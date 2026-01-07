Сборник, составленный известным преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии Михаилом Ивановичем Ващенко, посвятившим свою жизнь сохранению традиций церковного пения и его развитию в наши дни, состоит из ирмосов двунадесятых праздников, расположенных по календарному признаку Типикона.

Ирмосы двунадесятых праздников

в 2-х ч. / Ред.-сост. М. И. Ващенко ; Санкт-Петербургская духовная академия, Факультет церковных искусств. — СПб.: Изд-во СПбПДА, 2017.

Ч. 2 : [Благовещение Пресвятой Богородицы — Успение Пресвятой Богородицы]. — 2017. — 84 с. : нот.

ISBN 978-5-906627-38-4



Ирмосы двунадесятых праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы - Успение Пресвятой Богородицы - Содержание

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Ирмосы канона, глас 4-й

Запев на 9-й песни канона

НЕДЕЛЯ ВАИЙ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ

Ирмосы знаменного распева, глас 4-й

Ирмосы греческого распева, глас 4 -й

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Ирмосы 1-го канона, глас 5-й

Ирмосы 2-го канона, глас 4 -й

НЕДЕЛЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Ирмосы 1-го канона, глас 7-й

Ирмосы 2-го канона, глас 4-й

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Ирмосы 1-го канона, глас 4-й

Ирмосы 2-го канона, глас 8-й

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Ирмосы 1-го канона, глас 1-й

Ирмосы 2-го канона, глас 4-й

Ирмосы двунадесятых праздников : в 2-х частях (часть вторая - Благовещение Пресвятой Богородицы — Успение Пресвятой Богородицы) - Кратко

Ирмосы двунадесятых праздников в Русской Православной Церкви исполняются знаменным, греческим и киевским сокращенным распевами в системе церковного осмогласия. Настоящее издание ирмосов праздников изложено в тесном гармоническом расположении для смешанного хора по обиходу Придворной певческой капеллы под редакцией Н. И. Бахметева. Достоинством сборника являются простота и универсальность в исполнении ирмосов любым составом певчих.

Рекомендуется преподавателям и студентам духовных учебных заведений, регентам и певчим церковных хоров, учащимся воскресных школ, а также всем любителям церковного пения.