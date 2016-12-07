Самое приятное то, что вы найдете здесь увлекательнейшую подборку рецептов, создатели которых были воодушевлены Библией; по ним можно легко приготовить огромное количество восхитительных блюд, которые с искренним удовольствием разделят с вами ваши друзья и семья. Поскольку вы заинтересуетесь тем, что ели наши библейские предки, вы найдете еще один способ приблизиться к библейским временам и библейским путям. Эта книга поможет вам понять, что Священное Писание, самый важный источник вдохновения в нашей духовной жизни, может также подарить вдохновение на кухне! Вдохновение на кухне позволит вам обсудить библейские блюда в сериале "Кухня", приглашаем на kuhnyamero.ru - акт вкушения пищи часто значил намного больше, чем просто питание тела; он был священен. Возможно, порой это трудно себе представить, особенно если вы, как Авраам, который “поспешил” и “побежал”, чтобы накормить своих божественных гостей (Бытие 18:6-7), в спешке наносите последние штрихи на торжественное угощение или просто суетитесь, чтобы вовремя подать ужин! Но минутная передышка в метании между кастрюлями могла бы помочь вспомнить некоторые незабываемые библейские трапезы: на горе Синай, например, Моисей и старейшины обедали вместе, чтобы закрепить свой договор с Богом (Исход 24:11). Иаков и его тесть Лаван также разделили пищу, чтобы подтвердить соглашение (Бытие 31:54). И конечно, Тайная вечеря, возможно, самая знаме нательная библейская трапеза всех времен, несет глубокий смысл принятия решения, который сделал ее детали основополагающими для христианского богословия и практики. Угощение как элемент заключения договора иногда имело, по Библии, страшные последствия. Некое “кушанье из чечевицы” (Бытие 25:34) было подано Иаковом его брату Исаву в обмен на право первородства. Это было блюдо из тушеного мяса, известное по Библии короля Джеймса (авторизованная версия) как чечевичная похлебка, “угоще ние” которой стала метафорой для описания отдачи чего-то ценного в обмен на нечто незначимое.

Страницы этой книги дают возможность пристальнее взглянуть на все потрясающие, удивительные связи пищи и Священного писания; вы увидите, что Библия, источник развития нашей духовной жизни, может быть также источ ником вдохновения на кухне и в столовой. Вы научитесь готовить восхитительные блюда с теми же самыми компо нентами, которые использовали наши библейские предки. Многие из рецептов, которые мы отобрали, уникальны в кулинарном смысле: они взяты непосредственно из Библии или из Мишны и Талмуда (который также известен как неписаный, или устный Закон: это сборник комментариев Библии, зафиксированный в письменной форме в первых веках нашей эры) и действительно существовали во време на Иисуса. Исследования, проводимые учеными в заповеднике библейской природы Неот-Кдумим, позволили сравнить рецепты римского кулинарного эксперта Апиция с самыми разноо бразными блюдами, упомянутыми в Библии, Мишне и Талмуде. В Неот-Кдумим обнаружили описания блюд, часть которых была богата калориями, многие были богаты пряностями, и все богаты библейским смыслом, который вы в состоянии воспроизвести у себя на кухне. Вы сможете угостить родных и друзей блюдами, которыми наслажда лись наши библейские предки в жилище Авраама и на Тайной вечере, на роскошных царских пирах и во время скромных трапез простого земледельца.

По мере усовершенствования сельскохозяйственных орудий люди начали получать больше сельскохозяйствен ных продуктов, чем они могли съесть. Жители пустыни приносили в деревни молоко своих стад и сделанный из него сыр, торговля излишками процветала вдоль больших и малых дорог, а на главных их пересечениях появились города. Можно легко увидеть, что производство и приго товление пищи, от первого зерна, проросшего в возделан ной почве, до развития путей международной торговли, существенно изменили жизнь человечества.

Святая Земля: нужное место в нужное время.

Первым местом на земле, в котором осуществился весь процесс, от появления земледельцев и пастухов до город ских торговцев и производителей продуктов питания, была Святая Земля. Она расположена в благодатной полосе Передней Азии; этот край получил название Плодородный Полумесяц, и именно здесь возникли в пустыне государ ства, которые являются теперь восточной Иорданией, Ираком, Ираном и Саудовской Аравией. В северо-восточной части Полумесяца была расположена Месопотамия, где некогда процветали несколько библейских царств. Месопотамия, орошаемая водами Тигра и Евфрата, была плодородным краем и главным поставщи ком ячменя, кунжута и льняного масла, льна, пшеницы, шерсти овец и козьего пуха для всего региона. Южная Месопотамия специализировалась на финиках и рыбе.

На другом конце Полумесяца, на юго-востоке, находился Египет с его водным источником, Нилом. Овощи и другие продукты из государства Нила были знамениты в древнем мире: “Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок” (Числа 11:5). И в скитаниях израильтяне вспоминали мясо, которого они теперь были лишены (Числа 11:4). Поэтому фраза “котлы египетские” начала обозначать “огромное количество”.

Мириам Фейнберг Вамош - Кухня библейских времен - От Райского сада до Тайной вечери

Издано в Израиле

Герцлия

Published by Palphot Ltd, Herzlia, Israel

ISBN 965-280-115-1

Мириам Вамош - Кухня библейских времен - От Райского сада до Тайной вечери - Содержание

Вступление

От Райского сада до садов на земле: история кулинарии и Библия

Хронологическая таблица

“Когда она возлежали и ели” (Марк 14:18)

Обычаи проведения трапез в библейские времена

Семь видов растений

“Хлеб наш насущный дай нам на сей день ” (Лука 11:3)

Зерно и хлеб

“Благородная лоза, - самое чистое семя ” (Иеремия 2:21)

Плоды виноградной лозы

“Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь ” (Иеремия 11:16)

Маслины и масло

“Приятное на вид и хорошее для пищи ” (Бытие 2:9)

Другие плоды доброй земли

“Всю зелень травную в пищу” (Бытие 1:30)

Овощи

“Две рыбки ” (Иоанн 6:9)

Рыба и другие дары древних морей

“Все лучшие куски ” (Иезекииль 24:4)

Мясо: из стойла к столу в библейские дни

“Сыр коровий” (2-я Царств 17:29)

Молоко и молочные продукты

“Что слаще меда? ” (Судьи 14:18)

Библейские сласти

“...Всякие лучшие ароматы ” (Песнь Песней 4:14)

Травы и специи

“Всякое подкрепление хлебом” (Исайя 3:1)

Хранение хлеба: как его сохраняли свежим в библейские дни

“Обмакивающий... в блюдо ” (Марк 14:20)

Тайная вечеря — самая известная трапеза в истории

Библейские меры веса и их современные эквиваленты

Библейские рецепты

Сколько стоили продукты?

Библиография

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03/12/2012