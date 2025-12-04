Васильева - Одержимая духом шаманов
Что суждено пережить и свершить человеку на этой земле, какой след он оставит после себя, решает Всевышний. Неспроста наши предки верили в предназначение. Но по якутским понятиям судьба каждого зависит не только от Его воли или последствий собственных поступков — немалое значение имеет и унаследованное от предков. Разгадка необычной судьбы Кюннэй Кардашевской, промелькнувшей на жизненном небосклоне яркой звездочкой, таится, по-видимому, именно в этом.
Все мы были наслышаны о ней. Ее милое скромное личико, недюжинное обаяние, разносторонние таланты — она и пела, и танцевала, и рисовала — вызывали всеобщий интерес и симпатию.
А когда стали расходиться слухи о ее болезни, это всех встревожило, пошли разговоры, что талант вянет в нездоровой атмосфере зависти, соперничества, злоязычия.
Приведенные в этой книге воспоминания говорят о том, что в бешеной круговерти современной жизни, в ее нескончаемой гонке мы недопоняли, недооценили ниспосланное нам свыше дитя и потеряли его…
Подобные люди приходят в наш мир для того, чтобы, исполняя свое предназначение, оберегать свой народ, быть ему защитой. Обладая тайным знанием, они видят то, что для других остается незримым, знают то, что для других остается непознанным. Понимают язык деревьев, зверей и птиц; входя в особое состояние, обретают способность видеть въяве духов.
Васильева, Любовь Львовна - Одержимая духом шаманов
[Перевод с якутского К. В. Еремеевой]. — Москва : Эксмо, 2022. — 192 с. — (Мифы и легенды народов мира).
ISBN 978-5-04-168931-5
Васильева Л. Л. - Одержимая духом шаманов - Содержание
- Тайная сила Кюннэй. Розалия Бравина
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Часть 1. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ КЮННЭЙ
- Птенчик мой — моя Кюннэй. Любовь Львовна Васильева
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Часть 2. СВИДЕТЕЛИ УДИВИТЕЛЬНОГО ДАРА КЮННЭЙ
- «Ниспосланная нам Природой». Афанасий Федоров
- «Реальность тонкого мира». Августина Филиппова
- «Я все видела». Татьяна Гаврильева
- «Все сложнее, чем кажется». А.
- «Ты выполнила все, что должна была». Людмила Петрова
- «Хочу думать, что она просто уехала». Галина Кириллина
- «Своими глазами увидела настоящую удаганку». Э.
- «Страха своего не показывай». Майя Васильева
- «Увидела то, что скрыто от глаз». Дария Васильева
- «Она с детства была маленьким солнышком». Кристина Другина
- «Хотите верьте, хотите нет». Варвара Дмитриева
- «Иногда она снится мне». Александра Васильева
- «Нет ничего невозможного». Анна Садовникова (Самсонова)
- «Меня будто что-то держало». Марианна Васильева
- «Она сама даст знать». Леонид Афанасьев
- «Помоги мне, исцели». Ульяна Васильева
- «Она помогала нашим парням». Прокопий Иванов
- «В тяжелые минуты обращаюсь к ней». Александр Жирков
- «Надо жить по совести». Леонид Спиридонов
- «На душе стало легко». Розалия Спиридонова
- «Она по-прежнему защищает меня». Марфа Троева
- «Ради своей дочери прости». Светлана Андреева
- «Над вашим домом танцуют стерхи». Алексей Петров
- «Я слышал сквозь сон, как она щебетала». Мариника Петрова
- «Будто в сказку попали». Василий Сорокин-Айылган
- Саргылана Степанова (Леонтьева) — Uottaax
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Часть 3. ОНА ВСЕ ЕЩЕ С НАМИ...
- «Нить не прервалась». Мария А.
- «Скольким бы людям она помогла». Лиза Уваровская
- «Однажды днем, сидя на работе...» Максим Сачарысов
- «Мы поверили в чудо». Белла П.
- «На дворе стоял сентябрь...» Майя
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