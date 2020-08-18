Интерес государства к Церкви как инструменту для проведения своей внешней политики падает к концу 1948 г. Это было связано с тем, что СССР становится атомной державой (официальное сообщение ТАСС газеты опубликовали 25 сентября 1949 г.) и с тем, что появились новые средства воздействия на страны Восточной Европы.

В сентябре 1947 г. был создан Коминформ — информационное бюро коммунистических партий как координационный центр строительства социализма в станах Восточной Европы по советскому образцу.

Русская Православная Церковь оказала государству значительную помощь, поддерживая и укрепляя его международный авторитет, способствуя проведению его внешней политики в период, когда США имело монополию на ядерное оружие.

Васильева О.Ю. - Русская православная церковь в политике советского государства в 1943—1948 гг.

Москва, Институт российской истории РАН 2001 г. – 215 с.

ISBN 5-8055-0053-1

Васильева О.Ю. - Русская православная церковь в политике советского государства в 1943—1948 гг. - Содержание

Введение

Русская православная церковь в 1917—1941 гг

«Отечество защищается оружием и общим народным подвигом». (Патриотическая деятельность духовенства и верующих в годы войны)

С именем Дмитрия Донского

Свои или чужие. (К вопросу о религиозной жизни на временно оккупированной территории)

«Кремлевская встреча». (К вопросу о «новом» курсе государственно-церковной политики 1943-1948 гг

«Красный» настоятель Кентерберийского собора (или к вопросу об отношениях с англиканской церковью)

«Правда о религии в России» для православной эмиграции в Америке

«Я хочу сильного православия»... (К вопросу о создании системы православного единства)

«Добровольное воссоединение» (или о методах борьбы с Ватиканом)

«Экуменическое движение прежде всего занимается политикой»

«Радикальные мероприятия по укреплению влияния Московской Патриархии»... (В Западной Европе, Китае и на Ближнем Востоке)

Заключение

Указатель имен

Васильева О.Ю. - Русская православная церковь в политике советского государства в 1943—1948 гг. - Русская православная церковь в 1917-1941 гг.

Решающим событием в истории Православной Церкви XX века, ознаменовавшим окончание «синодальной эпохи», длившейся от Петра I, стал Поместный Собор Православной Российской Церкви. Он открылся 15 (28) августа 1917 г. и продолжался до 1 сентября 1918 г. В нем участвовало 265 представителей духовенства и 153 мирянина. Он восстановил институт патриаршества и древнейшую традицию регулярного созыва Соборов как высших органов церковной власти. Авторитет Патриарха Тихона (Белавина), избранного Собором 5 (18) ноября 1917 г., прежнего митрополита Московского, должен был укрепить церковное единство и помочь сохранить богатое нравственное и культурное наследие России для потомков.

Официально сторонясь политики и насилия, согласно принципу «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22.21; Марк 12.17; Лука, 20, 25), Русская Православная Церковь старалась, однако, сохранить свою автономию и былые права.

Отношение русского православия к политике выразил в докладе на заседании Поместного Собора в тревожные ноябрьские дни 1917 г. профессор С.Н.Булгаков: «Церковь не предначертывает путей для достижения политических задач; православное сознание отличается от католического... Можно сказать, что если Церковь жива и действенна, то и культура, и государственность будут вдохновляться этой ее жизнью. Такова и есть задача Церкви, ее традиция, способ ее действования в истории. В смысле внутреннем и религиозном нельзя допустить отделения Церкви от государства: Церковь не может отказаться быть светом миру, не изменив вере. И задача ее определяется не бойкотом неугодной власти, а великой ответственностью перед Богом за народ».

Однако вскоре искания русских богословов оказались в политических путах государства, а надежды верующих разбились о рифы циркуляров и декретов народных комиссаров. Советская власть, исходя из принципа идеологической монополии, расценила избрание Тихона как угрозу со стороны противостоящей ей политической силы, видя в Патриархе преемника и носителя идей поверженного монархизма, духовного самодержца над верующими и непримиримого своего врага. Страх перед объединением существовавших тогда реальных политических противников под церковными знаменами подгонял большевиков к началу антицерковной войны, для развертывания которой нужен был весомый и наглядный повод.

Долгие годы многие документы об этой войне хранились в секретных архивах, а атеисты и религиоведы в СССР создавали миф об агрессивной, антигосударственной и антинародной сущности Русской Православной Церкви в первые годы Советской власти. С этой целью передергивались факты, вырывались из исторического контекста события, освещение которых приправлялось выгодными цитатами из посланий Патриарха, духовенства и Соборных Определений. Прямой отсчет «антигосударственных» деяний духовенства атеистическая пропаганда вела с 11 ноября 1917 г., когда в послании Поместного Собора социалистическая революция была названа «нашествием антихриста и беснующимся безбожием», однако никто и никогда не писал о действительных причинах принятия такого обращения. Кроме того, принятию послания предшествовали не признанные в России вплоть до сегодняшнего дня гуманные акты Русской Православной Церкви, которая оказалась, пожалуй, первой провидицей грядущей гражданской войны и, как могла, попыталась предотвратить ее еще летом 1917 г.

24 августа экстренное Соборное совещание приняло «Послание Священного Собора Православной Российской Церкви всему православному народу русскому», в котором предупреждало о грядущих событиях: «На несчастную Россию надвигается ужас междоусобной войны, наша Родина стала притчею во языцех, предметом поношения среди иноземцев из-за алчности, трусости и предательства ее сынов». Это обращение заканчивалось призывом к объединению всех сил во имя спасения Родины: «Православные! Именем Церкви Христовой Собор обращается к вам с мольбою. Очнитесь, опомнитесь, отбросьте вашу взаимную ненависть и внутренние распри, встаньте за Россию». В тяжкие дни октябрьско-ноябрьских событий в Москве Русская Православная Церковь вновь попыталась остановить братоубийственное кровопролитие: 2 ноября 1917 г. делегаты от Поместного Собора во главе с митрополитом Тифлисским Платоном посетили Московский Военно-Революционный Комитет (ВРК) с просьбой о прекращении огня. В тот же день Собор принял обращение, в котором просил победителей при всех обстоятельствах щадить жизнь побежденных, не допуская мести и жестокости по отношению к ним.