Название этой книги: «В ответ на заявления мормонов», указывает на ее содержание и направленность. Мормонство с самого начала заявляло, что все другие церкви являются еретическими (вероотступническими) и что только Церковь святых последних дней (далее: СПД — Прим, переводчика) является «единственно верной и живой церковью во всей Вселенной» (УиЗ 1:30). Цель этой книги не в том, чтобы критиковать, высмеивать или преследовать мормонов, а скорее в том, чтобы показать, что выпады СПД против исторического христианства необоснованны. Утверждение мормонов, будто лишь они обладают ключами к спасению, характеризует церковь СПД как необходимого «посредника» между Богом и человеком, что противоречит 1 Тим. 2:5, где говорится о Христе, как о единственном посреднике!

Ни у кого не вызывает сомнений факт, что многие мормоны — хорошие и искренние люди. Но людей с такими качествами можно найти и в других церквах, а также и за пределами церквей — среди представителей практически всех религий мира. Следовательно, добродетель и искренность не являются гарантами истинности ни одной религии на земном шаре.

Данная книга рассматривает основные утверждения мормонов в свете исторических документов, научных фактов, Библии и основополагающих мормонских источников. И так как для истины не страшны исследования, то все мормоны, искренно ищущие истину, должны приветствовать такое исследование. Вожди мормонов сами часто призывали к проверке своих утверждений, о чем свидетельствуют слова президента Иосифа Филдинга Смита, десятого пророка мормонской церкви:

Если Иосиф Смит был обманщиком, сознательно пытавшимся ввести людей в заблуждение, то он должен быть разоблачен; его заявления должны быть опровергнуты и доктрины признаны ложью, ибо доктрины самозванца не могут находиться в гармонии с божественной истиной во всей полноте. Если его заявления и утверждения были построены на мошенничестве и обмане, то проявится много неточностей и несоответствий, которые можно будет легко обнаружить. Доктрины лжеучителей не выдерживают проверки принятыми критериями, писаниями... Мир оказался не в состоянии точно выделить в откровениях Иосифа Смита что-либо, не согласующееся или не находящееся в гармонии с тем, что было открыто раньше, предсказано пророками или Самим Господом (ДС, т. 1, с. 188, 189).

Марвин В. Кован – В ответ на заявления мормонов

Пер. с англ. - Киев: Христианское Библейское братство Святого Апостола Павла, 1998. – 188 с.

ISBN 5-7454-0274-1

Марвин В. Кован – В ответ на заявления мормонов – Содержание

Объяснение сокращенных названий книг

Другая доступная информация о СПД

Вступление