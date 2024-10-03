Мало кто будет оспаривать утверждение, что Карл Юнг был одним из самых оригинальных мыслителей двадцатого века. Его постулирование «коллективного бессознательного» и обитателей этого царства, «архетипов», создало школу современной психологической теории, которая может быть подвергнута сомнению эмпирическими традиционалистами, но которую нельзя игнорировать. Именно Зигмунд Фрейд, погруженный в еврейскую мистическую традицию, заложил основу своими идеями о личном бессознательном. Но именно Юнг довел эту идею до логического завершения: разум ни одного человека не является «островом».

На первый взгляд, юнгианская психология может показаться до боли сложной и даже неприступной. Частые цитаты Юнга на латыни и на греческом, его непонятные ссылки и, более того, сама отстраненность его языка, как правило, отделяют его от тех, чье образование не было строго «классическим». Тем не менее, идеи Юнга совсем не сложны. Его основная идея – разрешение, или примирение, дуальностей внутри личности.

Дуальности, существующие в каждом человеке, представлены через самые разнообразные возможные символы, такие как мужское и женское, солнце и луна, черное и белое, золото и серебро, сознательное и бессознательное. Часто возникает путаница, потому что эти противоположности в проявлении символизируются в очень многих различных формах, включая растения, животных и цвета. Кроме того, мужчина может быть отцом, сыном или дедом; женщина – матерью, дочерью, бабушкой.

Конечно, все эти атрибуты символизируют состояния сознания.

Теперь следует понять, что юнгианская мысль совершенно точно совпадает с основополагающей структурой Таро и той Герметической Каббалы, которая с пятнадцатого века легла в основу западного мистицизма.

Герметическая Каббала, метафизическая система, разработанная итальянскими философами эпохи Возрождения, объединяет еврейский мистицизм с неоплатонизмом и с идеями, которые, как тогда считалось, были почерпнуты из древнеегипетской религии мифическим «великим адептом» по имени Гермес Трисмегист (Трижды Величайший Гермес).2 Основная проблема этой системы – идентичная проблемам греческих философов – заключается в том, как единое становится многим. Теоретически, Творец создает андрогенный потенциал противоположностей, единое состояние Матери («Вода») и Отца («Огонь»), из которого развиваются действительно противоположные, хотя и взаимодействующие, состояния сознания, символически описываемые как мужское и женское. Все остальное происходит от этих основных противоположностей.

Роберт Ванг - Юнгианское Таро и его архетипические образы

М.: Касталия, 2021. – 230 с.

ISBN 978-5-521-16303-8

Роберт Ванг - Юнгианское Таро и его архетипические образы – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