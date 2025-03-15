Вальдшмидт Дэн - Будь лучшей версией себя

В 25 лет я собирался умереть. Я просто хотел избавиться от боли. В тот день я сидел на ступеньках гаража с дулом пистолета во рту, в пьяном угаре, с ощущением горькой, убийственной безнадежности. У меня было все, что можно пожелать. Но я все разрушил... Я всегда хотел быть незаурядным, потрясающим, эксцентричным. Я хотел изменить мир и, несомненно, уже многого достиг. К двадцати двум годам я был известен в вашингтонских деловых кругах как Вундеркинд — глава растущей компании, которая быстро расширялась по обе стороны Восточного побережья, ведя дела по всему миру. У меня была прекрасная жена, замечательный сын и дом, слишком большой для нас троих. И тем, кто не пытался заглянуть за ширму роскошных костюмов и беззаботного трепа, казалось, что у меня все в порядке. Однако внутри я был полон вины и неверия в собственные силы. Я устал. Несмотря на страстную увлеченность экстремальными видами спорта и склонностью работать до потери пульса — нередко я проводил на работе по несколько суток подряд, — я утратил способность подчинять мир своей воле. Мой брак разбился вдребезги. На миллион мелких осколков. И я остро чувствовал, как осколки этой катастрофы впились в мое существо. Я не уделял внимания жене, поэтому рядом с ней появился другой мужчина. Какое-то время я делал вид, что ничего не замечаю и мне безразлично то, что происходит. Но ощущение, что твое место кто-то занял, разъедает душу. Оно сводило меня с ума. Я обвинял жену. Проклинал ее. Пытался выбросить из своей жизни. Ну что с того, что у меня не было на нее времени?! Но где-то в глубине души я ясно понимал, что мое эгоистичное поведение и неспособность проявлять любовь испортили наши прекрасные отношения. Я больше не мог притворяться, что эта драма не разрывает мое сердце на части. Не то чтобы мне было впервой что-то терять. Я и до этого множество раз терпел неудачи, но, как правило, рассматривал их как очередную ступеньку к успеху. И всегда считал успех чем-то неизбежным. Похоже, так и было. Только в этот раз неудача постигла меня в семейной жизни. И казалось, ничего нельзя было сделать. Я сходил с ума, поскольку не мог ничего изменить своими силами. Мне всегда удавалось решать любые проблемы и задачи раньше других благодаря безудержному, целенаправленному, сверхчеловеческому энтузиазму. Но сделать что-либо в этой ситуации было мне неподвластно. Я не мог заставить жену верить мне. Или любить меня.

Вальдшмидт Дэн - Будь лучшей версией себя

Как обычные люди становятся выдающимися

пер. с англ. И. Гайдюк. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 208 с.

ISBN 978-5-00057-377-8

Вальдшмидт Дэн - Будь лучшей версией себя - Содержание

ПРОЛОГ. С чего все началось

Вам не нужны другие книги по достижению успеха

Перестаньте искать себе оправдания

Смелые разговоры

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Экстремальные усилия

Экстремальное отличие

Экстремальная жажда учиться

СУРОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Дисциплина действий

Дисциплина самоограничений

Дисциплина начинается с плана

БУДЬТЕ ЩЕДРЫ

Что дарение, а что нет

Дарение начинается с благодарности

Щедрость меняет человека

СТРАТЕГИЯ ОТНОШЕНИЙ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

Как боль и страх управляют вашими поступками

Как мозг принимает решения

Сила любви

Будьте незаурядным

Сражайтесь до конца

ЭПИЛОГ. Конец истории