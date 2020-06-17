Ван Дам - Научите все народы
Данная книга рассказывает поразительные истории о том, как Слово Бога распространялось по всему миру. Это началось, когда Святой Дух излился в День пятидесятницы. Именно в тот день ученики Иисуса облеклись силой свыше, чтобы проповедовать Евангелие. "Итак, идите, научите все народы!"
С этого времени Святой Дух трудился, оказывая помощь служителям, чтобы Слово Бога возвещалось по всему миру: не только евреям в Израиле, а также язычникам во всём мире. Этот великий труд совершается, до сего часа на протяжении почти двух тысяч лет! Прочтите эту книгу, и вы узнаете, как всё это происходило. Захватывающее описание истории Церкви Божьей представлено в 121 кратком рассказе. Яркая цветная иллюстрация оживляет каждый рассказ. Данная книга подходит для детей в возрасте от 10 лет и выше, но для взрослых читателей она также будет интересной и информативной.
Ван Дам - Научите все народы
2011 Dutch Reformed Tract Society 248 ст
Ван Дам - Научите все народы - Содержание
- 1. Что такое история церкви
- 2. Итак, идите
- 3. По всему миру
- 4. Церковная жизнь
- 5. Преследование
- 6. Поликарп (69-156 н.э.)
- 7. Иустин Мученик (114-165 н.э.)
- 8. Святая Бландина и Понтикус
- 9. Перепетуя и Фелицитата
- 10. Тертуллиан апологет (160-230 н.э.)
- 11. Маркион и канон
- 12. Катакомбы
- 13. Константин Великий
- 14. Удивительное развитие событий
- 15. Всё ещё нет мира. Ересь Ария
- 16. Афанасий и Арий
- 17. Церковь начинает меняться
- 18. Отшельник Антоний
- 19. Монахи и монастыри
- 20. Амвросий - смелый епископ
- 21. Августин (354-430). Часть 1
- 22. Августин. Часть 2
- 23. Августин. Часть 3
- 24. Августин и Пелагий
- 25. Варварское нашествие. Кловис (465-511)
- 26. Мохаммед и ислам
- 27. Христианство в Ирландии
- 28. Папа Григорий Великий
- 29. Лжеучение
- 30. Виллиброрд и Бонифаций
- 31. Карл 1 Великий и распространение христианства
- 32. Церковь на востоке. Великий раскол
- 33. Тёмные времени
- 34. Клюни - луч надежды в тёмные времена
- 35. Паломники
- 36. Крестовые походы
- 37. Бернард Клерво, мистик
- 38. Нищенствующие ордены. Франциск Ассизский
- 39. Папство в средние века
- 40. Вальденсы
- 41. Папство в изгнании
- 42. ГертГроте и современное поклонение
- 43. Джон Виклифф - предвестник Реформации
- 44. Ян Гус - проповедник Слова Божьего
- 45. Лютер - великий реформатор
- 46. Мартин в монастыре
- 47. Лютер. 31 октября 1517г.
- 48. Лютер в конфликте
- 49. Лютер в Вормсе
- 50. Лютер в Вартбурге
- 51. Реформация продолжается, но опасность возрастает
- 52. Тяжёлый труд до самого конца
- 53. Цвингли и другие реформаторы
- 54. Жан Кальвин
- 55. Кальвин - беглец
- 56. Кальвин в Женеве
- 57. Кальвин опять в Женеве
- 58. Кальвин и Сервет
- 59. Контрреформация
- 60. Иезуиты
- 61. Реформация в Англии
- 62. Кровавая Мария
- 63. Реформация в Шотландии
- 64. Джон Нокс и Мария Стюарт
- 65. Варфоломеевская ночь. Париж, 1572г.
- 66. Аугсбургский религиозный мир
- 67. Гейдельбергский катехизис
- 68. Густаф Адольф - Лев севера
- 69. Реформация приходит в Нидерланды
- 70. Нидерланды. Преследование и избавление
- 71. Синод в Дордрехте
- 72. Янсенизм и Паскаль
- 73. Римско-католические монастыри - Лас Касас
- 74. Римско-католические миссионеры. Ксавьер
- 75. Пиетизм в Германии. Франке
- 76. Немецкие пиетисты и их миссионерская работа
- 77. Вторая реформация в Нидерландах (часть 1)
- 78. Вторая реформация в Нидерландах (часть 2)
- 79. Ван Лонденстайн
- 80. Великобритания в 17 веке
- 81. Джон Буньян
- 82. Возрождение в Англии и в Америке
- 83. Великое пробуждение в Америке. Джонатан Эдвардс
- 84. Просвещение
- 85. Век просвещения в Церкви и Французская революция
- 86. Трудные времена
- 87. Духовное пробуждение
- 88. Возрождение в Нидерландах
- 89. Ситуация в Нидерландах
- 90. Хендрик де Кок
- 91. 1934г. Отделение и преследование
- 92. Ещё немного об отделении
- 93. Ван Раальте и эмиграция в Америку
- 94. ЛамбертусЛедебоер и новое отделение
- 95. Отто Хелдринг и домашняя миссия в Нидерландах
- 96. ГронванПринстерер
- 97. Теолог Х.Ф. Колбрюгге
- 98. Авраам Куйпер
- 99. Реформатские общины. 1907г.
- 100. Дальнейшее развитие Голландской реформатской церкви
- 101. Секта свидетелей Иеговы
- 102. Римская католическая церковь и Ватиканский собор
- 103. Девятнадцатый век. Век миссионерства
- 104. Вильям Карей. Миссионерство в Индии
- 105. Дэвид Ливингстон. Миссионер в Африке
- 106. Миссионерское служение в Гане
- 107. ЙоханесТедорусван дер Кемп. Миссионер в Южной Африке
- 108. Отмена рабства
- 109. Джеймс Хадсон Тейлор. Миссионер в Китае
- 110. ИнгверНомменсен. Миссионер на земле батаков
- 111. Римская католическая церковь и второй Ватиканский собор
- 112. Восточная православная церковь
- 113. Лютеранская церковь
- 114. Методистская церковь
- 115. Баптистская церковь
- 116. Вильям Бут и Армия спасения
- 117. Движение пятидесятников
- 118. Церковь и преследование евреев
- 119. Сионизм
- 120. Знамения времён
- 121. Сие преодолеваем силою Возлюбившего нас
Ван Дам - Научите все народы - Предисловие
Читая книгу, ви узнайте историю церкви, Что представляет история церкви? – Люди которые ходят в церковь по воскресеньям, слушают проповеди, основаны на Библии. Они слушают проповедь Слова Божьего. На самом деле через проповедь Своего слова, Библия, Бог лично обращается к нам.
Почему Бог обращается к нам через свое слово? - Господь хочет спасти грешников заблудших людей и использует Свое слово для достижения этой цели. Таким образом, через проповедь Слова Божьего и работа Святого Духа грешники приходят к покаянию.
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