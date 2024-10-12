Осторожно, идеология русского мира

Война требует от человека крайнего напряжения как фи зических, так и душевных сил. Можно смело утверждать, что война - это не просто столкновение вооруженных сил, а противоборство духа армий, и чей дух крепче, тот и побеждает. Конечно, это не уменьшает влияния на победу подготовки воинов, оснащения армии и наличия современного вооружения. Но дух армии - совокупность идейных, моральных и нравственных сил воинов, влияющая на волю, стойкость, му жество военнослужащих, их способность жертвовать собой ради победы над противником ־ является главным условием для победы в любом вооруженном конфликте.

Огромное влияние на воспитание духа воинов оказывает религия, рождающая способность жертвовать собой ради высоких целей. Мало того, даже ложные религиозные установки весьма эффективно помогают превратить простого мирного человека в высокомотивированного бойца. Убеждение в правоте своего дела, основанное на религиозном сознании воина, делает его воистину непобедимым.

В нашей стране православная вера всегда служила для воинов твердым основанием их боевого духа. Воспитанные в рамках христианской нравственности и морали русские воины поражали противника не только своим мужеством и стойкостью, но и человеколюбием и милосердием. Вера даёт воинам силу выживать в самых нечеловеческих условиях, не просто оставаться человеком, когда все способствует озверению, но преодолевая присущую войне «звериность», подниматься над человечностью, превращаясь в ангела. Недаром так много святых и подвижников благочестия православной церкви вышли из воинского сословия.

Важно, чтобы верующий воин осознавал ту великую миссию, послушание перед Богом, которое он несёт как защиитник Отечества и установленного на земле миропорядка. На Руси этому способствовала убежденность в особом христиан ском служении русского народа, в том, что его миссия - со хранят!» нормы христианской жизни, способствуя служению Церкви в современном обществе.

Д.В. Василенков - Сборник «Они защищали Отечество» - Выпуск №11 «На войне» - Пароль «Донбасс»

СПб., Град духовный. - 240 с.

ISBN 978-5-98361-359-1

Д.В. Василенков - Сборник «Они защищали Отечество» - Содержание