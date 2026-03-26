Василий Великий в трудах православных ученых
Приложение к изданию «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» - ПСТСО
Святые отцы Церкви и церковные писатели в трудах православных ученых - СОЦиЦП-2
Святитель Василий Великий - Святые отцы Церкви и церковные писатели в трудах православных ученых
М.: Сибирская Благозвонница, 2011. — 480 с.
ISBN 978-5-91362-470-3
Святитель Василий Великий - Сборник статей - Содержание
Архимандрит Порфирий (Попов). ЖИЗНЬ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ
Н. И. Сагарда. УЧЕНИЕ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
А. А. Спасский. УЧЕНИЕ КАППАДОКИЙЦЕВ О ЕДИНСТВЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
С. М. Зарин. УЧЕНИЕ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО О СВЯТОМ ДУХЕ
Архиепископ Василий (Кривошеин). ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ БОГА: СУЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ У СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
П. Смирнов. СУЩНОСТЬ ЗЛА ПО УЧЕНИЮ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Н. Примогенов. УСТАВ ИНОЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО И СРАВНЕНИЕ ЕГО С УСТАВОМ СВЯТОГО ПАХОМИЯ
С. Рункевич. О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ПОДВИГАХ ПО ТВОРЕНИЯМ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
П. П. ЧТО ТАКОЕ АСКЕТИЗМ?
А. В. Вадковский. СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
Архиепископ Василий (Кривошеин). ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Т. Налимов. ПРИЧИНЫ РАЗДЕЛЕНИЙ В ЦЕРКВИ ПО ВОЗЗРЕНИЮ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
М. Васильев. ВЛАСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ РИМСКИХ ЕПИСКОПОВ В ЦЕРКВИ ПО УЧЕНИЮ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
А. Деревицкий. ПЛУТАРХ ХЕРОНЕЙСКИЙ И СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
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