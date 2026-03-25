Cвязь гомилии Василия Великого «На слова: внемли себе» с философской и риторической традициями античности уже рассматривалась в литературе. Тем не менее, те немногие исследователи, которые обращались к этой теме, подчеркивали, что не античная философия и не риторические конвенции направляют мысль Василия, а текст Священного Писания.

Этот тезис, в целом верно передающий отношение Василия Великого к «внешней» учености, нуждается в одном важном уточнении: мы не можем говорить о том, в какой мере Василий независим от этой учености, не представляя себе, хотя бы в самых общих чертах, его интеллектуального горизонта. Этот горизонт был задан прекрасным образованием святителя.

Мы знаем, что в 349 г. Василий слушал известного ритора Либания в Константинополе, несколько лет (ок. 350–355 гг.) изучал философию в столице тогдашней учености — Афинах, а также некоторое время преподавал риторику у себя на родине, в Кесарии. Богословские трактаты и «Шестоднев» Василия свидетельствуют о том, что он свободно ориентировался в пространстве современной ему мысли, обращение к которой потребуется для лучшего понимания гомилии.

Свт. Василий Великий - На слова: Внемли себе

Издание подготовила О. В. Алиева

М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2016, 200 с.

ISBN 978-5-87245-211-9

Свт. Василий Великий - На слова: Внемли себе - Содержание

Предисловие

«Внемли себе» Василия Великого

I. «Внемли cебе» и «Шестоднев»

II. Философские влияния 1. Платон: антропология 2. Александрийцы: экзегетика 3. Стоики и Гален: внутреннее и произнесенное слово 4. Порфирий: связь души и тела

III. Аудитория и датировка

IV. Композиция и стиль 1. Структура вступления 2. Прозаический ритм 3. Фигуры речи

V. Программа самопознания у Василия Великого

Εἰς τὸ Πρόσεχε σεαυτῷ — На слова: Внемли себе (греческий текст и русский перевод)

Примечания к греческому тексту

Комментарии

Титул

Глава 1-8

Приложение. Гуманистическая рецепция «Внемли»

1. Переводы до 1532 г.

2. Франс ван Кранвельд

3. Кристоф Хегендорф

4. Вольфганг Мускул

5. Ян Корнарий

6. Годфрид Тильман и Луи Мире

7. Антонелло Арчимбольди

Библиография