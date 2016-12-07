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Вамош - Кухня библейских времен

Кухня библейских времен - Вамош
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Reference, Cultural Studies Art, Philology Literature
Самое приятное то, что вы найдете здесь увлекательнейшую подборку рецептов, создатели которых были воодушевлены Библией; по ним можно легко приготовить огромное количество восхитительных блюд, которые с искренним удовольствием разделят с вами ваши друзья и семья.
Поскольку вы заинтересуетесь тем, что ели наши библейские предки, вы найдете еще один способ приблизиться к библейским временам и библейским путям. Эта книга поможет вам понять, что Священное Писание, самый важный источник вдохновения в нашей духовной жизни, может также подарить вдохновение на кухне! Вдохновение на кухне позволит вам обсудить библейские блюда в сериале "Кухня", приглашаем на kuhnyamero.ru - акт вкушения пищи часто значил намного больше, чем  просто питание тела; он был священен. Возможно, порой  это трудно себе представить, особенно если вы, как Авраам,  который “поспешил” и “побежал”, чтобы накормить своих божественных гостей (Бытие 18:6-7), в спешке наносите  последние штрихи на торжественное угощение или просто  суетитесь, чтобы вовремя подать ужин! Но минутная передышка в метании между кастрюлями  могла бы помочь вспомнить некоторые незабываемые  библейские трапезы: на горе Синай, например, Моисей и  старейшины обедали вместе, чтобы закрепить свой договор с Богом (Исход 24:11). Иаков и его тесть Лаван также  разделили пищу, чтобы подтвердить соглашение (Бытие 31:54). И конечно, Тайная вечеря, возможно, самая знаме нательная библейская трапеза всех времен, несет глубокий  смысл принятия решения, который сделал ее детали  основополагающими для христианского богословия и  практики. Угощение как элемент заключения договора иногда имело,  по Библии, страшные последствия. Некое “кушанье из  чечевицы” (Бытие 25:34) было подано Иаковом его брату  Исаву в обмен на право первородства. Это было блюдо из  тушеного мяса, известное по Библии короля Джеймса  (авторизованная версия) как чечевичная похлебка, “угоще ние” которой стала метафорой для описания отдачи чего-то  ценного в обмен на нечто незначимое.
Страницы этой книги дают возможность пристальнее  взглянуть на все потрясающие, удивительные связи пищи и  Священного писания; вы увидите, что Библия, источник  развития нашей духовной жизни, может быть также источ ником вдохновения на кухне и в столовой. Вы научитесь  готовить восхитительные блюда с теми же самыми компо нентами, которые использовали наши библейские предки. Многие из рецептов, которые мы отобрали, уникальны в  кулинарном смысле: они взяты непосредственно из Библии  или из Мишны и Талмуда (который также известен как  неписаный, или устный Закон: это сборник комментариев  Библии, зафиксированный в письменной форме в первых  веках нашей эры) и действительно существовали во време на Иисуса. Исследования, проводимые учеными в заповеднике библейской природы Неот-Кдумим, позволили сравнить рецепты  римского кулинарного эксперта Апиция с самыми разноо бразными блюдами, упомянутыми в Библии, Мишне и  Талмуде. В Неот-Кдумим обнаружили описания блюд,  часть которых была богата калориями, многие были богаты  пряностями, и все богаты библейским смыслом, который  вы в состоянии воспроизвести у себя на кухне. Вы сможете  угостить родных и друзей блюдами, которыми наслажда лись наши библейские предки в жилище Авраама и на  Тайной вечере, на роскошных царских пирах и во время  скромных трапез простого земледельца.
По мере усовершенствования сельскохозяйственных  орудий люди начали получать больше сельскохозяйствен ных продуктов, чем они могли съесть. Жители пустыни  приносили в деревни молоко своих стад и сделанный из него сыр, торговля излишками процветала вдоль больших  и малых дорог, а на главных их пересечениях появились  города. Можно легко увидеть, что производство и приго товление пищи, от первого зерна, проросшего в возделан ной почве, до развития путей международной торговли,  существенно изменили жизнь человечества.
Святая Земля: нужное  место в нужное время.
Первым местом на земле, в котором осуществился весь  процесс, от появления земледельцев и пастухов до город ских торговцев и производителей продуктов питания, была  Святая Земля. Она расположена в благодатной полосе  Передней Азии; этот край получил название Плодородный  Полумесяц, и именно здесь возникли в пустыне государ ства, которые являются теперь восточной Иорданией,  Ираком, Ираном и Саудовской Аравией. В  северо-восточной части Полумесяца была расположена  Месопотамия, где некогда процветали несколько библейских царств. Месопотамия, орошаемая водами Тигра и  Евфрата, была плодородным краем и главным поставщи ком ячменя, кунжута и льняного масла, льна, пшеницы,  шерсти овец и козьего пуха для всего региона. Южная  Месопотамия специализировалась на финиках и рыбе.
На другом конце Полумесяца, на юго-востоке, находился  Египет с его водным источником, Нилом. Овощи и другие  продукты из государства Нила были знамениты в древнем  мире: “Мы помним рыбу, которую в  Египте мы ели даром, огурцы и  дыни, и лук, и репчатый лук и  чеснок” (Числа 11:5). И в скитаниях  израильтяне вспоминали мясо, которого они теперь были лишены (Числа 11:4). Поэтому фраза “котлы египетские” начала обозначать “огромное количество”.

