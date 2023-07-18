Первые контакты Римской Церкви с молодой Советской республикой начали складываться к 1922 г. Именно тогда Ватикан обратился к советскому правительству, занятому не только восстановлением разрушенной войной экономики, но и изъятием церковных ценностей, с предложением выкупить отобранные у Русской Церкви священные богослужебные предметы. Власть, которую трудно было заподозрить в симпатиях к Церкви, не решилась на этот шаг. И, как писал Г. В. Чичерин, «это соблазнительно, но передача православных церковных предметов католикам вызовет бурю в России».

Волнения православных, которые мог спровоцировать этот факт, не входили в политические планы богоборческой власти. Не нравились ей и все чаще раздававшиеся и в Европе, и в Америке протесты против гонений на Церковь в СССР.

Ольга Юрьевна Васильева - Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор

Москва: Лепта-Пресс, 2004 г. — 382 с.

ISBN 5-98194-009-3

Ольга Юрьевна Васильева - Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор - Содержание

Вместо введения

Глава 1. «Это... вызовет бурю в России»

Глава 2. «Чувствую себя нервным от общего лада церковных дел...»

Глава 3. «Сии вещи не входят в круг наших понятий...»

Глава 4. «Мы вам еще покажем кузькину мать!»

Глава 5. «Как весенний цветок, увидеть который я не ожидал...»

Глава 6. «...Оставляю Вам три моих главных заботы — о Церкви, о Соборе, о мире»

Глава 7. «Сам я был потрясен этой новостью...»

Глава 8. «Прошлое живет в нас...»

Именной алфавитный указатель

Ольга Юрьевна Васильева - Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор - Вместо введения...

История Второго Ватиканского Собора — весьма распространенная тема научных изысканий в Европе. Что касается российских исследований, то они стали возможны с открытием доступа в отечественные архивы в начале 90-х гг. и составляют, в первую очередь, часть исследовательской программы по истории мировых религий. (Это — и материалы конференции «Второй Ватиканский Собор: взгляд из России» (1997), и вышедшие в 2002 году материалы конференции «Иоанн XXIII и современный мир: христианское свидетельство, сосуществование и сотрудничество».

Основной круг обсуждаемых проблем сводился к истории Католической Церкви периода 60-х годов XX столетия. В круг интересов вошли и взаимоотношения советской власти с Ватиканом, которая активно включилась в сложные межцерковные отношения.

Вне интересов научных обсуждений остались проблемы, связанные с последствием решений Ватиканского Собора для Русской Церкви и всего православия в целом, а также их роль в изменении соотношения сил в христианском мире. Эти и другие вопросы будут рассмотрены в книге. Среди них и вопрос ответственности власти за вмешательство в догматическую жизнь Русской Церкви, приведшее ее наблюдателей в Рим. Все эти внешнеполитические события проходили на фоне т.н. «церковной Хрущевской реформы», анализ которой также проведен автором. Важно отметить, что и внутриполитические, и внешнеполитические события тогдашней жизни страны даны в книге через призму восприятия Русской Церкви, т.к. большинство документов, используемых автором, принадлежат перу как самих наблюдателей Русской Православной Церкви на Ватиканском Соборе, так и русских иерархов и клириков, чья судьба, вопреки их воле, оказалась связанной со всем происходящем в стране и мире. Одним из них был митрополит Никодим (Ротов), чья жизнь и деятельность по сегодняшний день вызывают разночтения и неоднозначное отношение. В книге сделана попытка на основе документов проанализировать первые годы его служения на посту Председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

В работе также представлена история отношений между Русской и Католической Церквами в предшествующие Второму Ватиканскому Собору десятилетия XX века, без которой оценить события начала 60-х гг. было бы очень сложно.

Хочу выразить благодарность сотрудникам архивов, фонды которых использовались в работе: ГА РФ, РГАСПИ, РГАНИ, АВП РФ.