Васильев Александр - Истории Византийской империи - Том 1 - Время до Крестовых походов (до 1081 г.)

Васильев - Истории Византийской империи - Том 1-2
Эпоха итальянского Возрождения главным образом увлекалась произведениями классической греческой и римской литературы. Византийской литературы в Италии в то время почти не знали и знакомиться с ней не стремились. Но постоянные поездки на восток за греческими рукописями и изучение греческого языка невольно заставляли мало-помалу отказываться от пренебрежительного отношения к средневековой греческой литературе. Первоначальное знакомство с писателями как классическими, так и византийскими сводилось к переводу греческого текста на латинский язык. Однако в XIV—XV веках интерес к византийской литературе проявляется лишь случайно и совершенно поглощается интересом к классическому миру. Но уже в XVI веке и начале XVII отношение к византийской истории и литературе меняется, и целый ряд византийских авторов, правда довольно случайных и неодинаковых по значению, издается в Германии (напр., Иеронимом Вольфом), Нидерландах (Меурсием) Италии (двумя грекам - Алеманном и Алляцием).
Роль Франции. Время Дюканжа. Настоящей же основательницей научного византиноведения является Франция XVII века. Когда французская литература в блестящую эпоху Людовика XIV стала образцом для всей Европы, когда короли, министры, епископы и частные лица наперебой основывали библиотеки, собирали рукописи и осыпали знаками своего внимания и уважения ученых, тогда и занятия византийским временем нашли во Франции почетное место.
В начале XVII в. Людовик XIII перевел на французский язык наставления диакона Агапита императору Юстиниану. Кардинал Мазарини, будучи любителем книг и неутомимым собирателем рукописей, создал богатую библиотеку с многочисленными греческими рукописями, перешедшую после смерти кардинала в парижскую королевскую библиотеку (теперь Национальная библиотека), настоящим основателем которой был в XVI веке король Франциск I. Знаменитый министр Людовика XIV, Кольбер, который заведовал также и королевской библиотекой, употреблял все усилия на умножение ученых сокровищ библиотеки и на приобретение рукописей за границей. Богатое частное книгохранилище Кольбера, где было собрано им немало греческих рукописей, было куплено королем в XVIII веке для королевской библиотеки. Кардинал Ришелье основал королевскую типографию в Париже (Луврская типография), которая должна была достойным образом издавать выдающихся писателей.
Васильев Александр - Истории Византийской империи - Том 1 - Время до Крестовых походов (до 1081 г.)
Санкт-Петербург, Издательство «Алетейя», 1998
ISBN 5-89329-071-1
Васильев Александр - Истории Византийской империи - Том 1 - Время до Крестовых походов (до 1081 г.) - Оглавление
А. Г. Грушевой. К переизданию цикла общих работ А. А. Васильева по истории Византии
- Глава 1. Очерк разработки истории Византии
- Глава 2. Империя от времени Константина до Юстиниана Великого
- Глава 3. Юстиниан Великий и его ближайшие преемники (518—610 гг.)
- Глава 4. Эпоха династии Ираклия (610—717)
- Глава 5. Иконоборческая эпоха (717—867)
- Глава 6. Эпоха Македонской династии (867—1081)
Второй том данного издания включает в себя главы, посвященные позднему периоду истории Византии — от четвертого крестового похода до падения Константинополя в 1453 году. Соответствующая русская версия этих разделов была написана в виде трех небольших книг в 1923—1925 гг., упоминавшихся во введении к первому тому.
Один аспект текстологии последних трех глав «Истории Византийской империи» А. А. Васильева заслуживает особого внимания. Видимо, потому, что сам А. А. Васильев специально не занимался поздним периодом византийской истории, соотношение английского текста второго американского издания и русской версии 1923—1925 гг. еще более неожиданное, по сравнению с главами первого тома и исходной русской версии 1917 г. Бели в последнем случае количество вставок и дополнений в основной текст было достаточно большим и лишь 50—60% текста составляло прямой перевод с русского, то в главах этого тома количество вставок и дополнений в основной текст составит 15—20% авторского текста. Иными словами, 75—80% английского текста второго американского издания представляет собой прямой перевод с русского.
Васильев Александр - Истории Византийской империи - Том 2 - От начала Крестовых походов до падения Константинополя
Санкт-Петербург, Издательство «Алетейя», 1998
ISBN 5-89329-072-5
Васильев Александр - Истории Византийской империи - Том 2 - От начала Крестовых походов до падения Константинополя - Оглавление
От редактора
- Глава I. Византия и крестоносцы. Эпоха Комнинов (1081—1184) и Ангелов (1185—1204)
- Глава II. Латинское владычество на Востоке. Эпоха Никейской Латинской империи (1204—1261)
- Глава III. Падение Византии. Эпоха Палеологов (1261—1453)
Приложения
- Византийские императоры
- Генеалогические таблицы
- Библиография
- С. П. Карпов. Архив А. А. Васильева в Dumbarton Oaks (Вашингтон)
- Именной указатель
Незаслуженно забытый автор!