Валентайн Пенни – Просите мира Иерусалиму - Руководство к свободной от предрассудков и суеверий молитве за народ Израиля

Как нам молиться о мире в Иерусалиме? Мы знаем, что это заповедь из Писаний, и, читая репортажи в ежедневных газетах, мы понимаем, что это просто необходимо. Но большинство христиан, не имея ключа к пониманию такой сложной и тяжелой ситуации, остаются одинокими, не зная, как и за что молиться. В руководстве, как молиться по этому вопросу, есть только один источник, которому мы можем полностью доверять, и это — Божье слово. Этот цикл библейских учений разработан для того, чтобы помочь нам понять некоторые из отрывков, которые проясняют Божьи цели для Израиля, и затем использовать эти отрывки Писаний в целенаправленных молитвах. Таким образом, мы не будем молиться в соответствии со своим пониманием, но в сотрудничестве с Господом, помогая исполнить Его совершенную волю.

Но еще более существенно то, что молитва по Писанию очень могущественна. Павел учит нас тому, что духовный меч — это Божье слово (Ефесянам 6:17). Молясь Божьим словом, мы используем оружие, которое Он дал нам для преодоления сил тьмы, которые будут стремиться отвергнуть Его слово и извратить Его цели. Мы можем молиться в вере, будучи совершенно уверенными в Его ответе, потому что мы молимся в соответствии с Его планом (1 Иоанна 5:14).

Так как очень важно рассматривать Писание в контексте, в каждом разделе предлагается перед началом изучения прочитать отрывок из Писания и поразмышлять о нем, а также приводятся некоторые направляющие мысли к ключевым стихам. Следующие далее пункты молитвы разработаны для того, чтобы помочь нам ответить на истину действием, построить ходатайство с полным пониманием предмета молитвы. Все освещенные темы — необходимейшие молитвы для святых. Моя надежда и молитва, что Дух Святой использует эти исследования, чтобы помочь научить и воодушевить многих более интенсивно молиться за мир для Иерусалима, а также за спасение еврейского народа и возвращение Мессии.

Пенни Валентайн – Просите мира Иерусалиму - Руководство к свободной от предрассудков и суеверий молитве за народ Израиля

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 96 с.

Пенни Валентайн – Просите мира Иерусалиму – Содержание

Предисловие

Благодарность

Вступление

НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ - Луки 11:1-13

ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ - Псалом 121

БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ - Бытие 12:1-9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕТА - Бытие 15

ОТЕЦ МНОГИХ НАРОДОВ - Бытие 17:1-22

СИХЕМ - Бытие 33:18 - 35:4

ПРИЗНАНИЕ ИОСИФА - Бытие 45:1-15

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МОЛОХУ - Левит 18:19-30

НАРОД, ЖИВУЩИЙ ОТДЕЛЬНО - Числа 23:7 - 24:9

СИЛА ПРИОБРЕТАТЬ БОГАТСТВО - Второзаконие 8

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ БОГ? - И. Навин 5:13 - 6:16

РУФЬ И ОРФА - Руфь 1:1-18

МЕЧ И МАСТЕРОК - Неемии 4

ДВА ВИДА СЛОВ - Псалом 11

У БОГА ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ - Псалом 32

БОГ ВИДИТ ВСЕ - Псалом 93

МИЛОСТЬ И СУД - Псалом 100

ПРИСОЕДИНЯТСЯ К ИЗРАИЛЮ - Исаия 14:1,2

ОДИН ИЗ ТРЕХ - Исаия 19:16-25

ДОЛИНА ВИДЕНИЯ - Исаия 22:1-14

НА МЕСТЕ И ВНЕ СВОЕГО МЕСТА - Исаия 22:15-25

ОБРАЩЕНИЕ К ЮГУ - Исаия 43:1-7

СПАСИТЕ ДЕТЕЙ - Исаия 49:14-26

БОЖЬИ ПУТИ - НЕ НАШИ ПУТИ - Исаия 55

ВОССТАНОВИТЕЛЬ РАЗВАЛИН - Исаия 58:9-12

ПРЕСТОЛ ГОСПОДА - Иеремия 3:6-18

ФОНТАН СЛЕЗ - Иеремия 8:15 - 9:1

ПОСЛАННЫЕ ИЛИ ГОНИМЫЕ - Иеремия 16:14-21

ПРАВО НА НАСЛЕДИЕ - Иеремия 32

ПЕРЕСАДКА СЕРДЦА - Иезекииль 11:14-21

СТАТЬ В ПРОЛОМЕ - Иезекииль 22:23-31

ГОРЫ ИЗРАИЛЯ - Иезекииль 36:1-15

РАДИ ТВОЕГО СВЯТОГО ИМЕНИ - Иезекииль 36:16-38

ПОНИМАНИЕ ОТ КНИГ - Даниил 9:1-22

ВМЕСТЕ С БОЖЬИМ НАРОДОМ - Захария 8:20-23

УСЛОВИЯ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ - Матфея 23:29 - 24:14

ДВА БРАТА - Луки 15:11-32

ТЫ ШУТИШЬ! - Римлянам 11:1-15

ВРАГИ РАДИ НАС - Римлянам 11:16-36

УЖЕ НЕ ЧУЖИЕ - Ефесянам 2:11-22

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