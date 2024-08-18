Валенсен - Кошерный секс
Книга профессора Алжирского университета Жоржа Валенсена, одного из пионеров сексологических исследований в Европе, знакомит читателя с огромным количеством малоизвестных материалов по истории брачно-семейных обычаев и сексуального поведения еврейского народа. Тщательно отобраны, сгруппированы и проанализированы сотни фрагментов исторических сочинений и этнографических зарисовок, литературные свидетельства, от Талмуда до современной масс-культуры, данные научных трудов и личные клинические наблюдения автора. Ярко и убедительно раскрыты истоки так называемого «сексуального антисемитизма».
Жорж Валенсен - Кошерный секс - евреи и секс
Б.в.д.
Жорж Валенсен - Кошерный секс - евреи и секс - Содержание
ГЛАВА 1
ЧИСТОТА ДО БРАКА
БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ
ВЫБОР СУПРУГОВ
ОБРУЧЕНИЕ
СВАДЬБА
ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БРАКЕ
РИТУАЛЬНОЕ СУПРУЖЕСКОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ
УМЕРЕННОСТЬ ЕВРЕЕВ
РОЖДАЕМОСТЬ И БЕСПЛОДИЕ У ЕВРЕЕВ
КАК ПОМОЧЬ БЕЗДЕТНЫМ СУПРУГАМ
КОНТРОЛЬ НАД РОЖДАЕМОСТЬЮ
ГЛАВА 2
СЕКСУАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
СВЕКРОВЬ – ТРЕТЬЯ В СУПРУЖЕСКОЙ ЧЕТЕ
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ
ГЛАВА 3
АДЮЛЬТЕР
ЕВРЕИ И ПРОСТИТУЦИЯ
РАЗВОД
ГЛАВА 4
СЕКСУАЛЬНЫЙ САДИЗМ
СЕКСУАЛЬНЫЙ МАЗОХИЗМ
ГОМОСЕКСУАЛИЗМ
ЛЕСБИЯНСТВО
МАСТУРБАЦИЯ
ПОЛЛЮЦИИ
СКОТОЛОЖСТВО
КРОВОСМЕШЕНИЕ
ЕВРЕИ И ЭРОТОМАНИЯ
ЕВРЕИ И НУДИЗМ
ГЛАВА 5
ОБРЕЗАНИЕ И ОРГАЗМ
ОБРЕЗАНИЕ И АНТИСЕМИТИЗМ
ТРУДНОСТИ И КОНФЛИКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРЕЗАНИЕМ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРЕЗАНИЯ У ЕВРЕЕВ
УДАЛЕНИЕ КЛИТОРА У ЕВРЕЕК
ГЛАВА 6
СЕКСУАЛЬНЫЙ АПАРТЕИД
ЗАПРЕТ КОНТАКТОВ С ЕВРЕЯМИ
ГЛАВА 7
МИФЫ ОБ ОТТАЛКИВАЮЩЕМ ОБЛИКЕ ЕВРЕЯ
МИФЫ О ФИЗИЧЕСКОМ ОБЛИКЕ ЕВРЕЯ
МИФ О ТРУСОСТИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ЕВРЕЕВ
УСТОЙЧИВЫЙ МИФ: ЗАПАХИ ЕВРЕЕВ
МИФ О ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ ЕВРЕЕВ
МИФ О ПОХОТЛИВОСТИ ЕВРЕЕВ
РЕВНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В АНТИСЕМИТИЗМЕ
СЕКСУАЛЬНЫЕ КОРНИ АНТИСЕМИТИЗМА ГИТЛЕРА
ГЛАВА 8
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ ЕВРЕЕК
К ПРОСЕМИТИЗМУ ПРИ ПОМОЩИ ЕВРЕЕК
К ПРОСЕМИТИЗМУ ПРИ ПОМОЩИ ЕВРЕЕВ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЕВРЕЙСКОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО СЕКСОЛОГОВ
ГЛАВА 9
ВЫРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЕВ И ЗАПАД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА
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