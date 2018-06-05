В синагоге - путеводитель по молитве
Перед вами сборник, подготовленный учениками моего отца, рава Ицхака Зильбера, о порядке молитв. Это не сборник законов и не молитвенник. Задача этой брошюры — помочь еврею, который еще недостаточно хорошо знаком с законами и порядком молитв, ориентироваться в молитвеннике и верно его использовать, почувствовать себя членом общины, правильно молиться.
Молитва — это наиболее близкая, ощутимая связь человека с Богом. Мы ощущаем, как мы стоим перед Ним, за что-то благодарим Его, что-то просим. Молитва имеет могучую силу, она может изменить ситуацию, в которой мы находимся. Но самое главное — сам разговор с Богом духовно поднимает нас и облагораживает. Надеюсь, что эта брошюра поможет многим войти верными шага- ми в мир молитвы.
1991 год, подмосковная ешива Торат Хаим. Самый святой день в еврейском календаре — Йом Кипур — подходил к завершению, солнце уже склонилось близко к закату, почти 20 часов молитвы во главе с равом Ицхаком Зильбером прошли очень возвышено и быстро. Осталось меньше часа до того, как кантор протрубит в шофар, извещая о том, что святой день закончился. Середина молитвы Нейла — кульминация всего дня. Особая атмосфера возвышенности и чистоты.
И вдруг внизу послышался шум — в вестибюль ешивы зашла целая семья с детьми и чемоданами, уставшие с дороги. Несколько ребят вышли из зала молитвы на шум гостей, а те им говорят: «Ой, слава Богу, мы успели! Так спешили на электричку, но слава Богу, успели до захода солнца, даже успеем, наверное, что-то перекусить до начала Йом Кипура!» Ребята растерялись — семья приехала в ешиву на Йом Кипур, но ошиблась на день! Они, приехав в конце Йом Кипура, уверены, что праздник и пост начинается только сегодня вечером! Что делать?
Вышел рав Зильбер, с первого взгляда понял, что произошло, и сразу принял решение — очень мягким отцовским голосом обратился к семье: «Поставьте ваши чемоданы прямо тут, я отвечаю, что их не украдут. Вы ошиблись днем, но вы успели на конец молитвы, вот тут — смотрите, я вам уже открыл махзор (праздничный молитвенник), — это видуй, главная молитва Йом Кипура, читайте от этого места и сколько успеете, заходите в синагогу, вы еще успеете ее спокойно прочитать».
Как часто первая встреча с иудаизмом бывает «неправильной» и если бы в этом случае не оказался рядом рав, у этой семьи наверняка сложилось бы неверное (и скорее всего, отрицательное) представление о Торе и заповедях. «Я уверен, что, если бы Бог, захотев наказать каких-нибудь ангелов, послал их в Россию и заставил их пройти через революцию, голод, 37-й год, мировую войну, оккупацию и т.д. и т. п., они были бы в тысячу раз хуже, чем остатки советского еврейства, они бы не то что о Боге и Торе забыли, они бы потеряли человеческое лицо (не об ангелах будь сказано). Из книги рава Ицхака Зильбера «Я принадлежу моему другу, а мой друг мне»
В синагоге - путеводитель по молитве
Фонд Наследия Рава Ицхака Зильбера
Иерусалим — 5776 (2016)
В синагоге - путеводитель по молитве - Оглавление
- В синагоге
- Молитва
- Миньян
- Кадиш
- Говорить или слушать?
- Молитвы будней
- Утренняя молитва шахарит
- До молитвы
- Молитва амида
- Таханун
- Чтение торы
- Послеполуденная молитва минха
- Вечерняя молитва арвит
- Молитвы шабата.
- Встреча субботы
- Вечерняя молитва
- Утренняя молитва.
- Послеполуденная молитва.
- Завершение субботы, молитва арвит..
- Новомесячие
- Ханука и пурим
- Девятое ава
- Праздники
- Счет омера.
- Рош а-шана
- Вечерняя молитва.
- Утренняя молитва.
