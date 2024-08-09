Валуйский Александр - Надежда там, где ее нет

Что может объединять тяжелобольных пациентов госпиталя, умирающих клиентов хосписа и обитателей тюрем, отбывающих пожизненное заключение? Оказавшись в сложных или безнадежных ситуациях, они теряют надежду, живя в страхе и одиночестве, вне зависимости от окружения. Находясь в состоянии безнадежности и отчаяния, эти люди не видят смысла в своем существовании и испытывают боль и невероятные душевные страдания. Они нуждаются в духовной и эмоциональной поддержке, которую может оказать капеллан. Этому и посвящены истории данного сборника. Идея написания рассказов зрела долго и реализовывалась по мере накопления опыта работы. Однажды, обсуждая историю одного пациента, мы с коллегой пришли к выводу, что наш успешный или неудачный опыт оказания духовной и эмоциональной поддержки может стать полезным не только капелланам, но и тем, кому небезразлично чужое страдание. Учитывая тот факт, что существует немало академических пособий по капелланскому служению, я решил Надежда там, где ее нет не повторяться и изложить суrь этого служения в форме коротких рассказов. Надеюсь, что эти истории будут интересны не только верующим той или иной христианской конфессии, но и представителям других религиозных традиций, так как действующие лица моих сюжетов не только христиане. Несмотря на то что капелланское служение является религиозным по форме и содержанию, оно способно оказать эмоциональную помощь также агностикам и атеистам, оказавшимся в подобных обстоятельствах, не ставя при этом никаких миссионерских или прозелитских задач. Рассказы основаны на реальных событиях, в которых я принимал непосредственное участие, работая капелланом в госпиталях, хосписах и исправительных учреждениях США в течение последних двенадцати лет. Изменены только имена и географические названия мест, где происходили описываемые события. В первую часть сборника помещены рассказы о работе в госпитале и хосписе, где задачи капеллана очень широки: от эмоциональной поддержки до глубокой концептуальной помощи в вопросах веры. Люди, оказавшиеся в безнадежных ситуациях, как правило, проходят все стадии классической модели эмоционального реагирования на неизбежное: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие (рассказ «Последняя осень»). В облегчении прохождения этих стадий не последнюю роль играет капеллан, одновременно являясь как посторонним человеком, которому легче открыть душу, так и потенциальным другом, оказывающим духовную и эмоциональную поддержку. Во второй части сборника собраны рассказы из моего опыта работы с заключенными нескольких тюрем строгого и общего режима. Многие из них теряют надежду не только на освобождение, но и на обретение хоть какого-то смысла 6 Предисловие своего существования в заключении. После нескольких лет жизни в условиях полной безнадежности они часто задумываются о самоубийстве, однако, если инстинкт самосохранения удерживает их от этого шага, втягиваются в тюремную жизнь и просто живут. Наряду с этим есть среди них и немало таких, кто обретает надежду, уверовав в Бога Поистине, «не здоровые имеют нужду во враче, но больные». Как результат, надежда на освобождение обретает ясные очертания и даже вполне конкретные даты. Рассказы, вошедшие в сборник, рассчитаны на широкую аудиторию и будут интересны всем, кому небезразличны темы страдания, поиска утешения и обретения надежды в критических ситуациях.

Валуйский Александр - Надежда там, где ее нет

Записки капеллана. - СПб.: Мирт, 2022.- 272 с.

ISBN 978-5-88869-352-О

Валуйский Александр - Надежда там, где ее нет - Содержание

Предисловие

КАПЕЛЛАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: БОЛЬНИЧНЫЕ ИСТОРИИ Двойное чудо, или WWJD

Почему?

Я ГОТОВ ИДТИ ДОМОЙ

Графиня Монте-Кристо

Почему я?

Бесконечно длинная короткая жизнь

Последняя осень

День рождения отца Филиппа

Ночная смена

М&М, или Любовь длиною в жизнь

Примирение

Звонки с того света

Лучи солнечного света

Кумбайя

КАПЕЛЛАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: ТЮРЕМНЫЕ ИСТОРИИ

На правильной стороне

Тора спасительная

У меня есть мечта

Привет, Андрей

Команданте Че по имени Ричард

День матери

Метаморфоза

Истинный ариец, в котором не было лукавства

ШКОЛА ЛИДЕРСТВА В ТЮРЬМЕ СТРОГОГО РЕЖИМА

Вначале было «Логос»

Homo Ludens

Манипуляции невселенского масштаба

Поспешай медленно

Люди Книги