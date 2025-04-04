Материал, изложенный на этих страницах, был собран в 1959-1960 годах, когда я ежедневно общался с Рене Шваллером де Любичем. Пятнадцать следующих лет ушло на анализ и подтверждение информации, полученной в процессе нашего общения, и на поиск подсказок, всплывавших в наших разговорах, темы которых были весьма разнообразны. В свое время я пренебрег этими подсказками, но они потребовали моего внимания даже после того, как прямые консультации стали невозможны. Де Любич умер через несколько месяцев после того, как наша совместная работа прервалась.

В 1975 году я предпринял первую попытку этим заняться, но обнаружил, что ключевого элемента уравнения по-прежнему не хватает. Этим элементом был я сам. Потребовалось еще восемь лет, чтобы приобрести тот опыт, что был мне необходим для выполнения этой задачи. В те последние годы стало очевидно, что такой автобиографический аспект является неотъемлемой частью того, что я пытался сформулировать, и до этого времени я был не в состоянии осмыслить ту часть себя, которая, на первый взгляд, продолжала выдавать мне постоянно меняющиеся параметры. И вот, опоздав на целых двадцать пять лет, в свои полные шестьдесят я наконец ощущаю уверенность, что могу рассказать эту историю хотя бы с некоторой надеждой на успех. Читателю, который может счесть некоторые из этих страниц сложными для понимания, я могу предложить лишь слабое утешение: проживать все это временами тоже было непросто, а фиксация моего опыта на бумаге потребовала от меня упорного труда. И тем не менее это был чудесное и интересное время, и я надеюсь, что усилия читателя будут схожим образом вознаграждены.

В предыдущих попытках изложения я стремился ограничиться герметическими аспектами личности Р. А. Шваллера де Любича. Я назвал совокупность этих аспектов Герметическим Аором1. Не систематические исследования, а удачные знакомства и случайные открытия убедили меня в том, что эзотерический аспект невозможно отделить от оккультного, и, к моему удивлению, за последним не слишком усердно скрывался и политический компонент. Это усилило биографический характер повествования и выделило некоторые частные аспекты, которые я изначально не собирался затрагивать. Кроме того, встал вопрос, слишком теоретический, чтобы представлять его в основанном на фактах рассказе, но который все равно необходимо упомянуть, поскольку он выходит за пределы этой книги: какая степень ответственности за идеи лежит на их авторе?

Что касается сделанных мною выводов относительно личных и даже весьма приватных аспектов жизни этого склонного к затворничеству человека, я надеюсь передать их посредством описания общего характера наших взаимоотношений, а не указывая на совокупность тех или иных эпизодов. Эти отношения, по большому счету, были основаны на идеях.

Хотя всем этим различным аспектам уделяется заслуженное внимание, в конечном счете здесь преобладает моя изначальная пристрастность, и мы нередко будем оказываться в компании Герметического Аора — того человека, с которым я поддерживал весьма близкие отношения.

Ванденбрёк, А. - Аль-Кеми - Герметические, оккультные, политические и приватные аспекты личности Р. А. Шваллера де Любича

Пер. с англ. — М.: Тотенбург, 2025. — 358 с.

Ванденбрёк, А. - Аль-Кеми – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗНАНИЕ И ИМПЛИЦИТНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПИСЬМО К ЕВРЕЯМ

БЛАГОДАРНОСТЬ