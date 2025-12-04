Что суждено пережить и свершить человеку на этой земле, какой след он оставит после себя, решает Всевышний. Неспроста наши предки верили в предназначение. Но по якутским понятиям судьба каждого зависит не только от Его воли или последствий собственных поступков — немалое значение имеет и унаследованное от предков. Разгадка необычной судьбы Кюннэй Кардашевской, промелькнувшей на жизненном небосклоне яркой звездочкой, таится, по-видимому, именно в этом.

Все мы были наслышаны о ней. Ее милое скромное личико, недюжинное обаяние, разносторонние таланты — она и пела, и танцевала, и рисовала — вызывали всеобщий интерес и симпатию.

А когда стали расходиться слухи о ее болезни, это всех встревожило, пошли разговоры, что талант вянет в нездоровой атмосфере зависти, соперничества, злоязычия.

Приведенные в этой книге воспоминания говорят о том, что в бешеной круговерти современной жизни, в ее нескончаемой гонке мы недопоняли, недооценили ниспосланное нам свыше дитя и потеряли его…

Подобные люди приходят в наш мир для того, чтобы, исполняя свое предназначение, оберегать свой народ, быть ему защитой. Обладая тайным знанием, они видят то, что для других остается незримым, знают то, что для других остается непознанным. Понимают язык деревьев, зверей и птиц; входя в особое состояние, обретают способность видеть въяве духов.

Васильева, Любовь Львовна - Одержимая духом шаманов

[Перевод с якутского К. В. Еремеевой]. — Москва : Эксмо, 2022. — 192 с. — (Мифы и легенды народов мира).

ISBN 978-5-04-168931-5

Васильева Л. Л. - Одержимая духом шаманов - Содержание