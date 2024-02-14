Валентайн Пенни – Просите мира Иерусалиму - Руководство к свободной от предрассудков и суеверий молитве за народ Израиля
Как нам молиться о мире в Иерусалиме? Мы знаем, что это заповедь из Писаний, и, читая репортажи в ежедневных газетах, мы понимаем, что это просто необходимо. Но большинство христиан, не имея ключа к пониманию такой сложной и тяжелой ситуации, остаются одинокими, не зная, как и за что молиться. В руководстве, как молиться по этому вопросу, есть только один источник, которому мы можем полностью доверять, и это — Божье слово. Этот цикл библейских учений разработан для того, чтобы помочь нам понять некоторые из отрывков, которые проясняют Божьи цели для Израиля, и затем использовать эти отрывки Писаний в целенаправленных молитвах. Таким образом, мы не будем молиться в соответствии со своим пониманием, но в сотрудничестве с Господом, помогая исполнить Его совершенную волю.
Но еще более существенно то, что молитва по Писанию очень могущественна. Павел учит нас тому, что духовный меч — это Божье слово (Ефесянам 6:17). Молясь Божьим словом, мы используем оружие, которое Он дал нам для преодоления сил тьмы, которые будут стремиться отвергнуть Его слово и извратить Его цели. Мы можем молиться в вере, будучи совершенно уверенными в Его ответе, потому что мы молимся в соответствии с Его планом (1 Иоанна 5:14).
Так как очень важно рассматривать Писание в контексте, в каждом разделе предлагается перед началом изучения прочитать отрывок из Писания и поразмышлять о нем, а также приводятся некоторые направляющие мысли к ключевым стихам. Следующие далее пункты молитвы разработаны для того, чтобы помочь нам ответить на истину действием, построить ходатайство с полным пониманием предмета молитвы. Все освещенные темы — необходимейшие молитвы для святых. Моя надежда и молитва, что Дух Святой использует эти исследования, чтобы помочь научить и воодушевить многих более интенсивно молиться за мир для Иерусалима, а также за спасение еврейского народа и возвращение Мессии.
Пенни Валентайн – Просите мира Иерусалиму - Руководство к свободной от предрассудков и суеверий молитве за народ Израиля
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 96 с.
Пенни Валентайн – Просите мира Иерусалиму – Содержание
Предисловие
Благодарность
Вступление
- НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ - Луки 11:1-13
- ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ - Псалом 121
- БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ - Бытие 12:1-9
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕТА - Бытие 15
- ОТЕЦ МНОГИХ НАРОДОВ - Бытие 17:1-22
- СИХЕМ - Бытие 33:18 - 35:4
- ПРИЗНАНИЕ ИОСИФА - Бытие 45:1-15
- ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МОЛОХУ - Левит 18:19-30
- НАРОД, ЖИВУЩИЙ ОТДЕЛЬНО - Числа 23:7 - 24:9
- СИЛА ПРИОБРЕТАТЬ БОГАТСТВО - Второзаконие 8
- НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ БОГ? - И. Навин 5:13 - 6:16
- РУФЬ И ОРФА - Руфь 1:1-18
- МЕЧ И МАСТЕРОК - Неемии 4
- ДВА ВИДА СЛОВ - Псалом 11
- У БОГА ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ - Псалом 32
- БОГ ВИДИТ ВСЕ - Псалом 93
- МИЛОСТЬ И СУД - Псалом 100
- ПРИСОЕДИНЯТСЯ К ИЗРАИЛЮ - Исаия 14:1,2
- ОДИН ИЗ ТРЕХ - Исаия 19:16-25
- ДОЛИНА ВИДЕНИЯ - Исаия 22:1-14
- НА МЕСТЕ И ВНЕ СВОЕГО МЕСТА - Исаия 22:15-25
- ОБРАЩЕНИЕ К ЮГУ - Исаия 43:1-7
- СПАСИТЕ ДЕТЕЙ - Исаия 49:14-26
- БОЖЬИ ПУТИ - НЕ НАШИ ПУТИ - Исаия 55
- ВОССТАНОВИТЕЛЬ РАЗВАЛИН - Исаия 58:9-12
- ПРЕСТОЛ ГОСПОДА - Иеремия 3:6-18
- ФОНТАН СЛЕЗ - Иеремия 8:15 - 9:1
- ПОСЛАННЫЕ ИЛИ ГОНИМЫЕ - Иеремия 16:14-21
- ПРАВО НА НАСЛЕДИЕ - Иеремия 32
- ПЕРЕСАДКА СЕРДЦА - Иезекииль 11:14-21
- СТАТЬ В ПРОЛОМЕ - Иезекииль 22:23-31
- ГОРЫ ИЗРАИЛЯ - Иезекииль 36:1-15
- РАДИ ТВОЕГО СВЯТОГО ИМЕНИ - Иезекииль 36:16-38
- ПОНИМАНИЕ ОТ КНИГ - Даниил 9:1-22
- ВМЕСТЕ С БОЖЬИМ НАРОДОМ - Захария 8:20-23
- УСЛОВИЯ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ - Матфея 23:29 - 24:14
- ДВА БРАТА - Луки 15:11-32
- ТЫ ШУТИШЬ! - Римлянам 11:1-15
- ВРАГИ РАДИ НАС - Римлянам 11:16-36
- УЖЕ НЕ ЧУЖИЕ - Ефесянам 2:11-22
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