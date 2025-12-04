В начале... - Христианский богословский журнал – 4/2006 – 1/2007

Мы начнем наше исследование великих христианских истин не с попытки постичь Творца, а с желания понять, что есть Его творение. И поступили мы так по той простой причине, что, несмотря на несравненное величие Бога, человек уникален. Он отличается от всего, что создал Бог. Ему дана бессмертная душа, обладающая замечательными качествами. Человек — вершина творения, и нет большей трагедии, чем жизнь в беспросветной тьме, которую можно охарактеризовать непониманием предназначения бытия мужчины и женщины. Исправить положение может лишь четкое представление, кто же на самом деле есть человек. Это представление в конечном итоге непременно побудит искать Бога.

Если общество хоть в какой-то мере будет стараться понять и поддержать идею об уникальности природы человека, то риск принять последнего за высокоорганизованное животное сведется к минимуму. Тогда моральные ценности останутся в цене, а безразличие к Богу не будет столь уничтожающе воздействовать на само общество. Об уникальном наделении человека душой мы читаем в Быт. 2:7: "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою". Этим в Слове Божьем подчеркивается, что человек не был сотворен, как прочий животный мир. Тело его было сделано из уже существующей материи, а вот душа дана была Божьим дыханием. Животные в отличие от человека были сотворены только из земли (Быт. 1:24; 2:19), и кроме того, человек был сотворен "по образу и подобию" Божьему (Быт. 1:26:28).

Поэтому человек представляет собой соединение двух составляющих — тела и души. Первая из них материальна и смертна, а вторая — духовна и бессмертна (Мтф. 10:28; 16:26; 1Кор. 15:53; 2Кор. 5:4). Важно понимать, что душа является реальной личностью, которая обладает отличительными чертами. Библия очень четко различает плоть и дух человека. Очень часто тело показано нам как жилище для души, как ее скиния, ее хижина или даже храм. После смерти человека тело умирает, а душа остается жить. Тело вернется в прах, из которого оно было сотворено, но душа не лишится сознания и всегда будет пребывать в вечности (2Кор. 5:1-8; Быт. 2:7; 3:19; Еккл. 12:7), находясь либо в общении с Богом, либо будучи выброшенной во тьму внешнюю (Мтф. 25:21, 34, 46; 2Фесс. 1:7-10; 2Тим. 4:8).

Согласно Библии душа отвечает за процесс мышления, она является местом рождения чувств и желаний. Поскольку она не материальна, то, расчленив тело или сделав трепанацию черепа, вы не найдете ее. Внешние смеются над нами, утверждая, что мысли и чувства человека — это всего лишь химические процессы, происходящие в мозгу человека. Нас пытаются убедить в том, что "сказки" о душе появились тогда, когда люди ничего не знали об электрических импульсах, возникающих в отдельных клетках головного мозга. Однако люди всегда знали, что мозг является средством, при помощи которого функционирует душа. Он — своего рода оперативный центр души, даже древним людям было известно, что получивший сильный удар по голове, терял сознание, а придя в него, долго не мог адекватно реагировать на происходящее вокруг. А при сильном сотрясении мозга человек порой уже не мог стать тем, кем он был раньше. Праотцам было известно, что мозгу для общения с материальным миром нужна душа.

В начале... - Христианский богословский журнал – 4/2006 – 1/2007

Печатный орган издательства “Завет Христа”, с. Заречаны, Житомирский р-н, Украина. – 72 с.

В начале... - Христианский богословский журнал – 4/2006 – 1/2007 - Содержание