сердца — и в вязкий взор

Я погружаю взор, лукаво

Стеля, как невод, разговор.

И, совопросник, соглядатай,

Ловец, промысливший улов…

Замечательно, что Иванов считал необходимым как бы снять с себя подозрение: «я не бес, / Не искуситель». Но стоит обратить внимание на положительные автохарактеристики: «испытатель», «совопросник», равно как и на образы невода и рыбака, «ловца» в следующих строфах. Любопытно, однако, что через много лет последний образ Вяч. Иванова — в сугубо негативном контексте — ярко всплывет у А. Ахматовой: «шармёр и позер, но еще более хищный, расчетливый Ловец человеков» (Ахматова как будто не замечала евангельского источника Мф 4: 19 и Мк 1:17, где «рыбарями» и ловцами человеков именовались апостолы Христовы).

Представление о неоднозначности, или, точнее, многозначности разноликого поэта-Протея сохранилось у Ахматовой и через 30 лет после знакомства на петербургской Башне, когда, уже совсем в другую эпоху и в другой стране, она стала делиться своими воспоминаниями с Л. Чуковской. Когда 8 февраля 1940 года зашла речь о Башне, Ахматова заметила: «Это был единственный настоящий салон, который мне довелось видеть. <…> Влияние Вячеслава было огромно, хотя его стихи издатели вовсе не стремились приобретать. <…> Придешь к нему, он уведет в кабинет: “Читайте!” Ну, что я тогда могла читать? Двадцать один год, косы до пят и выдуманная несчастная любовь. <…> Вячеслав восхищен: со времен Катулла и пр. Потом выведет в гостиную — “читайте!” Прочтешь то же самое. А Вячеслав обругает. Я быстро перестала бывать там» (это не очень далеко от ситуации, проецированной в обращенном к Хлебникову стихотворении!). 19 августа того же 1940 года, как бы забыв прежние обиды, Ахматова в разговоре с Чуковской вернулась к насельнику Башни: «Читаю “По звездам” Вячеслава. Какие это статьи! Это такое озарение, такое прозрение. Очень нужная книга. Он все понимал и все предчувствовал. Но удивительно: при такой глубине понимания сам он писал плохие стихи. Он, конечно, и поэт замечательный, но стихи часто писал плохие. Не думайте, тут противоречия нет» . 5 сентября 1940 года, сообщая о «тяжелом впечатлении» от последнего сборника М. Кузмина, Ахматова добавляла: «Раньше так нельзя было: Вячеслав Иванов покривится, а в двадцатые годы уже не на кого было оглядываться».

В. И. Иванов: pro et contra - Антология. Том 2

Серия «РУССКИЙ ПУТЬ»

Сост. К. Г. Исупова, А. Б. Шишкина ; коммент. коллектива авторов

Санкт-Петербург: ЦСО, 2016 г. — 960 с.

ISBN 978-5-906623-17-1

В. И. Иванов: pro et contra - Антология. Том 2 – Содержание

От издателя

I. ЭССЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Петербургский символизм в истории культуры

М. Бахтин. Вячеслав Иванов

Л. Пумпянский. <О Вяч. Иванове>

С. Аверинцев. Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова

Т. Венцлова. Вячеслав Иванов и кризис русского символизма

В. Махлин. «Ты еси»: Достоевский между Вяч. Ивановым и М. М. Бахтиным

Д. Магомедова. Работы М. Л. Гаспарова о Вяч. Иванове

Под знаком Диониса

Л. Силард. Заметки к учению Вяч. Иванова о катарсисе

Г. Гусейнов. Проекции «дионисийства» в биографии Вячеслава Иванова

Ю. Мурашoв. Дионисийство символизма и структуралистическая теория мифа. (Вячеслав Иванов и Юрий Лотман / Зара Минц)

Е. Тахо-Годи. «Остается исследовать источники воли и природу жажды». (О «Римских сонетах» Вяч. Иванова)

Н. Сегал-Рудник. Дионисийство как прием

Практика символизма

Л. Силард. К проблеме теургического постулата

Р. Бёрд. Символ и печать у Вячеслава Иванова (Запись выступления)

В. Проскурина. «Переписка из двух углов»: символика цитаты и структура текста

А. Доброхотов. Тема бытийного дара в мелопее Вяч. Иванова «Человек»

П. Дэвидсон. Афины и Иерусалим: две вещи несовместные? Значение идей Вяч. Иванова для современной России

