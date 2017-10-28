В сердце моем Святилище воздвигну

Первое, к чему обязывает человека служение Г-споду, это уяснить для себя цель своей жизни. Отметим, прежде всего, следующее. Каждый еврей знает простую вещь: есть Творец, который сотворил мир и сотворил его самого. Он оживляет весь этот мир, и среди прочих его обитателей - также и его. Творец мира говорит каждому человеку, чего Он хочет от него. Проблема, однако, в том, у человека нет полной ясности, чего Святой, будь Он благословен, требует от него, каких в точности дел ждет от него в дни его жизни.

Могут спросить: разве мы говорим здесь о человеке, не знающем, что Тора - с небес, и о том, что наш народ уже принял Тору, в которой разъясняется, что назначение человека, пока он жив, - исполнять все шестьсот тринадцать ее заповедей? Дело в том, что слово олам (на иврите «мир», «вселенная») имеет общий корень со словом ээлем («сокрытие»). В нашем мире много хаоса и путаницы, ибо такова воля Святого, будь Он благословен: пока человек не пожелает понять, чего в точности ждет от него его Творец, и не потрудится как должно ради этого, он ничего не поймет и не узнает.

Шаги его на дорогах жизни будут сумбурными, скрытыми от разумения его, и не будет у него ясного пути в служении Г- споду благословенному. Конечно же, все знают, что нужно исполнять шестьсот тринадцать заповедей, однако служение Г-споду не состоит лишь в исполнении тех или иных заповедей по мере того, как они встречаются человеку на его пути. Исполнение всей совокупности заповедей должно быть как бы «строительством»; нужно, чтобы они «построили» человека должным образом, а это требует ясного пути, понимания того, каким образом исполнение заповедей может осуществляться по принципу «строительства», что должно быть здесь началом и что - продолжением, и что является конечной целью.

Другими словами, человек должен уяснить себе, каким образом исполнение заповедей «строит» его душу, какова схема этого процесса: что происходит в начале его, в продолжении и в конце. Шестьсот тринадцать заповедей даны человеку, но он обязан уяснить себе, с какой из них начать. (Существуют, разумеется, заповеди каждодневные и относящиеся к особым периодам времени, такие, что относительно их очередности нет сомнений, но не об этом здесь идет речь). Есть заповедь любви к Г-споду, страха перед Ним, стремления приблизиться к Нему... Много их, и нужен порядок. Незнание его - это сокрытие, а когда есть сокрытие, тяжело достичь ожидаемого результата.

В сердце моем Святилище воздвигну

Перевел П. Перлов

Иерусалим ,5764 г.

210с.

В сердце моем Святилище воздвигну - Оглавление

Рекомендации

Глава первая. В чем цель жизни человека

Глава вторая. Вера: у мира есть Творец

Глава третья. Вера: Творец и сотворенный

Глава четвертая. Вера в Б-жественное наблюдение и управление

Глава пятая. Страх перед Г-сподом

Глава шестая. Любовь к Г-споду

Глава седьмая. Близость к Г-споду

Глава восьмая. Включение себя в Него, Благословенного

В сердце моем Святилище воздвигну - Любовь к Г-споду

Любовь к Г-споду - это повелительная заповедь Торы. Сказано: «И люби Г-спода, Б-га Твоего, всем сердцем своим, и всей душою своей, и всем существом [достоянием] своим» (Дварим, 6:5). Итак, каждый человек [еврей] обязан любить Г- спода. В Торе упомянуты три ступени: всем сердцем своим, всей душою своей и всем существом [достоянием] своим. В то же время в наших святых книгах объясняется, что существуют два вида любви: любовь обусловленная, такая, которая зависит от чего-то, и безусловная - такая, которая не зависит ни от чего. Любовь первого вида - это любовь по какой-то причине; она зависима от чего-то, определяется тем, что любящий получает нечто, а когда исчезает причина, исчезает и любовь. В противоположность этому, любовь, которая ни от чего не зависит, - это любовь по самой сути своей [не нуждающаяся в объяснении - «за что»]. Гиматрия [сумма числовых значений букв] слова аава - «любовь» составляет тринадцать, столько же, сколько у слова эхад - «один»; это выражает внутреннее единство любящего и любимого.

Любовь, зависящая от чего-то, есть также и у людей из других народов [а не только у евреев], поскольку у них тоже есть такая черта, как признательность за добро и любовь к тому, кто делает им добро. Однако любовь, не зависящая ни от чего, возможна только у сынов Израиля, поскольку суть этой любви - единство с любимым, и только у общины Израиля есть полное единство со Святым благословенным, как сказано: «Святой, будь Он благословен. Тора и Израиль - это одно целое»; поэтому ей, общине Израиля, доступна эта внутренняя, сущностная любовь. Но это совершенно не так у других народов. отдаленных от Него, благословенного, и способных лишь к любви обусловленной. Находим в Талмуде: «[Еврей], сказавший: эта монета - для бедных; [я жертвую ее] ради того, что- бы остался жив [выздоровел] мой сын... - полный праведник» (Псахим, 8а - 86), [а если то же самое сказал не еврей, то это не является причиной считать его праведником], поскольку именно таким образом проявляется различие между нами и другими народами.

Для еврея подобное высказывание - свидетельство духовной высоты: если даже сын не останется жив, еврей рад тому, что пожертвовал деньги, ибо в глубине своей души он отдавал их ради того, чтобы отдать, а не для того, чтобы получить что-либо взамен, и это - любовь безусловная [к заповеди помощи бедным и к Творцу, Который дал ее], не зависящая ни от чего. Совсем не так у людей из других народов: если сын не останется жив, исчезнет причина любви к Б-гу [надежда на исцеление сына], и вместе с ней - сама любовь, и человек уже жалеет, что дал деньги. Ясно, что порядок работы над собой в приобретении душевного качества любви должен быть следующим: сначала приобретают качество любви обусловленной, зависящей от чего- то, а затем - безусловной, не зависящей ни от чего. Другими словами, в глубине еврейской души заложены две силы, как любви первого вида, так и второго, и задача - вывести их из потенции в реальность. Прежде всего, нужно открыть в душе любовь обусловленную, а после - безусловную. (Есть люди, рожденные с качеством любви безусловной, проявляющимся открыто, и их работа над собой может отличаться тем, что они могут начинать прямо со второго вида любви).