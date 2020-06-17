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Ван Дам - Научите все народы

Ван Дам - Научите все народы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History
Данная книга рассказывает поразительные истории о том, как Слово Бога распространялось по всему миру. Это началось, когда Святой Дух излился в День пятидесятницы. Именно в тот день ученики Иисуса облеклись силой свыше, чтобы проповедовать Евангелие. "Итак, идите, научите все народы!"
С этого времени Святой Дух трудился, оказывая помощь служителям, чтобы Слово Бога возвещалось по всему миру: не только евреям в Израиле, а также язычникам во всём мире. Этот великий труд совершается, до сего часа на протяжении почти двух тысяч лет! Прочтите эту книгу, и вы узнаете, как всё это происходило. Захватывающее описание истории Церкви Божьей представлено в 121 кратком рассказе. Яркая цветная иллюстрация оживляет каждый рассказ. Данная книга подходит для детей в возрасте от 10 лет и выше, но для взрослых читателей она также будет интересной и информативной.

Ван Дам - Научите все народы

2011 Dutch Reformed Tract Society 248 ст

Ван Дам - Научите все народы - Содержание

  • 1. Что такое история церкви
  • 2. Итак, идите
  • 3. По всему миру
  • 4. Церковная жизнь
  • 5. Преследование
  • 6. Поликарп (69-156 н.э.)
  • 7. Иустин Мученик (114-165 н.э.)
  • 8. Святая Бландина и Понтикус
  • 9. Перепетуя и Фелицитата
  • 10. Тертуллиан апологет (160-230 н.э.)
  • 11. Маркион и канон
  • 12. Катакомбы
  • 13. Константин Великий
  • 14. Удивительное развитие событий
  • 15. Всё ещё нет мира. Ересь Ария
  • 16. Афанасий и Арий
  • 17. Церковь начинает меняться
  • 18. Отшельник Антоний
  • 19. Монахи и монастыри
  • 20. Амвросий - смелый епископ
  • 21. Августин (354-430). Часть 1
  • 22. Августин. Часть 2
  • 23. Августин. Часть 3
  • 24. Августин и Пелагий
  • 25. Варварское нашествие. Кловис (465-511)
  • 26. Мохаммед и ислам
  • 27. Христианство в Ирландии
  • 28. Папа Григорий Великий
  • 29. Лжеучение
  • 30. Виллиброрд и Бонифаций
  • 31. Карл 1 Великий и распространение христианства
  • 32. Церковь на востоке. Великий раскол
  • 33. Тёмные времени
  • 34. Клюни - луч надежды в тёмные времена
  • 35. Паломники
  • 36. Крестовые походы
  • 37. Бернард Клерво, мистик
  • 38. Нищенствующие ордены. Франциск Ассизский
  • 39. Папство в средние века
  • 40. Вальденсы
  • 41. Папство в изгнании
  • 42. ГертГроте и современное поклонение
  • 43. Джон Виклифф - предвестник Реформации
  • 44. Ян Гус - проповедник Слова Божьего
  • 45. Лютер - великий реформатор
  • 46. Мартин в монастыре
  • 47. Лютер. 31 октября 1517г.
  • 48. Лютер в конфликте
  • 49. Лютер в Вормсе
  • 50. Лютер в Вартбурге
  • 51. Реформация продолжается, но опасность возрастает
  • 52. Тяжёлый труд до самого конца
  • 53. Цвингли и другие реформаторы
  • 54. Жан Кальвин
  • 55. Кальвин - беглец
  • 56. Кальвин в Женеве
  • 57. Кальвин опять в Женеве
  • 58. Кальвин и Сервет
  • 59. Контрреформация
  • 60. Иезуиты
  • 61. Реформация в Англии
  • 62. Кровавая Мария
  • 63. Реформация в Шотландии
  • 64. Джон Нокс и Мария Стюарт
  • 65. Варфоломеевская ночь. Париж, 1572г.
  • 66. Аугсбургский религиозный мир
  • 67. Гейдельбергский катехизис
  • 68. Густаф Адольф - Лев севера
  • 69. Реформация приходит в Нидерланды
  • 70. Нидерланды. Преследование и избавление
  • 71. Синод в Дордрехте
  • 72. Янсенизм и Паскаль
  • 73. Римско-католические монастыри - Лас Касас
  • 74. Римско-католические миссионеры. Ксавьер
  • 75. Пиетизм в Германии. Франке
  • 76. Немецкие пиетисты и их миссионерская работа
  • 77. Вторая реформация в Нидерландах (часть 1)
  • 78. Вторая реформация в Нидерландах (часть 2)
  • 79. Ван Лонденстайн
  • 80. Великобритания в 17 веке
  • 81. Джон Буньян
  • 82. Возрождение в Англии и в Америке
  • 83. Великое пробуждение в Америке. Джонатан Эдвардс
  • 84. Просвещение
  • 85. Век просвещения в Церкви и Французская революция
  • 86. Трудные времена
  • 87. Духовное пробуждение
  • 88. Возрождение в Нидерландах
  • 89. Ситуация в Нидерландах
  • 90. Хендрик де Кок
  • 91. 1934г. Отделение и преследование
  • 92. Ещё немного об отделении
  • 93. Ван Раальте и эмиграция в Америку
  • 94. ЛамбертусЛедебоер и новое отделение
  • 95. Отто Хелдринг и домашняя миссия в Нидерландах
  • 96. ГронванПринстерер
  • 97. Теолог Х.Ф. Колбрюгге
  • 98. Авраам Куйпер
  • 99. Реформатские общины. 1907г.
  • 100. Дальнейшее развитие Голландской реформатской церкви
  • 101. Секта свидетелей Иеговы
  • 102. Римская католическая церковь и Ватиканский собор
  • 103. Девятнадцатый век. Век миссионерства
  • 104. Вильям Карей. Миссионерство в Индии
  • 105. Дэвид Ливингстон. Миссионер в Африке
  • 106. Миссионерское служение в Гане
  • 107. ЙоханесТедорусван дер Кемп. Миссионер в Южной Африке
  • 108. Отмена рабства
  • 109. Джеймс Хадсон Тейлор. Миссионер в Китае
  • 110. ИнгверНомменсен. Миссионер на земле батаков
  • 111. Римская католическая церковь и второй Ватиканский собор
  • 112. Восточная православная церковь
  • 113. Лютеранская церковь
  • 114. Методистская церковь
  • 115. Баптистская церковь
  • 116. Вильям Бут и Армия спасения
  • 117. Движение пятидесятников
  • 118. Церковь и преследование евреев
  • 119. Сионизм
  • 120. Знамения времён
  • 121. Сие преодолеваем силою Возлюбившего нас

Ван Дам - Научите все народы - Предисловие

Читая книгу, ви узнайте историю церкви, Что представляет история церкви? – Люди которые ходят в церковь по воскресеньям, слушают проповеди, основаны на Библии. Они слушают проповедь Слова Божьего. На самом деле через проповедь Своего слова, Библия, Бог лично обращается к нам.
Почему Бог обращается к нам через свое слово? - Господь хочет спасти грешников заблудших людей и использует Свое слово для достижения этой цели. Таким образом, через проповедь Слова Божьего и работа Святого Духа грешники приходят к покаянию.
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Rating 5.0 / 5
Added 17.06.2020
Author brat Vital
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