Анализ поэтических текстов

Н. Котрелев

«Видеть» и «ведать» у Вячеслава Иванова (Из материалов к комментарию на корпус лирики)

Вячеслав Иванов. «Аттика и Галилея». (Из материалов к комментарию на корпус лирики)

Т. Венцлова. В. И. Иванов. «Язык»

А. Шишкин. «Слово-плоть»: варианты и редакции сонета Вяч. Иванова «Язык»

Е. Тахо-Годи. Текст и подтекст стихотворения Вяч. Иванова. «Аллеи сфинксов созидал…»

Б. Аверин. Палимпсест воспоминаний. («Младенчество» Вячеслава Иванова)

В. Бибихин. «Младенчество»

С. Титаренко. Поэма Вячеслава Иванова «Младенчество»…: символический язык автобиографического мифа

Жизнь и творчество

Г. Бонгард-Левин. Индия и индологи в жизни и творчестве Вяч. Иванова

Н. Богомолов. Вячеслав Иванов между Римом и Грецией

М. Вахтель. Рождение русского авангарда из духа немецкого антиковедения: Вильгельм Дерпфельд и Вячеслав Иванов

А. Шишкин. Рим Вячеслава Иванова

Г. Обатнин. Вяч. Иванова как ракурс к биографии

Предшественники и спутники

А. Дудек. Идеи блаженного Августина в поэтическом восприятии Вячеслава Иванова

М. Цимборска-Лебода. О понятии «трансцензуса» у Вячеслава Иванова: к проблеме «Вячеслав Иванов и Блаженный Августин»

А. Топорков. Отзвуки Данте в «Повести о Светомире царевиче» Вяч. Иванова

С. Федотова. Вячеслав Иванов, Лейбниц и Барокко

А. Пайман. У водоразделов мысли: кризис или крушение? (тема «гуманизма» у Вяч. Иванова, А. Блока, о. Павла Флоренского)

К. Лаппо-Данилевский. Примечательные метаморфозы (Вяч. Иванов o европейском гуманизме)

В. Рудич. Вяч. Иванов и Т. Манн: парадигмы культурного сознания

Промежуточные итоги

П. Дэвидсон. Вячеслав Иванов в русской и западной критической мысли (1903–1995)

