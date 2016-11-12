Глава Ваикра

Глава Цав

Глава Шмини

Глава Тазриа

Глава Мецора

Глава Ахарей мот

Глава Кдошим

Глава Эмор

Глава Бэар

Глава Бехукотай

Приложение

Пятикнижие - Книга Ваикра - с избранными комментариями Рамбана - Предисловие редактора Третья книга Торы Ваикра - одна из самых сложных. В ней описываются законы служения в Храме, обязанности коэнов, законы святости и ритуальной чистоты и нечистоты. Большинство этих законов называется хуким. Мы обязаны их исполнять не потому, что понимаем, а потому что это - приказ нашего Царя. Современному читателю очень трудно понять смысл жертвоприношений. Часто можно услышать замечания: «Человек грешит, а приносят в жертву бедное животное. Где справедливость?» Одна из задач нашего издания - ответить на подобные вопросы и замечания. Эта книга готовилась к печати более трех лет. Ведь, чтобы ясно объяснить такие сложные вещи, нужно вложить много труда. Все законы, связанные с Храмом и жертвоприношениями, скоро снова станут очень актуальными. Очень скоро, после прихода Машиаха и возведения Третьего Храма, мы сможем приходить туда и приносить там свои жертвоприношения. В Талмуде эти законы называются «илхата ле-Мешиха» - «законы времени Машиаха». Как первые распустившиеся цветы миндаля - признак приближения весны, так в наши дни появляются верные признаки приближения этого времени. Наш учитель рав Ицхак Зильбер пишет в своей книге, что возвращение евреев к своим корням - это явный признак конечного избавления, как написано у пророка Йешаяу (59:20): «И придет избавитель в Сион к вернувшимся от греха в (народе) Израиля». Одному еврею из Украины приходит неистребимое желание построить менору - золотой семисвечник для Храма. Другой - связывает все свои мечты и желания с Меарат аМахпела - местом захоронения наших праотцов. Третий открывает в святом городе Иерусалиме бейт-мидраш «Таарот», где готовят раввинов, которые смогут обучать законам ритуальной чистоты и нечистоты во время Храма. Баалей тшува из России встречаются с величайшими мудрецами нашего поколения, чтобы обсудить идею восстановления Санэдрина - собрания великих еврейских мудрецов. Все это явные признаки и ростки скорого и окончательного избавления. И это свидетельство актуальности изучения законов жертвоприношений и службы в Храме. Особенную благодарность наше издательство хочет выразить переводчику раввину Гершону Берману, который посвятил этой работе несколько лет жизни. Глубоко изучив труд Рамбана, он использовал и перевел редкие кабалистические комментарии великих мудрецов. К сожалению, не всё мы смогли использовать в нашем издании. Здесь место выразить искреннюю благодарность спонсору этого перевода господину Исраэлю Дворецкому, его единомышленникам из города Запорожья, а также его друзьям и партнерам, решившим принять участие в издании еврейских святых книг. Наша надежда - что полный вариант перевода раввина Г. Бермана еще выйдет в свет отдельным изданием. В конце книги мы поместили обзор основных жертвоприношений и привели изображения всех тех животных и птиц, из которых приносятся жертвы. А в заключение - наша благодарность господину Акифу Гилалову, благодаря которому выходит в свет этот новый том избранных комментариев Рамбана.

Наша молитва к Творцу мира: «Росток Твоего раба Давида поскорее произрасти...». Чтобы мы при нашей жизни, смогли реализовать законы, приведенные в книге Ваикра и в комментариях учителя всего еврейского народа Рамбана. Главный редактор издательства «Пардес» р. Цви Патлас

Предисловие Рамбана к книге Ваикра

В этой книге изложены законы служения коэнов, принадлежащих к колену Леви,1 а также разъяснен порядок жертвоприношений и служения в Святилище. Ведь предыдущая книга (Шмот), посвященная египетскому изгнанию и избавлению из него, завершается рассказом о Шатре Откровения, который наполнила Шехина Б-жественное Присутствие.2

