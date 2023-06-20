Кован - В ответ на заявления мормонов
Название этой книги: «В ответ на заявления мормонов», указывает на ее содержание и направленность. Мормонство с самого начала заявляло, что все другие церкви являются еретическими (вероотступническими) и что только Церковь святых последних дней (далее: СПД — Прим, переводчика) является «единственно верной и живой церковью во всей Вселенной» (УиЗ 1:30). Цель этой книги не в том, чтобы критиковать, высмеивать или преследовать мормонов, а скорее в том, чтобы показать, что выпады СПД против исторического христианства необоснованны. Утверждение мормонов, будто лишь они обладают ключами к спасению, характеризует церковь СПД как необходимого «посредника» между Богом и человеком, что противоречит 1 Тим. 2:5, где говорится о Христе, как о единственном посреднике!
Ни у кого не вызывает сомнений факт, что многие мормоны — хорошие и искренние люди. Но людей с такими качествами можно найти и в других церквах, а также и за пределами церквей — среди представителей практически всех религий мира. Следовательно, добродетель и искренность не являются гарантами истинности ни одной религии на земном шаре.
Данная книга рассматривает основные утверждения мормонов в свете исторических документов, научных фактов, Библии и основополагающих мормонских источников. И так как для истины не страшны исследования, то все мормоны, искренно ищущие истину, должны приветствовать такое исследование. Вожди мормонов сами часто призывали к проверке своих утверждений, о чем свидетельствуют слова президента Иосифа Филдинга Смита, десятого пророка мормонской церкви:
Если Иосиф Смит был обманщиком, сознательно пытавшимся ввести людей в заблуждение, то он должен быть разоблачен; его заявления должны быть опровергнуты и доктрины признаны ложью, ибо доктрины самозванца не могут находиться в гармонии с божественной истиной во всей полноте. Если его заявления и утверждения были построены на мошенничестве и обмане, то проявится много неточностей и несоответствий, которые можно будет легко обнаружить. Доктрины лжеучителей не выдерживают проверки принятыми критериями, писаниями... Мир оказался не в состоянии точно выделить в откровениях Иосифа Смита что-либо, не согласующееся или не находящееся в гармонии с тем, что было открыто раньше, предсказано пророками или Самим Господом (ДС, т. 1, с. 188, 189).
Марвин В. Кован – В ответ на заявления мормонов
Пер. с англ. - Киев: Христианское Библейское братство Святого Апостола Павла, 1998. – 188 с.
ISBN 5-7454-0274-1
Марвин В. Кован – В ответ на заявления мормонов – Содержание
Объяснение сокращенных названий книг
Другая доступная информация о СПД
Вступление
Глава 1. Происхождение и история Мормонства
Легенда, излагаемая Мормонами - Факты, противоречащие легенде Иосифа Смита - Пробуждение 1820 года и первое видение Иосифа - Библейский ответ - Вариации первого видения - Мороний или Нефий - Непоследовательность в вопросе о членстве в Церкви - Суд 1826 года - Смерть Иосифа Смита
Глава 2. Бог
Троица - Бог Отец - Бог Мать - Иисус Христос - Дух Святой - Политеизм
Глава 3. Библия
Неполный и неверный перевод - Вдохновенная версия Библии Мормонов - Полная, достойная доверия Библия
Глава 4. Книга Мормона
Второй свидетель - Подтверждающие места Библии - Важность книги Мормона - Внутренние доказательства в пользу книги Мормона - Изменения в Книге Мормона - Разъяснение доктрины Книгой Мормона - Внешние доказательства в пользу книги Мормона - Время перевода - Происхождение Книги Мормона - Свидетели Книги Мормона - Научные доказательства в пользу Книги Мормона - Окончательный тест СПД для Книги Мормона
Глава 5. Другие писания и откровения Мормонов
Драгоценная жемчужина - Книга Моисея - Книга Авраама - Иосиф Смит — от Матфея - Иосиф Смит — История - Символы веры - Учение и Заветы - Изменения изданий - Дополнения к Учению и Заветам - Пророчества в Учении и заветах - Другие пророчества Смита - Пророчества других пророков СПД
Глава 6. Священство
Определение и назначение - Происхождение священства СПД - Библейское священство
Глава 7. Церковь
Всемирное отступление - Восстановление - Заявления о единственно верной церкви - Чины церкви СПД - Апостолы - Первоначальные 12 апостолов СПД - Пророки - Другие церковные чины
Глава 8. Спасение
Грех - Два вида спасения - Общее спасецие - Личное спасение - Вера в Господа Иисуса Христа - Покаяние - Крещение - Возложение рук - Членство в церкви - Соблюдение заповедей - Принятие Иосифа Смита и его преемников как «Божьих уст»
Глава 9. Храмы и храмовые таинства
Храмы - Генеалогическая работа - Храмовые обеты - Брак и запечатление - Полигамия - Крещение за мертвых
Глава 10. Вечность человечества
Вечное развитие - Три неба или степени славы - Бессмертие и вечная жизнь - Отсутствие ада - Непрощаемые грехи - Искупление кровью
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