К. Исупов. Эстетика новой архаики

С. Аверинцев. Вячеслав Иванов — cегодняшними глазами

II. ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЯЧ. ИВАНОВА

В. Я. Брюсов — В. И. Иванову. Конец июля 1907, Москва — Петербург

В. И. Иванов — В. Я. Брюсову. 4 августа 1907, Загорье — Москва

Андрей Белый — Вяч. Иванову. 7 или 8 апреля 1908 года. Москва — Петербург

В. И. Иванов — Андрею Белому. 9 апреля 1908, Петербург — Москва

Н. С. Гумилев — В. И. Иванову. 3 июня 1911, Слепнево — Петербург

В. И. Иванов — Н. С. Гумилеву. 16 июня 1911, Петербург

В. И. Иванов — М. О. Гершензону. 20 декабря 1912, Рим — Москва

В. И. Иванов — М. О. Гершензону. 7 января 1913

П. А. Флоренский — В. И. Иванову. 1 апреля 1914 г., Сергиев Посад

В. И. Иванов — П. А. Флоренскому. 7 октября 1915 г., Москва

В. И. Иванов — П. А. Флоренскому. 12 июля 1917, Москва

Е. В. Аничков — В. И. Иванову. 1924, Скопле — Рим

В. И. Иванов — М. О. Гершензону. 31 дек. 1924, Рим — Москва

В. И. Иванов — Ф. А. Степуну. 22 марта 1925, Рим — Дрезден

В. И. Иванов — 3. Н. Райх. 23 августа 1926, Рим — Москва

В. И. Иванов — Д. В. и Л. В. Ивановым. 17–18 декабря 1926. Павия — Рим

В. И. Иванов — Д. В. и Л. В. Ивановым. 26 декабря 1926. Павия — Рим

В. И. Иванов — М. Буберу. 20 февраля 1927, Павия — Геппенгейм

В. И. Иванов — Д. В. и Л. В. Ивановым. 26 марта 1927. Павия — Рим

В. И. Иванов — Е. Д. Шору. 26 октября 1927 г., Рим — Церинген

В. И. Иванов — Е. Д. Шору. 13 января 1930, Павия — Фрейбург — Церинген

Э. Р. Курциус — В. И. Иванову. 26 февраля 1932, Бонн — Рим

В. И. Иванов — Э. Р. Курциусу. 27/28 февраля 1932, Павия — Бонн

Е. Д. Шор — В. И. Иванову. 18 марта 1932 г., Берлин — Павия

В. И. Иванов — Е. Д. Шору. 20 августа 1933 г., Павия — Церинген

А. Пеллегрини — В. И. Иванову. 3 марта 1934, Милан — Павия

В. И. Иванов — А. Пеллегрини. 19 апреля 1934, Павия — Милан

В. И. Иванов — А. Г. Годяеву. 7 декабря 1935, Рим — Милан

В. И. Иванов — Л. И. Шестову. 10 февраля 1936, Рим — Булонь

Л. И. Шестов — В. И. Иванову. 16 февраля 1936 г. Булонь — Рим

В. И. Иванов — В. В. Рудневу. 14 июля 1938 Рим — Париж

В. И. Иванов — Б. К. Зайцеву. 28 марта 1939, Рим — Париж

Г. Робакидзе — В. И. Иванову. 14 апреля 1939, Берлин — Рим

Г. Робакидзе — В. И. Иванову. 8 июня 1939, Иена — Рим

Л. Пачини-Савой — В. И. Иванову. 9 октября 1946, Неаполь — Рим

В. И. Иванов — Л. Пачини-Савой. 21 декабря 1946, Рим — Неаполь

В. И. Иванов — Н. А. Оцупу. 24 августа 1947, Рим — Париж

В. И. Иванов — С. М. Боура. 20 декабря 1947, Рим — Оксфорд

В. И. Иванов — сестре Иоанне Рейтлингер. 22 марта 1948. Рим — Париж

III. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В СТИХАХ И ПОСЛАНИЯХ

Валерий Брюсов. Вячеславу Иванову

Федор Сологуб. Вячеславу Иванову

Вячеслав Иванов. Апотропей

Федор Сологуб. Вячеславу Иванову

Константин Липскеров. Вячеславу Иванову (рондо)

Юрий Верховский. Вяч. Иванову

Михаил Кузмин. Ответный сонет

Вячеслав Иванов

Sonetto di risposta

Coda

Николай Гумилев. В. И. Иванову

Вячеслав Иванов. Sonetto di risposta

Иннокентий Анненский

Другому

«Мифотворцу — на Башню» (два мифотворения)

Велимир Хлебников. Передо мной варился вар

Александр Блок. Вячеславу Иванову

Вячеслав Иванов. Александру Блоку

Николай Недоброво. Вячеславу Иванову — на Rosarium

Аделаида Герцык. На появление «Cor ardens» и «Rosarium»

Федор Сологуб. «Розы Вячеслава Иванова…»

Александр Скалдин. Апостольский пир

Юрий Верховский. Epimetron

Андрей Белый. Вячеславу Иванову

Вл. Нелединский. «И был мне чужд наш хитрый Одиссей…»

Вера Меркурьева

Стихотворения из цикла «Вячеславу Иванову — о нем»

Стихотворения из цикла «Мечтание о Вячеславе Созвездном»

Георгий Чулков. Поэту

Вяч. Иванов. Г. И. Чулкову

Георгий Чулков. Вячеславу Иванову

Третий завет

Марина Цветаева. Вячеславу Иванову

Надежда Павлович. Вячеславу Иванову

Моисей Альтман. Вячеславу Иванову

Георгий Кроль (?). В. Иванову

Игорь Северянин. Вячеслав Иванов

Илья Голенищев-Кутузов. Вячеславу Иванову

Ольга Мочалова. Мое посвящение Вячеславу Иванову

Валерий Перелешин. Вячеслав Иванов

Юрий Иваск. Памяти Вячеслава Иванова

IV. ВЯЧ. ИВАНОВ В ПАРОДИЯХ И ШУТОЧНЫХ СТИХАХ

Леонид Галич. Полынь

Сергей Горный. Вечер. Тема

Фрицхен. Хлябнолонное

Петр Потемкин. «Простерши длань, как вестник Божий…»

Евгений Венский. «О, вонмите братья, сестры…»

Александр Измайлов

«Истомных сред моих яд чарый пролияв…»

«Эрота выспренных и стремных крыльях на…»

Владимир Нарбут. «Целый день ворчит Иванов…»

Мария Моравская. «Ценней всего на Божьем мире смех…»

Михаил Лозинский. «Царит еще над ширью этих мест…»

Иван Аксенов. «Прав ты, наш царь!..»

