Данная книга рассказывает поразительные истории о том, как Слово Бога распространялось по всему миру. Это началось, когда Святой Дух излился в День пятидесятницы. Именно в тот день ученики Иисуса облеклись силой свыше, чтобы проповедовать Евангелие. "Итак, идите, научите все народы!"

С этого времени Святой Дух трудился, оказывая помощь служителям, чтобы Слово Бога возвещалось по всему миру: не только евреям в Израиле, а также язычникам во всём мире. Этот великий труд совершается, до сего часа на протяжении почти двух тысяч лет! Прочтите эту книгу, и вы узнаете, как всё это происходило. Захватывающее описание истории Церкви Божьей представлено в 121 кратком рассказе. Яркая цветная иллюстрация оживляет каждый рассказ. Данная книга подходит для детей в возрасте от 10 лет и выше, но для взрослых читателей она также будет интересной и информативной.

Ван Дам - Научите все народы

2011 Dutch Reformed Tract Society 248 ст

Ван Дам - Научите все народы - Содержание

1. Что такое история церкви

2. Итак, идите

3. По всему миру

4. Церковная жизнь

5. Преследование

6. Поликарп (69-156 н.э.)

7. Иустин Мученик (114-165 н.э.)

8. Святая Бландина и Понтикус

9. Перепетуя и Фелицитата

10. Тертуллиан апологет (160-230 н.э.)

11. Маркион и канон

12. Катакомбы

13. Константин Великий

14. Удивительное развитие событий

15. Всё ещё нет мира. Ересь Ария

16. Афанасий и Арий

17. Церковь начинает меняться

18. Отшельник Антоний

19. Монахи и монастыри

20. Амвросий - смелый епископ

21. Августин (354-430). Часть 1

22. Августин. Часть 2

23. Августин. Часть 3

24. Августин и Пелагий

25. Варварское нашествие. Кловис (465-511)

26. Мохаммед и ислам

27. Христианство в Ирландии

28. Папа Григорий Великий

29. Лжеучение

30. Виллиброрд и Бонифаций

31. Карл 1 Великий и распространение христианства

32. Церковь на востоке. Великий раскол

33. Тёмные времени

34. Клюни - луч надежды в тёмные времена

35. Паломники

36. Крестовые походы

37. Бернард Клерво, мистик

38. Нищенствующие ордены. Франциск Ассизский

39. Папство в средние века

40. Вальденсы

41. Папство в изгнании

42. ГертГроте и современное поклонение

43. Джон Виклифф - предвестник Реформации

44. Ян Гус - проповедник Слова Божьего

45. Лютер - великий реформатор

46. Мартин в монастыре

47. Лютер. 31 октября 1517г.

48. Лютер в конфликте

49. Лютер в Вормсе

50. Лютер в Вартбурге

51. Реформация продолжается, но опасность возрастает

52. Тяжёлый труд до самого конца

53. Цвингли и другие реформаторы

54. Жан Кальвин

55. Кальвин - беглец

56. Кальвин в Женеве

57. Кальвин опять в Женеве

58. Кальвин и Сервет

59. Контрреформация

60. Иезуиты

61. Реформация в Англии

62. Кровавая Мария

63. Реформация в Шотландии

64. Джон Нокс и Мария Стюарт

65. Варфоломеевская ночь. Париж, 1572г.

66. Аугсбургский религиозный мир

67. Гейдельбергский катехизис

68. Густаф Адольф - Лев севера

69. Реформация приходит в Нидерланды

70. Нидерланды. Преследование и избавление

71. Синод в Дордрехте

72. Янсенизм и Паскаль

73. Римско-католические монастыри - Лас Касас

74. Римско-католические миссионеры. Ксавьер

75. Пиетизм в Германии. Франке

76. Немецкие пиетисты и их миссионерская работа

77. Вторая реформация в Нидерландах (часть 1)

78. Вторая реформация в Нидерландах (часть 2)

79. Ван Лонденстайн

80. Великобритания в 17 веке

81. Джон Буньян

82. Возрождение в Англии и в Америке

83. Великое пробуждение в Америке. Джонатан Эдвардс

84. Просвещение

85. Век просвещения в Церкви и Французская революция

86. Трудные времена

87. Духовное пробуждение

88. Возрождение в Нидерландах

89. Ситуация в Нидерландах

90. Хендрик де Кок

91. 1934г. Отделение и преследование

92. Ещё немного об отделении

93. Ван Раальте и эмиграция в Америку

94. ЛамбертусЛедебоер и новое отделение

95. Отто Хелдринг и домашняя миссия в Нидерландах

96. ГронванПринстерер

97. Теолог Х.Ф. Колбрюгге

98. Авраам Куйпер

99. Реформатские общины. 1907г.

100. Дальнейшее развитие Голландской реформатской церкви

101. Секта свидетелей Иеговы

102. Римская католическая церковь и Ватиканский собор

103. Девятнадцатый век. Век миссионерства

104. Вильям Карей. Миссионерство в Индии

105. Дэвид Ливингстон. Миссионер в Африке

106. Миссионерское служение в Гане

107. ЙоханесТедорусван дер Кемп. Миссионер в Южной Африке

108. Отмена рабства

109. Джеймс Хадсон Тейлор. Миссионер в Китае

110. ИнгверНомменсен. Миссионер на земле батаков

111. Римская католическая церковь и второй Ватиканский собор

112. Восточная православная церковь

113. Лютеранская церковь

114. Методистская церковь

115. Баптистская церковь

116. Вильям Бут и Армия спасения

117. Движение пятидесятников

118. Церковь и преследование евреев

119. Сионизм

120. Знамения времён

121. Сие преодолеваем силою Возлюбившего нас

Ван Дам - Научите все народы - Предисловие

Читая книгу, ви узнайте историю церкви, Что представляет история церкви? – Люди которые ходят в церковь по воскресеньям, слушают проповеди, основаны на Библии. Они слушают проповедь Слова Божьего. На самом деле через проповедь Своего слова, Библия, Бог лично обращается к нам.

Почему Бог обращается к нам через свое слово? - Господь хочет спасти грешников заблудших людей и использует Свое слово для достижения этой цели. Таким образом, через проповедь Слова Божьего и работа Святого Духа грешники приходят к покаянию.