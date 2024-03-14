Васильев Александр - Истории Византийской империи - Том 1 - Время до Крестовых походов (до 1081 г.)

Эпоха итальянского Возрождения главным образом увлекалась произведениями классической греческой и римской литературы. Византийской литературы в Италии в то время почти не знали и знакомиться с ней не стремились. Но постоянные поездки на восток за греческими рукописями и изучение греческого языка невольно заставляли мало-помалу отказываться от пренебрежительного отношения к средневековой греческой литературе. Первоначальное знакомство с писателями как классическими, так и византийскими сводилось к переводу греческого текста на латинский язык. Однако в XIV—XV веках интерес к византийской литературе проявляется лишь случайно и совершенно поглощается интересом к классическому миру. Но уже в XVI веке и начале XVII отношение к византийской истории и литературе меняется, и целый ряд византийских авторов, правда довольно случайных и неодинаковых по значению, издается в Германии (напр., Иеронимом Вольфом), Нидерландах (Меурсием) Италии (двумя грекам - Алеманном и Алляцием).

Роль Франции. Время Дюканжа. Настоящей же основательницей научного византиноведения является Франция XVII века. Когда французская литература в блестящую эпоху Людовика XIV стала образцом для всей Европы, когда короли, министры, епископы и частные лица наперебой основывали библиотеки, собирали рукописи и осыпали знаками своего внимания и уважения ученых, тогда и занятия византийским временем нашли во Франции почетное место.

В начале XVII в. Людовик XIII перевел на французский язык наставления диакона Агапита императору Юстиниану. Кардинал Мазарини, будучи любителем книг и неутомимым собирателем рукописей, создал богатую библиотеку с многочисленными греческими рукописями, перешедшую после смерти кардинала в парижскую королевскую библиотеку (теперь Национальная библиотека), настоящим основателем которой был в XVI веке король Франциск I. Знаменитый министр Людовика XIV, Кольбер, который заведовал также и королевской библиотекой, употреблял все усилия на умножение ученых сокровищ библиотеки и на приобретение рукописей за границей. Богатое частное книгохранилище Кольбера, где было собрано им немало греческих рукописей, было куплено королем в XVIII веке для королевской библиотеки. Кардинал Ришелье основал королевскую типографию в Париже (Луврская типография), которая должна была достойным образом издавать выдающихся писателей.

Васильев Александр - Истории Византийской империи - Том 1 - Время до Крестовых походов (до 1081 г.)

Санкт-Петербург, Издательство «Алетейя», 1998

ISBN 5-89329-071-1

Васильев Александр - Истории Византийской империи - Том 1 - Время до Крестовых походов (до 1081 г.) - Оглавление

А. Г. Грушевой. К переизданию цикла общих работ А. А. Васильева по истории Византии

Глава 1. Очерк разработки истории Византии

Глава 2. Империя от времени Константина до Юстиниана Великого

Глава 3. Юстиниан Великий и его ближайшие преемники (518—610 гг.)

Глава 4. Эпоха династии Ираклия (610—717)

Глава 5. Иконоборческая эпоха (717—867)

Глава 6. Эпоха Македонской династии (867—1081)