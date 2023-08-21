Для меня огромная радость представить вам эти гарвардские лекции Жана Ванье - особенно учитывая то, какое влияние оказали на мою жизнь Гарвардский университет и лично Жан Ванье. Никогда не забуду то утро, когда он выступал с лекцией на курсе, который я читал в Гарвардской школе богословия. Занятия должны были начаться в 8:30, и я боялся, что Ванье не успеет приехать вовремя из-за утренних пробок на дорогах в Кембридже. Элизабет Бакли, выполнявшая роль его водителя, знала объездные переулки, и смогла доставить его ко входу на факультет за минуту до начала лекции. Я ужасно нервничал, а выразительное лицо Жана Ванье под седыми взъерошенными волосами, как всегда, излучало спокойствие и мир. Его слегка сутулая фигура была облачена в неизменные синие вельветовые брюки и латаную ветровку. Войдя в здание, Ванье поприветствовал меня широкой улыбкой и вручил мне маленькое мозаичное изображение Девы с Младенцем, выполненное инвалидами из французской общины «Л’Арш» («Ковчег»).

Именно этот высокий и уверенный в себе человек, плохо одетый, но с внешностью и манерами аристократа, заставил меня задаться вопросом: «Действительно ли Гарвард — наилучшее место для меня?» Мне нравилось преподавать в этом университете. Меня восторгали огромное разнообразие студентов и непростые вопросы, которые они поднимали (особенно студентки). И все же, я не чувствовал Гарвард своим домом. В глубине души я осознавал, что мне нужно нечто другое - то, что будет питать мое сердце на более глубинном уровне и обеспечит лучшую среду для духовного роста. Впервые познакомившись с Жаном Ванье, я сразу же ощутил, что он не только понимает желание моей души, но и знает, как его восполнить. Он пригласил меня навестить его общину и открыть для себя сокровища, которыми обладают нуждающиеся люди. Для меня не сразу стало очевидным, что я должен покинуть Гарвард и присоединиться к «Л’Аршу». Однако знакомство с Жаном стало отправной точкой моих исканий, которые в конце концов привели к тому, что я покинул академический мир и начал делить жизнь с людьми, страдающими от умственных отклонений. Именно в этот период моих душевных исканий Жан Ванье приехал в Гарвардскую школу богословия, чтобы прочитать лекцию на курсе по христианской духовности, который я вел.

Жан Ванье - Сокровища общины - Лекции в Гарвардской школе богословия

Перевод с английского Юрия Шпака

Киев, Нард, 2018, 56 с.

ISBN 978-966-8795-40-4

Жан Ванье - Сокровища общины - Лекции в Гарвардской школе богословия - Содержание

Предисловие

Введение