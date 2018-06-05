В синагоге - путеводитель по молитве

Перед вами сборник, подготовленный учениками моего отца, рава Ицхака Зильбера, о порядке молитв. Это не сборник законов и не молитвенник. Задача этой брошюры — помочь еврею, который еще недостаточно хорошо знаком с законами и порядком молитв, ориентироваться в молитвеннике и верно его использовать, почувствовать себя членом общины, правильно молиться.

Молитва — это наиболее близкая, ощутимая связь человека с Богом. Мы ощущаем, как мы стоим перед Ним, за что-то благодарим Его, что-то просим. Молитва имеет могучую силу, она может изменить ситуацию, в которой мы находимся. Но самое главное — сам разговор с Богом духовно поднимает нас и облагораживает. Надеюсь, что эта брошюра поможет многим войти верными шага- ми в мир молитвы.

1991 год, подмосковная ешива Торат Хаим. Самый святой день в еврейском календаре — Йом Кипур — подходил к завершению, солнце уже склонилось близко к закату, почти 20 часов молитвы во главе с равом Ицхаком Зильбером прошли очень возвышено и быстро. Осталось меньше часа до того, как кантор протрубит в шофар, извещая о том, что святой день закончился. Середина молитвы Нейла — кульминация всего дня. Особая атмосфера возвышенности и чистоты.

И вдруг внизу послышался шум — в вестибюль ешивы зашла целая семья с детьми и чемоданами, уставшие с дороги. Несколько ребят вышли из зала молитвы на шум гостей, а те им говорят: «Ой, слава Богу, мы успели! Так спешили на электричку, но слава Богу, успели до захода солнца, даже успеем, наверное, что-то перекусить до начала Йом Кипура!» Ребята растерялись — семья приехала в ешиву на Йом Кипур, но ошиблась на день! Они, приехав в конце Йом Кипура, уверены, что праздник и пост начинается только сегодня вечером! Что делать?

Вышел рав Зильбер, с первого взгляда понял, что произошло, и сразу принял решение — очень мягким отцовским голосом обратился к семье: «Поставьте ваши чемоданы прямо тут, я отвечаю, что их не украдут. Вы ошиблись днем, но вы успели на конец молитвы, вот тут — смотрите, я вам уже открыл махзор (праздничный молитвенник), — это видуй, главная молитва Йом Кипура, читайте от этого места и сколько успеете, заходите в синагогу, вы еще успеете ее спокойно прочитать».

Как часто первая встреча с иудаизмом бывает «неправильной» и если бы в этом случае не оказался рядом рав, у этой семьи наверняка сложилось бы неверное (и скорее всего, отрицательное) представление о Торе и заповедях. «Я уверен, что, если бы Бог, захотев наказать каких-нибудь ангелов, послал их в Россию и заставил их пройти через революцию, голод, 37-й год, мировую войну, оккупацию и т.д. и т. п., они были бы в тысячу раз хуже, чем остатки советского еврейства, они бы не то что о Боге и Торе забыли, они бы потеряли человеческое лицо (не об ангелах будь сказано). Из книги рава Ицхака Зильбера «Я принадлежу моему другу, а мой друг мне»

В синагоге - путеводитель по молитве

Фонд Наследия Рава Ицхака Зильбера

Иерусалим — 5776 (2016)

В синагоге - путеводитель по молитве - Оглавление

В синагоге

Молитва

Миньян

Кадиш

Говорить или слушать?

Молитвы будней

Утренняя молитва шахарит

До молитвы

Молитва амида

Таханун

Чтение торы

Послеполуденная молитва минха

Вечерняя молитва арвит

Молитвы шабата.

Встреча субботы

Вечерняя молитва

Утренняя молитва.

Послеполуденная молитва.

Завершение субботы, молитва арвит..

Новомесячие

Ханука и пурим

Девятое ава

Праздники

Счет омера.

Рош а-шана

Вечерняя молитва.

Утренняя молитва.