- Чтение торы
- Трублен и е в шофар
- Молитва мусаф
- Послеполуденная молитва
- Ташлих
- Арвит на исходе рош а-шана
- Йом кипур
- Коль нидреи
- Вечерняя молитва
- Слихот вечерней молитвы
- Утреняя молитва
- Чтение торы
- Молитва мусаф
- Послеполуденная молитва
- Завершение йом кипура
- Арвит на исходе йом кипура
- Вопросы и ответы
- Еврейский календарь
- Краткий словарь терминов
- Транслитерация кадиша
В синагоге - путеводитель по молитве - В синагоге
Синагога называется Малым Храмом, и главное ее предназначение — служить местом молитвы. В синагоге есть два отделения: для мужчин и для женщин. В передней части синагоги расположен арон а-кодеш, в нем хранятся свитки Торы. Рядом с арон а-кодеш есть место для хазана, кантора — ведущего молитву. В центре есть возвышение — бима, на которой читают свиток Торы. Все синагоги мира построены так, чтобы все молились в направлении Иерусалима, а в Иерусалиме — в направлении места, на котором стоял Иерусалимский Храм. Во многих синагогах у каждого постоянного прихожанина есть свое место, но всегда есть места и для гостей, об этом можно узнать или у габая — старосты, или просто у любого прихожанина.
В синагоге все обязаны находиться с покрытой головой, запрещены повседневные разговоры, а во время многих частей молитвы запрещены любые разговоры, кроме самой молитвы, — даже связанные с молитвой. Поэтому если вы обращаетесь к кому-то с вопросом, а он не отвечает, скорее всего это не проявление невежливости, а ограничение закона. Большую часть молитвы можно сидеть, но иногда требуется стоять. Все женатые мужчины утром молятся, облачившись в талит (в некоторых ашкеназских общинах и во всех восточных общинах дети с 13-ти лет тоже молятся с талитом), также утреннюю молитву (шахарит) будней мужчины и дети с 13-ти лет молятся с тфилин. Обычно талит можно взять на время молитвы в синагоге, тфилин же, если нет своих, можно попросить у кого-то из молящихся, в таком случае достаточно одеть тфилин не на всю молитву, а только на короткое время. Надевание тфилин — очень важная заповедь, и исполнить ее можно с утра до захода солнца.
МОЛИТВА. В будни есть три молитвы: утром — шахарит, вместо ежедневного утреннего жертвоприношения — Корбан тамид, эта молитва была установлена еще праотцом Авраамом. Минха — с получаса после полудня до вечера, вместо ежедневной предвечерней жертвы, эта молитва была установлена сыном Авраама, праотцом Ицхаком. Арвит (у ашкеназов эту молитву принято называть также маарив) молятся с появлением звезд, так как внутренние части дневных жертв можно было сжигать и после появления звезд. Эту молитву установил праотец Яаков. В некоторых общинах минху и арвит молятся вместе, минху — перед заходом солнца, и арвит сразу после.
В Субботу, праздники и новомесячие приносили также дополнительную жертву — мусаф, поэтому в эти дни после молитвы шахарит есть добавочная молитва — мусаф. Все молитвы состоят из подготовительной части, самой молитвы, которую все произносят шепотом, повторения молитвы хазаном (во всех молитвах, кроме арвита) и заключительной части, в конце которой скорбящий произносит кадиш. В понедельник, четверг, посты, в Субботу, новомесячие и праздники утром читают Тору, в Субботу и в общественные посты также читают ее в минху. Молитва — это разговор с Творцом, и обратиться к Всевышнему можно на любом языке, в любое время и своими словами. За несколько дней до праздника Шавуот у рава Ицхака Зильбера скончалась супруга, рабанит Гита Лея.
Рав очень переживал. За несколько минут до того, как рав должен был выйти из дома на похороны, рав оделся и встал на молитву. Я хорошо запомнил эту молитву — это был очень эмоциональный разговор с Всевышним, именно разговор. Из воспоминаний ученика Главная часть молитвы составлена Мужами Великого собрания в начале второго Храма, среди которых были также пророки, и текст молитвы был составлен с помощью руах а-кодеш (один из видов пророчества) — в тексте молитв есть много тайных смыслов и Имен Бога.
Хотя главный текст молитв практически одинаков во всех общинах, сегодня есть три главных нусаха — ашкеназ, на котором молятся европейские евреи, сфарад — нусах хасидских общин (близко к нусаху сфарад — молитвенник хасидов Хабада, «Теилат а-Шем»), и эдот а-мизрах — нусах евреев восточных общин. Сегодня есть много молитвенников с переводом на русский язык. Мы приводим указатель страниц только нескольких молитвенников, и даем описание нусаха ашкеназ, с комментариями к остальным нусахам, так, чтобы даже молящийся по одному из нусахов смог сориентироваться, попав в синагогу, в которой придерживаются друтого нусаха.
Спасибо!