И Всевышний повелел охранять Шатер и приносить в нем жертвы, чтобы они искупали сынов Израиля и чтобы их грехи не привели к отдалению Шехины от Шатра. И Он повелел коэнам, несущим служение перед Б-гом, освятить себя. Предостерег от осквернения Святилища и святынь, а также предостерег коэнов «не порываться взойти к Б-гу»,3 как сказано: «Говори Аарону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил он в Святилище за завесу и не приближался к покрытию ковчега, чтобы он не умер, так как в облаке Я буду являться над крышкой (ковчега)» (Ваикра 16:2). И это подобно предостережению: «Предупреди народ, чтобы не порывались они к Б-гу, желая увидеть Его, чтобы не погиб ни один из них» (Шмот 19:21). И вокруг Шатра была обозначена граница, подобно тому, как была проведена граница вокруг горы Синай, когда на ней пребывала Слава Б-га Израиля.4 Итак, большая часть этой книги посвящена жертвоприношениям, законам, связанным с тем, кто приносит жертву, с жертвенными животными, а также с местом, на котором совершаются жертвоприношения. Но наряду с этим приведено и несколько сопутствующих заповедей: например, в начале книги содержатся заповеди о принесении добровольных жертв (а-недава)5 а параллельно с этим приведен запрет употреблять в пищу нутряной жир (хелев) и кровь.6 А далее содержится повеление о жертвах, искупающих грех,7 а попутно указаны запрещенные виды пищи,8

1 См. Бейт а-яйин, Ваикра /1/. 2 См. Шмот 40:34-38. 3 Ср. Шмот 19:24. 4 Ведь Шатер Откровения был как бы продолжением Синайского Откровения (см. комментарий к Шмот 25:8). 5 См. Ваикра ч. 1-3. 6 См. там же 3:17. 7 См. там же ч. 4-5. 8 См. там же ч. И.

поскольку они оскверняют (мета-мъим) человека, и тот, кто их ел или прикоснулся к ним,9 не должен прикасаться к святыням или заходить в Святилище. А если человек забывшись, зашел туда в состоянии нечистоты (бе-тумъа), он обязан принести жертву, стоимость которой зависит от уровня его достатка.10 И излагая законы о жертвах, которые обязаны принести роженицы11 и излечившиеся от язв проказы,12 а также (завим) мужчины и женщины, у которых были истечения из плоти,13 Тора предостерегает от различных видов ритуальной нечистоты, говоря: «Отдаляйте же сынов Израиля от нечистоты, чтобы не умерли они в нечистоте своей, оскверняя Мое жилище, которое среди них» (Ваикра 15:31). А вслед за этим излагаются законы, связанные с запрещенными видами близости (арайот),14 - ведь подобные запретные половые связи оскверняют и сами являются скверной,15 приводя к отдалению Шехины и изгнанию сынов Израиля.16 И еще, вступивший в подобную близость по незнанию, обязан принести гре-хоочистительную жертву, как и упомянуто: «Если кто-нибудь из народа согрешит по ошибке... и т.д.» (там же 4:27). А после этого упомянуты заповеди о Субботе и праздниках, так как в эти дни приносятся особые жертвоприношения, как сказано: «Вот праздники Бога, которые вы назначите для священных собраний, чтобы приносить огненные жертвы Богу» (там же 23:37). Большинство глав в этой книге обращено к коэнам, ведь написано: «Скажи Аарону и сыновьям его...» (там же 6:18) и «Передай Аарону и его сыновьям следующее повеление» (там же 6:2). А в главе «Кдо-шим» содержится несколько повелений обращенных ко всем сынам Израиля, но большинство из них все же связано с темой жертвоприношений и служения в Святилище. И, с помощью Святого, благословен Он, я разъясню эти заповеди - каждую в своем месте.

Глава Ваикра Часть 1 (1) И призвал Бог Моше, и сказал ему из Шатра Откровения, говоря: Комментарий Рамбана

"К призвал Б-г Моше"

(1) Здесь в Торе написано: «И призвал Бог Моше, и сказал ему из Шатра Откровения» - не так, как в других местах.1 А причина в том, что Моше мог войти в Шатер Откровения и приблизиться к месту пребывания Б-га только по Его зову. Ведь ему уже было сказано: «И Я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой поверх крышки, между двумя керувами» (Шмот 25:22), а также «в Шатре Откровения, где Я буду являться в назначенное время» (там же 30:36), - и поскольку Моше знал, что Б-г пребывает там, «между двумя керувами»,2 он боялся заходить в Шатер до того, как Б-г его позовет.

И это подобно происходившему на горе Синай, как написано: «И призвал Он Моше на седьмой день из облака» (там же 24:16).

Но, возможно, Моше не знал, пребывает ли в Шатре Шехина и обратится ли к нему оттуда Всевышний, ведь, согласно мнению наших наставников, облако Славы не опускалось на Шатер до восьмого дня.3 А, услышав призыв Всевышнего, Моше вошел внутрь Шатра, в Святая Святых, как и написано: «Аарону было запрещено входить, но Моше не запрещено».4