Мириам Фейнберг Вамош - Кухня библейских времен - От Райского сада до Тайной вечери

Издано в Израиле
Герцлия
Published by Palphot Ltd, Herzlia, Israel 
ISBN 965-280-115-1

Мириам Вамош - Кухня библейских времен - От Райского сада до Тайной вечери - Содержание

Вступление
  • От Райского сада до садов на земле: история кулинарии и Библия
  • Хронологическая таблица
  • “Когда она возлежали и ели” (Марк 14:18)
  • Обычаи проведения трапез в библейские времена
  • Семь видов растений
  • “Хлеб наш насущный дай нам на сей день ” (Лука 11:3)
  • Зерно и хлеб
  • “Благородная лоза, - самое чистое семя ” (Иеремия 2:21)
  • Плоды виноградной лозы
  • “Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, именовал тебя Господь ” (Иеремия 11:16)
  • Маслины и масло
  • “Приятное на вид и хорошее для пищи ” (Бытие 2:9)
  • Другие плоды доброй земли
  • “Всю зелень травную в пищу” (Бытие 1:30)
  • Овощи
  • “Две рыбки ” (Иоанн 6:9)
  • Рыба и другие дары древних морей
  • “Все лучшие куски ” (Иезекииль 24:4)
  • Мясо: из стойла к столу в библейские дни
  • “Сыр коровий” (2-я Царств 17:29)
  • Молоко и молочные продукты
  • “Что слаще меда? ” (Судьи 14:18)
  • Библейские сласти
  • “...Всякие лучшие ароматы ” (Песнь Песней 4:14)
  • Травы и специи
  • “Всякое подкрепление хлебом” (Исайя 3:1)
  • Хранение хлеба: как его сохраняли свежим в библейские дни
  • “Обмакивающий... в блюдо ” (Марк 14:20)
  • Тайная вечеря — самая известная трапеза в истории
  • Библейские меры веса и их современные эквиваленты
  • Библейские рецепты
  • Сколько стоили продукты?
Библиография
Указатель
03/12/2012
Views 2 924
Rating 5.0 / 5
Added 07.12.2016
Author Tov
Rate this publication:
5.0/5 (24)

Comments (4 comments)

L
Life316 9 years ago

Огромное спсибо. Хорошие иллюстрации  

 
N
Natalya_53 13 years ago
Сердечно благодарю за прекрасную книгу!Книга замечательная! Кто бы знал как мне не хватало такой книги, когда я вела занятия в воскресной школе. Приходилось по крупицам собирать информацию из разных источников, сверять по Библии...
D
DikBSD 13 years ago
Красиво сделана книга, спасибо!
E
esxatos 13 years ago
Ага! Но за твоими словами еще что-то кроется?

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