Вальверде - Философская антропология

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy, Ethics, Educational

Этот труд является одним из самых полных и систематических изложений философского учения о человеке. Автор рассматривает человеческое существо в его целостности, избегая крайностей как чистого материализма, так и отвлеченного идеализма. Книга охватывает весь спектр антропологических проблем: от биологических основ жизни до феномена сознания, свободы и способности к творчеству.

Вальверде последовательно анализирует структуру человеческой личности, единство души и тела, механизмы познания и воли. Особое место в книге занимает исследование трансцендентного измерения человека — его стремления к абсолютному смыслу и бессмертию. Это незаменимый ресурс для тех, кто ищет интеллектуально честный и глубоко обоснованный взгляд на человеческую природу.

Вальверде Карлос - Философская антропология

Москва «Христианская Россия», 2000

Издание осуществлено при поддержке Итальянской Епископской Конференции и Общества друзей и меценатов теологических учебников АМАТЕКА, Падерборн (Германия)

ISBN 5-87468-076-4

Вальверде Карлос - Философская антропология - Содержание

Общее представление о серии «Аматека»

К читателю

Введение

  • Глава первая Общие понятия философской антропологии

  • Глава вторая Философы перед лицом человека

  • Глава третья Происхождение человека

  • Глава четвёртая Феноменология человеческого поведения

  • Глава пятая Человеческое познание

  • Глава шестая Человеческая воля

  • Глава седьмая Единство и двойственность человеческого существа

  • Глава восьмая Страдание и смерть

  • Глава девятая Личность в человеческом общении

