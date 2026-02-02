Васильев Сергей - Что было, что есть, и что будет - Толкование на книгу Откровение Иоанна Богослова - Приговоренный к смерти

Мы предлагаем вашему вниманию материал, под названием “Что было, что есть и что будет”.

Данный материал составлен из трудов благословенного Евангельского труженика и страдальца за имя Христа, проведшего 17 лет, в тюрьмах и концлагерях Сталинского режима, Васильева Сергея Александровича.

В этих невыносимых условиях для выживания, когда смерть и ад прямо смотрели ему в глаза, Господом и Духом Святым даны были ключи понимания на многие глубокие пророческие места Писания, а в особенности толкование на книгу Откровение Иоанна Богослова.

Из этих, имеющихся у нас трудов, и была составлена хронология мировых событий с использованием графического изображения, с тем, чтобы в простой и доступной форме, донести до каждого верующего, независимо от духовного образования, эти глубокие истины.

Данный материал представляет последовательно одна за другой следующие темы, раскрывающие Божий план Божественного творческого действия во всей необъятной Вселенной и нашей планеты Земля. Поэтому мы представляем его в виде 15 последовательно следующих одна за другой тем, где каждая тема раскрывает определённые мировые события. Все эти 15 тем представляют хронологию мировых событий от сотворения мира до событий, которые будут происходить после 1000-летнего Царства.

Хочется отметить, что все эти 15 тем раскрывают Божие творческое действие, особенно касаясь человечества, в деле его вечного спасения.

Пусть вас Бог благословит в последовательном и глубоком изучении этих уникальных материалов.

С. А. Васильев – Что было, что есть, и что будет

Харцызск: «Свет» - Издательско-полиграфический отдел при Христианской миссии "Дорога к сердцу", 2013. – 48 с.

С. А. Васильев – Что было, что есть, и что будет – Содержание

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Биография А.С. Васильева