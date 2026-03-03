Ван-Пелт Ненси - Дорогая Ненси - Гостеприимство

Ненси Ван-Пелт– Дорогая Ненси
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Я написала свою первую книгу о семейных взаимоотношениях около двадцати пяти лет назад. С тех пор получаю огромное количество писем от читателей со всего мира. Некоторые просто хотят поблагодарить меня за книгу, которая помогла им пережить сложный период в жизни. Другие просят о дополнительной помощи в разрешении определенных проблем.
Я пыталась отвечать на каждую проблему индивидуально. Я подшивала эти письма, каждое из которых - настоящая драма настоящих людей, от самых простых - до знаменитостей. Эта книга состоит из тех писем и моих ответов на них. (Конечно же, я не называю настоящих имен и обстоятельств для сохранения анонимности).
В каждой главе вы найдете несколько историй о семейных взаимоотношениях, о радости и боли попыток наладить отношения в этом греховном мире. Посредством книги «Дорогая Ненси...» вы можете получить ответы на свои самые сокровенные вопросы, а также вдохновение больше любить и идти навстречу своим избранникам.
У многих современных людей в детстве не было образцов для подражания - взрослых, которые бы указали им путь к высокоэффективным взаимоотношениям. Они выросли в семьях, увязших в серьезных проблемах, и продолжают нести свои раны из прошлого в каждые новые отношения. Поскольку все мы в большей или меньшей степени дисфункциональны, так как живем в мире, пропитанном грехом (отличие заключается только в степени дисфункции), вы увидите, что сможете почерпнуть для себя нечто полезное и важное из множества ситуаций, обсуждаемых в этой книге.

Ненси Ван-Пелт в соавторстве с Медлин Льюис Хамблин – Дорогая Ненси… - Доверенный консультант дает прямые ответы на вопросы о браке, сексе и воспитании детей

Пер. с англ. - К.: Джерело жнття, 2009. -256 с.

Ненси Ван-Пелт– Дорогая Ненси… - Содержание

Предисловие
Прежде чем вы начнете читать
  • Глава 1. Когда святой брак превращается в порочный тупик
  • Глава 2. Незнакомцы в ночи
  • Глава 3. Мудрые советы страдающим от одиночества
  • Глава 4. Неправильные принципы
  • Глава 5. Воспитание разумных детей в неразумном мире
  • Глава 6. Когда ваш супруг говорит «Прощай!»
  • Глава 7. Щекотливая тема: «Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему»
Заключение

Ненси Ван-Пелт – Гостеприимство – Как сделать прием гостей настоящим служением

Пер с англ. — К.: Джерело життя, 2005. — 256 с.

Ненси Ван-Пелт – Гостеприимство – Содержание

Глава 1. Одна великая возможность
Глава 2. Библейские примеры гостеприимства
  • Гостеприимство против приема гостей — Никогда не оскудевающий сосуд —Авраам принимает ангелов— Странники у ворот— Христос питает множество
Глава 3. Гостеприимство: удержание членов Церкви
  • Главные кризисы— Как сократить уровень уходов из Церкви — Гостеприимство и утвержденные члены Церкви — Что можно с этим сделать? — Моя цель
Глава 4. Гостеприимство: мощное свидетельство
  • Познакомьтесь — Следующий шаг — Разговаривайте с этими людьми— Пригласите их к себе в дом — Создайте располагающую атмосферу — Не усложняйте — Пусть будет смех— Разрешение сложных ситуаций — Использование праздников — Служение страждущим
Глава 5. Гостеприимство: План действий
  • Выберите тип мероприятия — Выберите место — Составьте список гостей — Сколько человек приглашать? — Больше не значит ли дороже? — Составьте меню — Метод обслуживания — Сервировка стола — Составление плана мероприятий и развлечений — Прокрутите в своем сознании мероприятие еще раз— Самостоятельный прием гостей
Глава 6. Исключительное гостеприимство
  • Проверьте заранее имена гостей — Почетные гости — Письменные приглашения — Создайте план мероприятия — Поддерживайте динамику мероприятия— Сосредоточьтесь на своих гостях — Не усложняйте— Размещение гостей — Пища — Поддержание разговора— Поговорим о столах- Как вести себя в непредвиденных обстоятельствах— Как справиться с потенциально напряженными ситуациями - Как пережить зануду
Глава 7. Соадание особой атмосферы
  • Освещение — Волшебные свечи— Внешнее освещение — Музыка! Музыка! Музыка! — Приветствуйте гостей дружелюбно — Представляйте гостей творчески — Организуйте удобные сидения— Спланируйте развлечения для детей— Оденьтесь соответственно мероприятию— Поддерживайте разговор — Создание особой атмосферы для гостей, остающихся на ночь
Глава 8. Что значит быть хорошим гостем
  • Благодарственные письма — Подарки хозяевам — Поговорим о разговорах — Манеры за столом— Благодарность — Обращение к гостям, остающимся на ночь — Когда нет специальной комнаты для гостей
Глава 9. Приготовления на скорую руку
  • Неожиданный прием гостей — Импровизированные меню — Быстрые приготовления — Идеи для неподготовленного дома — Простой прием гостей
Глава 10. Сервировка стола
  • Типы сервировки стола — Традиционная — Современная— Неформальная или в стиле «кантри» — Забавная посуда — Настольные коврики — Стеклянная посуда— Столовые приборы— Салфетки — необычные способы подачи— Хорошо сервированный стол
Глава 11. Композиции
  • Идеи композиций на стол
Глава 12. Искусство презентации пищи
  • Вкус — Аромат— Цвет — Текстура — Подача пищи в определенном стиле — Идеи презентации пищи
Глава 13. Тосты: возрождение прекрасной традиции
Глава 14. Прием гостей в стиле фуршет
  • Столы для фуршета — Советы о том, как организовать фуршет — Как усовершенствовать фуршет
Глава 15. Образцовые пикники
  • Секреты пикников— Советы относительно упаковки, транспортировки и хранения — Идеи организации пикника
Глава 16. Творческие пот-лаки в церкви
  • Как принято себя вести на пот-лаке — Творческие идеи для братских обедов — Магия быстрого украшения стола
Глава 17. Особенное семейное время
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Библиография
Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

