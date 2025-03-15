Вальдшмидт Дэн - Будь лучшей версией себя

Вальдшмидт - Будь лучшей версией себя
В 25 лет я собирался умереть. Я просто хотел избавиться от боли. В тот день я сидел на ступеньках гаража с дулом пистолета во рту, в пьяном угаре, с ощущением горькой, убийственной безнадежности. У меня было все, что можно пожелать. Но я все разрушил... Я всегда хотел быть незаурядным, потрясающим, эксцентричным. Я хотел изменить мир и, несомненно, уже многого достиг. К двадцати двум годам я был известен в вашингтонских деловых кругах как Вундеркинд — глава растущей компании, которая быстро расширялась по обе стороны Восточного побережья, ведя дела по всему миру. У меня была прекрасная жена, замечательный сын и дом, слишком большой для нас троих. И тем, кто не пытался заглянуть за ширму роскошных костюмов и беззаботного трепа, казалось, что у меня все в порядке. Однако внутри я был полон вины и неверия в собственные силы. Я устал. Несмотря на страстную увлеченность экстремальными видами спорта и склонностью работать до потери пульса — нередко я проводил на работе по несколько суток подряд, — я утратил способность подчинять мир своей воле. Мой брак разбился вдребезги. На миллион мелких осколков. И я остро чувствовал, как осколки этой катастрофы впились в мое существо. Я не уделял внимания жене, поэтому рядом с ней появился другой мужчина. Какое-то время я делал вид, что ничего не замечаю и мне безразлично то, что происходит. Но ощущение, что твое место кто-то занял, разъедает душу. Оно сводило меня с ума. Я обвинял жену. Проклинал ее. Пытался выбросить из своей жизни. Ну что с того, что у меня не было на нее времени?! Но где-то в глубине души я ясно понимал, что мое эгоистичное поведение и неспособность проявлять любовь испортили наши прекрасные отношения. Я больше не мог притворяться, что эта драма не разрывает мое сердце на части. Не то чтобы мне было впервой что-то терять. Я и до этого множество раз терпел неудачи, но, как правило, рассматривал их как очередную ступеньку к успеху. И всегда считал успех чем-то неизбежным. Похоже, так и было. Только в этот раз неудача постигла меня в семейной жизни. И казалось, ничего нельзя было сделать. Я сходил с ума, поскольку не мог ничего изменить своими силами. Мне всегда удавалось решать любые проблемы и задачи раньше других благодаря безудержному, целенаправленному, сверхчеловеческому энтузиазму. Но сделать что-либо в этой ситуации было мне неподвластно. Я не мог заставить жену верить мне. Или любить меня.
Вальдшмидт Дэн - Будь лучшей версией себя
Как обычные люди становятся выдающимися
пер. с англ. И. Гайдюк. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 208 с.
ISBN 978-5-00057-377-8
Вальдшмидт Дэн - Будь лучшей версией себя - Содержание
ПРОЛОГ. С чего все началось
- Вам не нужны другие книги по достижению успеха
- Перестаньте искать себе оправдания
- Смелые разговоры
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
- Экстремальные усилия
- Экстремальное отличие
- Экстремальная жажда учиться
СУРОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
- Дисциплина действий
- Дисциплина самоограничений
- Дисциплина начинается с плана
БУДЬТЕ ЩЕДРЫ
- Что дарение, а что нет
- Дарение начинается с благодарности
- Щедрость меняет человека
СТРАТЕГИЯ ОТНОШЕНИЙ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
- Как боль и страх управляют вашими поступками
- Как мозг принимает решения
- Сила любви
- Будьте незаурядным
- Сражайтесь до конца
ЭПИЛОГ. Конец истории
- От автора
- Кто такой этот Вальдшмидт?
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