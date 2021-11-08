Среди книг Василия Валентина Великий Камень Древних и Двенадцать Ключей более остальных связаны с самыми основами герметической науки, которую также именуют чистой алхимией. Само явление его трактата при крайне необычайных обстоятельствах на грани фантастики и реальности по некоему философскому или же непосредственно Божественному велению придает книге некий чудесный характер, часто сопутствующий обретению традиционного Ведения.

Олаф Боррих (Olaus Borrichus), датский химик, ботаник и филолог в своем небольшом посмертном сочинении кратко указывает на сверхъестественное происхождение трактата Василия Валентина, «монаха Ордена Святого Бенедикта, ставшего сегодня знаменитым, однако, совершенно неизвестного до его смерти и долгое время после, пока ударом молнии внезапно не была рассечена одна из колонн монастыря в Эрфурте, внутри которой оказалась его рукопись». Далее ученый говорит о находке так: «Во всяком случае, ея содержание, распространившееся в народе прежде всего через рисунки, не было основано ни на каком предшествовавшем авторитете».

Если Боррих особо ценит «это творение прежде всего за его истинное, полное достоинства, чистого золота рассуждение», то мы, в свою очередь, не можем скрыть своей особой нежности, испытываемой к этому трактату. По прошествии многих лет мы храним память о безмерном почитании Василия Валентина нашим старым мастером Фулканелли, считавшего его своим первым посвятителем. Для нас, следующих по пути, указанному нашим Мастером в его главном труде, представляется счастливым подарком принятое господами Линдоном и Ламбрихсом, владельцами издательства «Полночь» (Editions de Miniiit), решение выпустить в свет «Двенадцать Ключей», драгоценный Труд, являющийся к тому же книжной редкостью.

Василий Валентин - Двенадцать ключей мудрости

М.: Беловодье, 1999. — 304 с.

ISBN 5-88901-014-Х

Василий Валентин - Двенадцать ключей мудрости - Содержание

Введение

Предисловие Василия Валентина

О Великом Камне Древних Мудрецов

Двенадцать ключей

Фигура первая

Ключ первый

Фигура вторая

Ключ второй

Фигура третья

Ключ третий

Фигура четвертая

Ключ четвертый

Фигура пятая

Ключ пятый

Фигура шестая

Ключ шестой

Фигура седьмая

Ключ седьмой

Фигура восьмая

Ключ восьмой

Фигура девятая

Ключ девятый

Фигура десятая

Ключ десятый

Фигура одиннадцатая

Ключ одиннадцатый

Фигура двенадцатая

Ключ двенадцатый

Стихи на первоматерию философского камня

Краткое приложение

Объяснение того, что есть сера

О соли философов

Благодарение Богу

Дополнение

Золото вещественное и золото умное

Индекс