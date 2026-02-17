Свитки Кумрана найдены в пещерах пустыни более 60 лет назад, но до сих пор они хранят много загадок, которые способны, как считают некоторые ученые, заставить человечество изменить взгляды на процессы возникновения христианства и развитие всей человеческой цивилизации. Джеймс Вандеркам - известный американский специалист в области библеистики Ветхого Завета. Его книга о свитках Кумрана - лучшее издание на этот момент.

Джеймс Вандеркам. — 3-е международное издание.

М.: Астрель, 2012. — 351, [1] с. — (Историческая библиотека).

Джеймс Вандеркам - Свитки Мертвого моря - Долгий путь к разгадке - Предисловие

В средине XX века в Палестине была совершена одна из самых удивительных находок нового времени: в пе­щере близ Мертвого моря были обнаружены свитки, про­лежавшие в ней почти две тысячи лет. Находка дала на­чало интенсивным поискам, которые привели к обнаружению других пещер с древними рукописями на еврейском и арамейском языках. В результате достоянием ученых стала целая библиотека текстов различного содержания, ценность которых несколько понижает лишь то, что большая их часть дошла до нас в весьма фрагментированном состоянии.

Данное открытие важно еще и потому, что это была первая современная находка текстов на коже и па­пирусе, сделанная в регионе, где прежде обнаруживали только надписи на глине и камне. Одновременно с поиском письменных памятников были произведены археологические раскопки поселения Хирбет-Кумран, расположенного в непосредственной близости от пещер. Открытие свитков стало темой неиссякающего потока публикаций и привело к возникновению новой научной дисциплины — кумранистики.

Во второй половине 1950-х гг. к изучению рукописей подключились российские восто­коведы, среди которых следует особо выделить К. Б. Старкову (1915-2000) и И. Д. Амусина (1910-1984). К сожалению, в сравнении с обилием литературы, посвященной свиткам, которая выходит за рубежом, перечень соответствующих отечественных изданий выглядит весьма скром­но. Он включает лишь книги Амусина «Рукописи Мерт­вого моря», «Находки у Мертвого моря», «Кумранская об­щина», два выпуска «Текстов Кумрана», содержащих переводы основных текстов на русский язык и коммента­рии к ним, и монографию И. Р. Тантлевского «История и идеология кумранской общины», в которой он излагает свой взгляд на происхождение кумранской секты. Осталь­ные работы российских ученых по данной проблематике появлялись в виде журнальных публикаций, особенно урожайными на которые были 1960-е и 1970-е гг. Вспоминаются статьи в научно-популярной литературе, в которых упоминался загадочный Учитель праведности из кумранских текстов, а сделанные находки сопоставлялись с возникновением христианства.



Новый всплеск литературы, посвященной свиткам, пришелся в России на 2000-е гг., когда на прилавках книж­ных магазинов появились переводные издания, популяризующие данную тему. Среди выпущенных книг можно назвать «Закон вечности» Л. Дойеля, рассказывающего о поисках и находках древних манускриптов на Ближнем Востоке, претендующие на сенсационность «Свитки Мерт­вого моря» М. Бейджента и Р. Ли и «Иисус из плоти и кро­ви» австралийской исследовательницы Б. Тиринг, кото­рая, опираясь на свой анализ кумранских манускриптов, создала весьма причудливую версию жизни основоположника христианства. Примечательно, что две последние ра­боты содержат критику направления в изучении свитков, которого сейчас придерживается большинство ученых, включая автора настоящей книги Джеймса Вандеркама.



Таким образом, российский читатель впервые получает возможность познакомиться с фундаментальным трудом, написанным человеком, который принадлежит к «истеб­лишменту» кумранистики.



Джеймс Вандеркам — видный американский эксперт в области древневосточной литературы, публикующийся с середины 1970-х гг. Его научные изыскания были сосре­доточены преимущественно на псевдоэпиграфических со­чинениях, созданных в так называемый межзаветный пе­риод. В книге, предлагаемой вниманию читателей, подробно описываются история кумранских находок и события, про­исходившие вокруг них до самого последнего времени.

Автор рассматривает наиболее важные из найденных тек­стов, обосновывает свою идентификацию кумранской секты, пытается реконструировать ее историю и показывает, как свитки связаны с книгами Ветхого и Нового Завета. Обращает на себя внимание структурированное, иерар­хическое построение материала, подчеркивающее упоря­доченность мышления автора. Не будем перечислять множество других достоинств книги, которые должны быть замечены при ее прочтении, а лучше обсудим то, что мож­но назвать основной проблемой кумранистики.



Одна из особенностей найденных текстов, затрудняю­щая их понимание, состоит в том, что они не содержат дат, а почти все упоминаемые в них исторические лица скрыты под псевдонимами (Учитель праведности, Нечестивый священник и т. д.). Вдобавок, как отмечалось выше, многие рукописи сохранились лишь в виде отдельных фраг­ментов. Благодаря искусной работе археологов, и прежде всего Р. де Во, руководившего раскопками кумранского поселения, в обитателях которого подавляющее большин­ство экспертов видит владельцев свитков, были опреде­лены хронологические рамки его существования: середи­на II в. до н. э. — 68 г. н. э.

Во время первой иудейской вой­ны комплекс был захвачен римлянами, после чего в нем был расквартирован военный гарнизон. Учитывая, что сектантская община населяла комплекс до момента его захвата, то есть на протяжении почти 40 лет после проповеди Иоанна Крестителя и Иисуса, и что свит­ки содержат целый ряд параллелей с книгами Нового За­вета (см. гл. 6), казалось бы, внимание ученых, работав­ших с манускриптами, должно было сосредоточиться на той фазе существования секты, которая совпадает с на­чальным этапом христианства. Однако лишь незначитель­ ная группа исследователей решилась отождествить персонажей свитков с историческими фигурами, жившими в I в. н. э. Поскольку их идентификации разнились и вы­двигавшиеся ими теории содержали немало уязвимых мест, их усилия не нашли широкой поддержки.



В отличие от этих одиночек, большинство экспертов посчитало оправданным заключить, что сектантские тек­сты относятся к двум последним векам до нашей эры. Хо­тя эти исследователи также не могут прийти к единому мнению в отношении лиц, скрытых за псевдонимами, они сошлись на том, что кумранская секта и раннее христиан­ство — два разных течения в иудаизме. Другими словами, был выработан так называемый консенсус — термин, пу­щенный в оборот профессором Р. Эйзенманом и подхва­ченный Бейджентом и Ли, которые усмотрели в нем не­кий сговор клерикальных кругов. При написании своей разоблачительной книги эти авторы предполагали, что ученые, имевшие доступ к свиткам, скрывают информа­цию, которая может повредить христианской религии.

Се­годня, когда опубликованы все кумранские тексты, любой может убедиться, что они не содержат каких-либо явных данных, способных поколебать устои христианства. Тем не менее, достижение консенсуса вполне могло быть про­диктовано желанием дистанцироваться от периода зарож­дения религиозного учения, продолжающего определять мировоззрение столь многих людей.



В качестве основного источника оригинальных кумранских текстов, в частности при сверке их переводов на русский и английский язык, использовалось классическое издание, которое упоминает в своем послесловии и Вандеркам: The Dead Sea Scrolls Study Edition, ed. F. G. Martinez & E. J. C. Tighelaar, 1997-98 (далее DSS Study Edition).

С. E. Рысев

Санкт-Петербург, декабрь 2011