Евгений Байбаков. «По приглашению Ишкова…»

Димитрий Иванов, Лидия Иванова. Из «Пули времен»: из переводов Вяч. Иванова из Гомера 9

Андрей Коваль. Молодой культурист из Иванова

Сергей Аверинцев. Серебряный век

Комментарии и примечания

Сокращения, принятые в настоящем издании

Указатель имен

В. И. Иванов: pro et contra - Антология. Том 2 - М. Бахтин. Вячеслав Иванов

Говоря о Вячеславе Иванове как о поэте, сразу приходится констатировать, что он одинок. Бальмонта, Брюсова определил французский, немецкий, английский символизм; Вяч. Иванов миновал все эти течения. Истоки его поэзии — античность, средние века и эпоха Возрождения. Ими он действительно овладел, и они оказали грандиозное влияние, определившее основные корни его творчества. У Брюсова античность тоже занимает большое место, но у него она преломилась через призму французской и английской поэзии. Эпоху Возрождения он также воспринял в своеобразном преломлении прерафаэлитов. У Вяч. Иванова эти влияния непосредственны, и они создали ему особое положение. Он менее модернизован, в нем меньше отголосков современности, поэтому так трудно к нему подойти, поэтому его так мало знают, так мало понимают.

Как мыслитель и как личность Вяч. Иванов имел колоссальное значение. Теория символизма сложилась так или иначе под его влиянием. Все его современники — только поэты, он же был и учителем. Если бы его не было как мыслителя, то, вероятно, русский символизм пошел бы по другому пути.

В символизме Вяч. Иванов усматривает два пути: идеалистический и реалистический. Первый путь получил свое начало в античности, где стремились наложить свою индивидуальную печать на все явления жизни. Второй путь, реалистический, идет из средневековья, где отстраняли себя, давали зазвучать вещи самой. По первому пути пошли Брюсов, Бальмонт. Для них символ есть лишь слово; скрывается ли еще что-то за словом, им нет дела. Для них символ не выходит из плана языка. И новизна предметов внешнего мира зависит лишь от внутреннего состояния художника. По второму пути пошли Андрей Белый, Сологуб и сам Вяч. Иванов. Они стремятся к постижению сокровенной жизни сущего. Символ для них — не только слово, которое характеризует впечатление от вещи, не объект души художника и его случайной судьбы: символ знаменует реальную сущность вещи. Конечно, и душа художника реальна, как и жизнь его, сколько бы она ни была капризна, но он хочет постигнуть истинную сущность явлений. Поэтому путь такого художника — это аскетический путь, в смысле подавления случайного в себе.

Таковы эстетические взгляды Вяч. Иванова. Ясно, что эти эстетические начала стали для него формами самого бытия. Здесь Вяч. Иванов усматривает три пути: путь восхождения, путь нисхождения и хаос — дионисийское начало. И он пытается доказать, что в зависимости от того, как автор относится к предмету, его можно отнести к одному из этих трех начал; все явления искусства подходят к одному из них.

Восхождение — это гордость, жестокость, и не только к другим, но и к себе. И раз оно жестоко, оно страдально. Это трагический путь к высоте, разрыв с землей, гибель. Если восхождение не влечет за собой нисхождения, оно бесплодно, потому что — надмирно.

Нисхождение — это символ радуги, улыбки, любви к земле, сохранившей память о небе.

Свою теорию восхождения и нисхождения Вяч. Иванов применяет к художественному, творческому процессу. Для того, чтобы записать свои достижения при восхождении, нужно спуститься на землю. Нисхождение для художника — это подыскивание слова, средств выражения. Художники Возрождения, очень ценившие момент нисхождения, имели свой химический секрет для составления красок, которые они ценили не меньше, чем свой экстаз. Художник нисходит, и это нисхождение — прежде всего к существам, которые не восходили и находятся на низших ступенях сознания. Когда поэт ищет слово, оно нужно ему для того, чтобы перевести свои постижения на слова, понятные всем. Это — нисхождение к человеческой слабости других, нисхождение к никогда не восходившим. Поэтому нисхождение всегда человечно и демократично.