В начале Бог

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их: Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной, ибо Он сказал – и сделалось; Он повелел – и явилось» (Пс. 32:6–9).

ЛОМКА ЛЬДА

Принесите на встречу что-либо «исходное» – несобранное, бесформенное. Например, коробку с пазлом (1000 шт.), набор «Лего», коробку с красками и бумагу. Спросите ребят о том, как быстро из этих элементарных частичек соберется то, что задумано (или, в случае с красками и бумагой, когда даже замысел пока отсутствует). Сколько времени нужно для того, чтобы замысел возник и реализовался в коробке сам собой? Достаточно ли 10 миллиардов лет? Если ваша молодежь владеет научной методологией, предложите задачу по теории вероятности: расспросите юных физиков о космогонии (науке о происхождении небесных тел), о многостадийных реакциях, о коагуляции – образовании вторичных частиц из более мелких, о процессах агломерации вещества – превращении газового облака в газопылевое. Возможна ли в принципе спонтанность и одновременно ювелирная точность в таком объеме, как образование галактик, звездных систем?

Вся материя состоит из элементарных частиц. Известно всего лишь около ста разновидностей атомов, а какое многообразие свойств различных веществ, состоящих из соединений этих атомов?! Гораздо сложнее устроена органическая материя. А ведь состоит она в основном из атомов углерода, водорода и кислорода. Какой степени должна быть «случайность», чтобы изучаемое наукой многообразие живых клеток и составляющих их белков образовалось самопроизвольно?

Креационизм – теория о сотворении является лишь дополнительным знанием. Изучая природу и стремясь постичь тайну происхождения, наука как будто говорит: твоя вера не слепа, не ошибочна. Но основа наших отношений с Богом все же не в науке, а в вере. Когда я делал первые шаги в христианстве, мне пришлось спорить с моим отцом, на тот момент убежденным эволюционистом. Я помню его слова: «Сын, я очень хотел бы, чтобы вера была и Бог был… но мое желание верить разбивается о первую же главу Библии, в которой рассказывается о шести днях Творения. Я не могу это принять, потому что, спускаясь в шахты, я видел, что земля внутри как слоеный пирог: было на этом месте море, потом суша, потом опять море, потом опять суша, и так много раз. И с каждым слоем осадочных пород вглубь земли останки живых существ все мельче и проще... Какие же тут шесть дней?» Я тогда сказал отцу о том, что для меня вера и вся сущность бытия начинается даже не с первой главы Библии, а с первой строчки: «В начале сотворил Бог...»

В начале Бог

Пособие по изучению Библии на молодежных встречах. - Отдел Молодежного Служения Евро-Азиатского дивизиона, б.г. – 179 с.

В начале Бог – Содержание

Предисловие

Введение