Ван-Пелт Ненси - Дорогая Ненси - Гостеприимство

Я написала свою первую книгу о семейных взаимоотношениях около двадцати пяти лет назад. С тех пор получаю огромное количество писем от читателей со всего мира. Некоторые просто хотят поблагодарить меня за книгу, которая помогла им пережить сложный период в жизни. Другие просят о дополнительной помощи в разрешении определенных проблем.

Я пыталась отвечать на каждую проблему индивидуально. Я подшивала эти письма, каждое из которых - настоящая драма настоящих людей, от самых простых - до знаменитостей. Эта книга состоит из тех писем и моих ответов на них. (Конечно же, я не называю настоящих имен и обстоятельств для сохранения анонимности).

В каждой главе вы найдете несколько историй о семейных взаимоотношениях, о радости и боли попыток наладить отношения в этом греховном мире. Посредством книги «Дорогая Ненси...» вы можете получить ответы на свои самые сокровенные вопросы, а также вдохновение больше любить и идти навстречу своим избранникам.

У многих современных людей в детстве не было образцов для подражания - взрослых, которые бы указали им путь к высокоэффективным взаимоотношениям. Они выросли в семьях, увязших в серьезных проблемах, и продолжают нести свои раны из прошлого в каждые новые отношения. Поскольку все мы в большей или меньшей степени дисфункциональны, так как живем в мире, пропитанном грехом (отличие заключается только в степени дисфункции), вы увидите, что сможете почерпнуть для себя нечто полезное и важное из множества ситуаций, обсуждаемых в этой книге.

Ненси Ван-Пелт в соавторстве с Медлин Льюис Хамблин – Дорогая Ненси… - Доверенный консультант дает прямые ответы на вопросы о браке, сексе и воспитании детей

Пер. с англ. - К.: Джерело жнття, 2009. -256 с.

Ненси Ван-Пелт– Дорогая Ненси… - Содержание

Предисловие

Прежде чем вы начнете читать

Глава 1. Когда святой брак превращается в порочный тупик

Глава 2. Незнакомцы в ночи

Глава 3. Мудрые советы страдающим от одиночества

Глава 4. Неправильные принципы

Глава 5. Воспитание разумных детей в неразумном мире

Глава 6. Когда ваш супруг говорит «Прощай!»

Глава 7. Щекотливая тема: «Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему»

Заключение