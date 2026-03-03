Ван-Пелт Ненси - Дорогая Ненси - Гостеприимство
Я написала свою первую книгу о семейных взаимоотношениях около двадцати пяти лет назад. С тех пор получаю огромное количество писем от читателей со всего мира. Некоторые просто хотят поблагодарить меня за книгу, которая помогла им пережить сложный период в жизни. Другие просят о дополнительной помощи в разрешении определенных проблем.
Я пыталась отвечать на каждую проблему индивидуально. Я подшивала эти письма, каждое из которых - настоящая драма настоящих людей, от самых простых - до знаменитостей. Эта книга состоит из тех писем и моих ответов на них. (Конечно же, я не называю настоящих имен и обстоятельств для сохранения анонимности).
В каждой главе вы найдете несколько историй о семейных взаимоотношениях, о радости и боли попыток наладить отношения в этом греховном мире. Посредством книги «Дорогая Ненси...» вы можете получить ответы на свои самые сокровенные вопросы, а также вдохновение больше любить и идти навстречу своим избранникам.
У многих современных людей в детстве не было образцов для подражания - взрослых, которые бы указали им путь к высокоэффективным взаимоотношениям. Они выросли в семьях, увязших в серьезных проблемах, и продолжают нести свои раны из прошлого в каждые новые отношения. Поскольку все мы в большей или меньшей степени дисфункциональны, так как живем в мире, пропитанном грехом (отличие заключается только в степени дисфункции), вы увидите, что сможете почерпнуть для себя нечто полезное и важное из множества ситуаций, обсуждаемых в этой книге.
Ненси Ван-Пелт в соавторстве с Медлин Льюис Хамблин – Дорогая Ненси… - Доверенный консультант дает прямые ответы на вопросы о браке, сексе и воспитании детей
Пер. с англ. - К.: Джерело жнття, 2009. -256 с.
Ненси Ван-Пелт– Дорогая Ненси… - Содержание
Предисловие
Прежде чем вы начнете читать
- Глава 1. Когда святой брак превращается в порочный тупик
- Глава 2. Незнакомцы в ночи
- Глава 3. Мудрые советы страдающим от одиночества
- Глава 4. Неправильные принципы
- Глава 5. Воспитание разумных детей в неразумном мире
- Глава 6. Когда ваш супруг говорит «Прощай!»
- Глава 7. Щекотливая тема: «Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему»
Заключение
Ненси Ван-Пелт – Гостеприимство – Как сделать прием гостей настоящим служением
Пер с англ. — К.: Джерело життя, 2005. — 256 с.
Ненси Ван-Пелт – Гостеприимство – Содержание
Глава 1. Одна великая возможность
Глава 2. Библейские примеры гостеприимства
- Гостеприимство против приема гостей — Никогда не оскудевающий сосуд —Авраам принимает ангелов— Странники у ворот— Христос питает множество
Глава 3. Гостеприимство: удержание членов Церкви
- Главные кризисы— Как сократить уровень уходов из Церкви — Гостеприимство и утвержденные члены Церкви — Что можно с этим сделать? — Моя цель
Глава 4. Гостеприимство: мощное свидетельство
- Познакомьтесь — Следующий шаг — Разговаривайте с этими людьми— Пригласите их к себе в дом — Создайте располагающую атмосферу — Не усложняйте — Пусть будет смех— Разрешение сложных ситуаций — Использование праздников — Служение страждущим
Глава 5. Гостеприимство: План действий
- Выберите тип мероприятия — Выберите место — Составьте список гостей — Сколько человек приглашать? — Больше не значит ли дороже? — Составьте меню — Метод обслуживания — Сервировка стола — Составление плана мероприятий и развлечений — Прокрутите в своем сознании мероприятие еще раз— Самостоятельный прием гостей
Глава 6. Исключительное гостеприимство
- Проверьте заранее имена гостей — Почетные гости — Письменные приглашения — Создайте план мероприятия — Поддерживайте динамику мероприятия— Сосредоточьтесь на своих гостях — Не усложняйте— Размещение гостей — Пища — Поддержание разговора— Поговорим о столах- Как вести себя в непредвиденных обстоятельствах— Как справиться с потенциально напряженными ситуациями - Как пережить зануду
Глава 7. Соадание особой атмосферы
- Освещение — Волшебные свечи— Внешнее освещение — Музыка! Музыка! Музыка! — Приветствуйте гостей дружелюбно — Представляйте гостей творчески — Организуйте удобные сидения— Спланируйте развлечения для детей— Оденьтесь соответственно мероприятию— Поддерживайте разговор — Создание особой атмосферы для гостей, остающихся на ночь
Глава 8. Что значит быть хорошим гостем
- Благодарственные письма — Подарки хозяевам — Поговорим о разговорах — Манеры за столом— Благодарность — Обращение к гостям, остающимся на ночь — Когда нет специальной комнаты для гостей
Глава 9. Приготовления на скорую руку
- Неожиданный прием гостей — Импровизированные меню — Быстрые приготовления — Идеи для неподготовленного дома — Простой прием гостей
Глава 10. Сервировка стола
- Типы сервировки стола — Традиционная — Современная— Неформальная или в стиле «кантри» — Забавная посуда — Настольные коврики — Стеклянная посуда— Столовые приборы— Салфетки — необычные способы подачи— Хорошо сервированный стол
Глава 11. Композиции
- Идеи композиций на стол
Глава 12. Искусство презентации пищи
- Вкус — Аромат— Цвет — Текстура — Подача пищи в определенном стиле — Идеи презентации пищи
Глава 13. Тосты: возрождение прекрасной традиции
Глава 14. Прием гостей в стиле фуршет
- Столы для фуршета — Советы о том, как организовать фуршет — Как усовершенствовать фуршет
Глава 15. Образцовые пикники
- Секреты пикников— Советы относительно упаковки, транспортировки и хранения — Идеи организации пикника
Глава 16. Творческие пот-лаки в церкви
- Как принято себя вести на пот-лаке — Творческие идеи для братских обедов — Магия быстрого украшения стола
Глава 17. Особенное семейное время
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Библиография
