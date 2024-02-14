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Валентайн Пенни – Просите мира Иерусалиму - Руководство к свободной от предрассудков и суеверий молитве за народ Израиля

Пенни Валентайн – Просите мира Иерусалиму - Руководство к свободной от предрассудков и суеверий молитве за народ Израиля
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Sociology Political Science
Как нам молиться о мире в Иерусалиме? Мы знаем, что это заповедь из Писаний, и, читая репортажи в ежедневных газетах, мы понимаем, что это просто необходимо. Но большинство христиан, не имея ключа к пониманию такой сложной и тяжелой ситуации, остаются одинокими, не зная, как и за что молиться. В руководстве, как молиться по этому вопросу, есть только один источник, которому мы можем полностью доверять, и это — Божье слово. Этот цикл библейских учений разработан для того, чтобы помочь нам понять некоторые из отрывков, которые проясняют Божьи цели для Израиля, и затем использовать эти отрывки Писаний в целенаправленных молитвах. Таким образом, мы не будем молиться в соответствии со своим пониманием, но в сотрудничестве с Господом, помогая исполнить Его совершенную волю.
Но еще более существенно то, что молитва по Писанию очень могущественна. Павел учит нас тому, что духовный меч — это Божье слово (Ефесянам 6:17). Молясь Божьим словом, мы используем оружие, которое Он дал нам для преодоления сил тьмы, которые будут стремиться отвергнуть Его слово и извратить Его цели. Мы можем молиться в вере, будучи совершенно уверенными в Его ответе, потому что мы молимся в соответствии с Его планом (1 Иоанна 5:14).
Так как очень важно рассматривать Писание в контексте, в каждом разделе предлагается перед началом изучения прочитать отрывок из Писания и поразмышлять о нем, а также приводятся некоторые направляющие мысли к ключевым стихам. Следующие далее пункты молитвы разработаны для того, чтобы помочь нам ответить на истину действием, построить ходатайство с полным пониманием предмета молитвы. Все освещенные темы — необходимейшие молитвы для святых. Моя надежда и молитва, что Дух Святой использует эти исследования, чтобы помочь научить и воодушевить многих более интенсивно молиться за мир для Иерусалима, а также за спасение еврейского народа и возвращение Мессии.

Пенни Валентайн – Просите мира Иерусалиму - Руководство к свободной от предрассудков и суеверий молитве за народ Израиля

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2011. – 96 с.

Пенни Валентайн – Просите мира Иерусалиму – Содержание

Предисловие
Благодарность
Вступление
  • НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ - Луки 11:1-13
  • ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ - Псалом 121
  • БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ - Бытие 12:1-9
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕТА - Бытие 15
  • ОТЕЦ МНОГИХ НАРОДОВ - Бытие 17:1-22
  • СИХЕМ - Бытие 33:18 - 35:4
  • ПРИЗНАНИЕ ИОСИФА - Бытие 45:1-15
  • ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МОЛОХУ - Левит 18:19-30
  • НАРОД, ЖИВУЩИЙ ОТДЕЛЬНО - Числа 23:7 - 24:9
  • СИЛА ПРИОБРЕТАТЬ БОГАТСТВО - Второзаконие 8
  • НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ БОГ? - И. Навин 5:13 - 6:16
  • РУФЬ И ОРФА - Руфь 1:1-18
  • МЕЧ И МАСТЕРОК - Неемии 4
  • ДВА ВИДА СЛОВ - Псалом 11
  • У БОГА ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ - Псалом 32
  • БОГ ВИДИТ ВСЕ - Псалом 93
  • МИЛОСТЬ И СУД - Псалом 100
  • ПРИСОЕДИНЯТСЯ К ИЗРАИЛЮ - Исаия 14:1,2
  • ОДИН ИЗ ТРЕХ - Исаия 19:16-25
  • ДОЛИНА ВИДЕНИЯ - Исаия 22:1-14
  • НА МЕСТЕ И ВНЕ СВОЕГО МЕСТА - Исаия 22:15-25
  • ОБРАЩЕНИЕ К ЮГУ - Исаия 43:1-7
  • СПАСИТЕ ДЕТЕЙ - Исаия 49:14-26
  • БОЖЬИ ПУТИ - НЕ НАШИ ПУТИ - Исаия 55
  • ВОССТАНОВИТЕЛЬ РАЗВАЛИН - Исаия 58:9-12
  • ПРЕСТОЛ ГОСПОДА - Иеремия 3:6-18
  • ФОНТАН СЛЕЗ - Иеремия 8:15 - 9:1
  • ПОСЛАННЫЕ ИЛИ ГОНИМЫЕ - Иеремия 16:14-21
  • ПРАВО НА НАСЛЕДИЕ - Иеремия 32
  • ПЕРЕСАДКА СЕРДЦА - Иезекииль 11:14-21
  • СТАТЬ В ПРОЛОМЕ - Иезекииль 22:23-31
  • ГОРЫ ИЗРАИЛЯ - Иезекииль 36:1-15
  • РАДИ ТВОЕГО СВЯТОГО ИМЕНИ - Иезекииль 36:16-38
  • ПОНИМАНИЕ ОТ КНИГ - Даниил 9:1-22
  • ВМЕСТЕ С БОЖЬИМ НАРОДОМ - Захария 8:20-23
  • УСЛОВИЯ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ - Матфея 23:29 - 24:14
  • ДВА БРАТА - Луки 15:11-32
  • ТЫ ШУТИШЬ! - Римлянам 11:1-15
  • ВРАГИ РАДИ НАС - Римлянам 11:16-36
  • УЖЕ НЕ ЧУЖИЕ - Ефесянам 2:11-22
Алфавитный указатель тем
Указатель библейских ссылок
Views 193
Rating 5.0 / 5
Added 14.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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