Чтение торы

Трублен и е в шофар

Молитва мусаф

Послеполуденная молитва

Ташлих

Арвит на исходе рош а-шана

Йом кипур

Коль нидреи

Вечерняя молитва

Слихот вечерней молитвы

Утреняя молитва

Чтение торы

Молитва мусаф

Послеполуденная молитва

Завершение йом кипура

Арвит на исходе йом кипура

Вопросы и ответы

Еврейский календарь

Краткий словарь терминов

Транслитерация кадиша

В синагоге - путеводитель по молитве - В синагоге

Синагога называется Малым Храмом, и главное ее предназначение — служить местом молитвы. В синагоге есть два отделения: для мужчин и для женщин. В передней части синагоги расположен арон а-кодеш, в нем хранятся свитки Торы. Рядом с арон а-кодеш есть место для хазана, кантора — ведущего молитву. В центре есть возвышение — бима, на которой читают свиток Торы. Все синагоги мира построены так, чтобы все молились в направлении Иерусалима, а в Иерусалиме — в направлении места, на котором стоял Иерусалимский Храм. Во многих синагогах у каждого постоянного прихожанина есть свое место, но всегда есть места и для гостей, об этом можно узнать или у габая — старосты, или просто у любого прихожанина.

В синагоге все обязаны находиться с покрытой головой, запрещены повседневные разговоры, а во время многих частей молитвы запрещены любые разговоры, кроме самой молитвы, — даже связанные с молитвой. Поэтому если вы обращаетесь к кому-то с вопросом, а он не отвечает, скорее всего это не проявление невежливости, а ограничение закона. Большую часть молитвы можно сидеть, но иногда требуется стоять. Все женатые мужчины утром молятся, облачившись в талит (в некоторых ашкеназских общинах и во всех восточных общинах дети с 13-ти лет тоже молятся с талитом), также утреннюю молитву (шахарит) будней мужчины и дети с 13-ти лет молятся с тфилин. Обычно талит можно взять на время молитвы в синагоге, тфилин же, если нет своих, можно попросить у кого-то из молящихся, в таком случае достаточно одеть тфилин не на всю молитву, а только на короткое время. Надевание тфилин — очень важная заповедь, и исполнить ее можно с утра до захода солнца.

МОЛИТВА. В будни есть три молитвы: утром — шахарит, вместо ежедневного утреннего жертвоприношения — Корбан тамид, эта молитва была установлена еще праотцом Авраамом. Минха — с получаса после полудня до вечера, вместо ежедневной предвечерней жертвы, эта молитва была установлена сыном Авраама, праотцом Ицхаком. Арвит (у ашкеназов эту молитву принято называть также маарив) молятся с появлением звезд, так как внутренние части дневных жертв можно было сжигать и после появления звезд. Эту молитву установил праотец Яаков. В некоторых общинах минху и арвит молятся вместе, минху — перед заходом солнца, и арвит сразу после.

В Субботу, праздники и новомесячие приносили также дополнительную жертву — мусаф, поэтому в эти дни после молитвы шахарит есть добавочная молитва — мусаф. Все молитвы состоят из подготовительной части, самой молитвы, которую все произносят шепотом, повторения молитвы хазаном (во всех молитвах, кроме арвита) и заключительной части, в конце которой скорбящий произносит кадиш. В понедельник, четверг, посты, в Субботу, новомесячие и праздники утром читают Тору, в Субботу и в общественные посты также читают ее в минху. Молитва — это разговор с Творцом, и обратиться к Всевышнему можно на любом языке, в любое время и своими словами. За несколько дней до праздника Шавуот у рава Ицхака Зильбера скончалась супруга, рабанит Гита Лея.

Рав очень переживал. За несколько минут до того, как рав должен был выйти из дома на похороны, рав оделся и встал на молитву. Я хорошо запомнил эту молитву — это был очень эмоциональный разговор с Всевышним, именно разговор. Из воспоминаний ученика Главная часть молитвы составлена Мужами Великого собрания в начале второго Храма, среди которых были также пророки, и текст молитвы был составлен с помощью руах а-кодеш (один из видов пророчества) — в тексте молитв есть много тайных смыслов и Имен Бога.