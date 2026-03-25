Cвязь гомилии Василия Великого «На слова: внемли себе» с философской и риторической традициями античности уже рассматривалась в литературе. Тем не менее, те немногие исследователи, которые обращались к этой теме, подчеркивали, что не античная философия и не риторические конвенции направляют мысль Василия, а текст Священного Писания.
Этот тезис, в целом верно передающий отношение Василия Великого к «внешней» учености, нуждается в одном важном уточнении: мы не можем говорить о том, в какой мере Василий независим от этой учености, не представляя себе, хотя бы в самых общих чертах, его интеллектуального горизонта. Этот горизонт был задан прекрасным образованием святителя.
Мы знаем, что в 349 г. Василий слушал известного ритора Либания в Константинополе, несколько лет (ок. 350–355 гг.) изучал философию в столице тогдашней учености — Афинах, а также некоторое время преподавал риторику у себя на родине, в Кесарии. Богословские трактаты и «Шестоднев» Василия свидетельствуют о том, что он свободно ориентировался в пространстве современной ему мысли, обращение к которой потребуется для лучшего понимания гомилии.
Свт. Василий Великий - На слова: Внемли себе
Издание подготовила О. В. Алиева
М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2016, 200 с.
ISBN 978-5-87245-211-9
Свт. Василий Великий - На слова: Внемли себе - Содержание
Предисловие
«Внемли себе» Василия Великого
I. «Внемли cебе» и «Шестоднев»
II. Философские влияния
1. Платон: антропология
2. Александрийцы: экзегетика
3. Стоики и Гален: внутреннее и произнесенное слово
4. Порфирий: связь души и тела
III. Аудитория и датировка
IV. Композиция и стиль
1. Структура вступления
2. Прозаический ритм
3. Фигуры речи
V. Программа самопознания у Василия Великого
Εἰς τὸ Πρόσεχε σεαυτῷ — На слова: Внемли себе (греческий текст и русский перевод)
Примечания к греческому тексту
Комментарии
Титул
Глава 1-8
Приложение. Гуманистическая рецепция «Внемли»
1. Переводы до 1532 г.
2. Франс ван Кранвельд
3. Кристоф Хегендорф
4. Вольфганг Мускул
5. Ян Корнарий
6. Годфрид Тильман и Луи Мире
7. Антонелло Арчимбольди
Библиография
Василий Великий: издания и переводы
Прочие авторы: переводы
Словари, грамматика
Литература: Василий
Литература: прочее
Рецепция
Старопечатные книги, упомянутые в Приложении
