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Василий Великий в трудах православных ученых

Василий Великий - Сборник статей
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
Series Святые отцы Церкви и церковные писатели в трудах православных ученых (1 book)

Приложение к изданию «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» - ПСТСО

Святые отцы Церкви и церковные писатели в трудах православных ученых - СОЦиЦП-2

Святитель Василий Великий - Святые отцы Церкви и церковные писатели в трудах православных ученых

М.: Сибирская Благозвонница, 2011. — 480 с.

ISBN 978-5-91362-470-3

Святитель Василий Великий - Сборник статей - Содержание

  • Архимандрит Порфирий (Попов). ЖИЗНЬ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ

  • Н. И. Сагарда. УЧЕНИЕ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

  • А. А. Спасский. УЧЕНИЕ КАППАДОКИЙЦЕВ О ЕДИНСТВЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

  • С. М. Зарин. УЧЕНИЕ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО О СВЯТОМ ДУХЕ

  • Архиепископ Василий (Кривошеин). ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ БОГА: СУЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ У СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

  • П. Смирнов. СУЩНОСТЬ ЗЛА ПО УЧЕНИЮ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

  • Н. Примогенов. УСТАВ ИНОЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО И СРАВНЕНИЕ ЕГО С УСТАВОМ СВЯТОГО ПАХОМИЯ

  • С. Рункевич. О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ПОДВИГАХ ПО ТВОРЕНИЯМ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

  • П. П. ЧТО ТАКОЕ АСКЕТИЗМ?

  • А. В. Вадковский. СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ

  • Архиепископ Василий (Кривошеин). ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

  • Т. Налимов. ПРИЧИНЫ РАЗДЕЛЕНИЙ В ЦЕРКВИ ПО ВОЗЗРЕНИЮ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

  • М. Васильев. ВЛАСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ РИМСКИХ ЕПИСКОПОВ В ЦЕРКВИ ПО УЧЕНИЮ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

  • А. Деревицкий. ПЛУТАРХ ХЕРОНЕЙСКИЙ И СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

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Added 26.03.2026
Author AlexDigger
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