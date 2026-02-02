Васильев Сергей - Что было, что есть, и что будет - Толкование на книгу Откровение Иоанна Богослова - Приговоренный к смерти
Мы предлагаем вашему вниманию материал, под названием “Что было, что есть и что будет”.
Данный материал составлен из трудов благословенного Евангельского труженика и страдальца за имя Христа, проведшего 17 лет, в тюрьмах и концлагерях Сталинского режима, Васильева Сергея Александровича.
В этих невыносимых условиях для выживания, когда смерть и ад прямо смотрели ему в глаза, Господом и Духом Святым даны были ключи понимания на многие глубокие пророческие места Писания, а в особенности толкование на книгу Откровение Иоанна Богослова.
Из этих, имеющихся у нас трудов, и была составлена хронология мировых событий с использованием графического изображения, с тем, чтобы в простой и доступной форме, донести до каждого верующего, независимо от духовного образования, эти глубокие истины.
Данный материал представляет последовательно одна за другой следующие темы, раскрывающие Божий план Божественного творческого действия во всей необъятной Вселенной и нашей планеты Земля. Поэтому мы представляем его в виде 15 последовательно следующих одна за другой тем, где каждая тема раскрывает определённые мировые события. Все эти 15 тем представляют хронологию мировых событий от сотворения мира до событий, которые будут происходить после 1000-летнего Царства.
Хочется отметить, что все эти 15 тем раскрывают Божие творческое действие, особенно касаясь человечества, в деле его вечного спасения.
Пусть вас Бог благословит в последовательном и глубоком изучении этих уникальных материалов.
С. А. Васильев – Что было, что есть, и что будет
Харцызск: «Свет» - Издательско-полиграфический отдел при Христианской миссии "Дорога к сердцу", 2013. – 48 с.
С. А. Васильев – Что было, что есть, и что будет – Содержание
Приветствие
Биография А.С. Васильева
- Тема № 1. 1-й набор для спасения
- Тема № 2. 2-й набор
- Тема № 3. Кто принадлежит к восхищению
- Тема № 4. С чем связан сам процесс восхищения Церкви
- Тема № 5. О днях вечных
- Тема № 6. Почему Церковь не входит в великую скорбь?
- Тема № 7. О благодати, о Церкви Христовой и о седьминах
- Тема № 8. Время антихриста
- Тема № 9. Два пророка. Время великой скорби
- Тема № 10. Условия для спасения в великой скорби
- Тема № 11. 1290 дней (второй половины седьмины времени великой скорби)
- Тема № 12. О спасении Израиля
- Тема № 13. Время 1000-летнего Царства
- Тема № 14. 2-е воскресение. Время суда Божия
- Тема № 15. Новое небо и новая земля
Сергей Александрович Васильев - Толкование на книгу Откровение Иоанна Богослова
Б.в.д. – 80 с.
Уважаемые читатели, дорогие наши в Господе братья и сёстры, на протяжении нескольких десятилетий мы изучали и продолжаем изучать труды брата Васильева Сергея Александровича на книгу Откровение Иоанна Богослова. Параллельно, на протяжении этого времени, мы также читали объяснения других авторов на эту книгу и надо прямо сказать, что для многих толкователей ускользает реальная последовательность (картина) событий и действительное их значение. Для многих христиан эта книга Откровение остаётся закрытой книгой, даже в наше последнее время. Мы сознаём, что такие ключи понимания Слова Божия, особенно на эту книгу, человекам не под силу. Но многие вопросы, касающиеся восхищения Церкви, 7-летнего периода времени великой скорби, 1000 летнего царства и другие, стали более доступными для понятия, благодаря трудам нашего брата. Мы верим, что это толкование и многие другие изложенные им труды, являются не плодом человеческой мудрости, но даны через откровение от Господа, в ужасных и невыносимых страданиях, что описано в его автобиографии. Издавая труды брата Сергея Александровича, мы, которые имели с ним общение, слушали его проповеди, беседы: иногда всю ночь до утра, свидетельствуем, что это было благословением для всех нас. Мы верим, что эти уникальные материалы послужат великим благословением и для всего нашего Евангельского братства. Представляя для вашего внимания эти труды, мы также понимаем, что вопросы ещё останутся. И это нормально, потому что объять необъятное (или Необъятного) невозможно. Мы также верим, что при Божьем содействии, молитвенно вникая в эту книгу Откровение, искренне желающие, найдут верные ответы на многие вопросы, изучая предлагаемое толкование, если подойдут непредвзято, без предрассудков. Благословений вам. Господь по Его великой мудрости, обычно открывается глубже в понимании Его таинственных планов, когда человек находится в тяжелых испытаниях, трудностях, переживаниях. Когда всё земное уходит, тогда открывается небо и только тогда мы можем яснее и ближе ощущать Его присутствие и верно понимать Его голос. Откровение обычно не даётся на мягкой постели. Читая о тех адских страданиях, которые перенёс наш брат, переживая это и принимая близко к сердцу, мы становимся участниками в понимании тех откровений от Господа, которые он получил.
С. А. Васильев – Приговоренный к смерти – Испытание веры Богу
Макеевка: Издательско-полиграфический отдел “Свет", 2014. – 98 с.
С. А. Васильев – Приговоренный к смерти – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО АВТОРА ОБ УВЕРОВАНИИ
ПОЭМА МОЕЙ ДУШИ
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