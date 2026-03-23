Вальверде - Философская антропология

Этот труд является одним из самых полных и систематических изложений философского учения о человеке. Автор рассматривает человеческое существо в его целостности, избегая крайностей как чистого материализма, так и отвлеченного идеализма. Книга охватывает весь спектр антропологических проблем: от биологических основ жизни до феномена сознания, свободы и способности к творчеству.
Вальверде последовательно анализирует структуру человеческой личности, единство души и тела, механизмы познания и воли. Особое место в книге занимает исследование трансцендентного измерения человека — его стремления к абсолютному смыслу и бессмертию. Это незаменимый ресурс для тех, кто ищет интеллектуально честный и глубоко обоснованный взгляд на человеческую природу.
Вальверде Карлос - Философская антропология
Москва «Христианская Россия», 2000
Издание осуществлено при поддержке Итальянской Епископской Конференции и Общества друзей и меценатов теологических учебников АМАТЕКА, Падерборн (Германия)
ISBN 5-87468-076-4
Вальверде Карлос - Философская антропология - Содержание
Общее представление о серии «Аматека»
К читателю
Введение
Глава первая Общие понятия философской антропологии
Глава вторая Философы перед лицом человека
Глава третья Происхождение человека
Глава четвёртая Феноменология человеческого поведения
Глава пятая Человеческое познание
Глава шестая Человеческая воля
Глава седьмая Единство и двойственность человеческого существа
Глава восьмая Страдание и смерть
Глава девятая Личность в человеческом общении
