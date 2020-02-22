Философия не теория, а деятельность!

Людвиг Витгенштейн. «Логико-философский трактат»

Фред Ван Ленте - Философы в действии. История философии в комиксах

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019 г. — 328 c.

ISBN 978-5-00117-264-2

Фред Ван Ленте - Философы в действии. История философии в комиксах – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Это всё китайская грамота. Древняя философия

Досократики

Лао-цзы

Конфуций

Платон

Аристотель

Диоген Киник

Эпикур

Эпиктет Стоик

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Старая добрая религия. Средневековая философия

Аврелий Августин

Бодхидхарма

Руми

Св. Фома Аквинский

Макиавелли

Ицхак Лурия

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Ослепи меня наукой. Философия Нового времени

Фрэнсис Бэкон

Рене Декарт

Томас Гоббс

Бенедикт Спиноза

Джордж Беркли

Готфрид Лейбниц

Дэвид Юм

Жан-Жак Руссо

Томас Джефферсон

Иммануил Кант

Мэри Уолстонкрафт

Георг Гегель и АртурШопенгауэр

Огюст Конт

Сёрен Кьеркегор

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Наш глупый век «измов». Современная философия

Карл Маркс

Джон Стюарт Милль

Фридрих Ницше

Уильям Джеймс

Зигмунд Фрейд

Карл Юнг

Людвиг Витгенштейн

Жан-Поль Сартр

Джозеф Кэмпбелл

Айн Рэнд

Мишель Фуко

Жак Деррида

ФИЛОСОФЫ В ДЕЙСТВИИ

Фред Ван Ленте - Философы в действии. История философии в комиксах

Кристалл, которая смеется моим шуткам и притворяется, будто бы я умен.

Не знаю, что из этого мне нравится больше. Фред

Моей маме, которая учила меня думать своей головой. Райан

По мнению Аристотеля, большинство первых философов считали началом всего лишь нечто материальное.

То есть Материальный, идеальный и духовный миры подчинялись одним и тем же законам! Эти теории господствовали до появления первой философской суперзвезды — Сократа, поэтому философы, которые их излагали, называются...