Василюк - Понимающая психотерапия как психотехническая система
Эта книга представляет собой фундаментальное исследование процесса психологической помощи, где психотерапия рассматривается не просто как лечение, а как совместное искусство созидания смыслов. Автор предлагает уникальный взгляд на структуру сознания и динамику внутренних изменений человека, попавшего в ситуацию кризиса.
Федор Василюк – Понимающая психотерапия как психотехническая система
СПб.: Питер, 2023. — 448 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-4461-3912-5
Федор Василюк – Понимающая психотерапия как психотехническая система - Содержание
Неповторимое лицо понимающей психотерапии Федора Василюка
Введение
Часть 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Глава 1.1. От психологической практики — к психотехнической теории Практическая психология и психологическая практика - Психологическая теория и практика -Академическая и психотехническая теория
Глава 1.2. Методологический смысл психологического схизиса Практика как принцип познания - Философия практики как методология психологии - Психотехника - Сознание - Практика
Глава 1.3. Историко-методологический анализ психотерапевтических упований Осознание и внушаемость – Спонтанность - Научение - Переживание - Коммуникация - Тенденции
Часть 2. ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОНИМАЮЩЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Глава 2.1. К проблеме единства общепсихологической теории Общая психология или общие психологии? - Отбор синтезируемых теорий - Историко-методологический анализ - Типологический синтез - Интегральная единица
Глава 2.2. Психология переживания Категория переживания - Типологический анализ переживания - Опосредствованность переживания культурно-символическими формами - Планы протекания переживания - Персонологическая трактовка переживания - Диалогичность переживания
Глава 2.3. Стратиграфия и структура сознания Уровни функционирования сознания - Регистры сознания - Структура образа сознания
Часть 3. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Глава 3.1. Специфика психотерапии с позиции теории переживания - Проблематизация - Введение структуры сопоставления - Высшая цель и ценность - Онтология и предмет - Проблемное состояние - Продуктивный процесс - Принцип деятельности профессионала и метод
-Глава 3.2. Уровни переживания и базовые психотехнические единицы - Уровень бессознательного - Уровень переживания - Уровень сознавания - Уровень рефлексии
Глава 3.3. Структура психотерапевтической ситуации Понятие «клиент» - Клиент — проблема - Психотерапевт - Терапевт — проблема - Клиент — терапевт: отношения, общение, совместная деятельность - Психотерапевтическое время - Проблема
Часть 4. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Глава 4.1. Методический алфавит понимающей психотерапии Эмпатия – Майевтика
Глава 4.2. Психотехнические расширения
Глава 4.3. Психотерапевтические методики Психотехника выбора - Психотерапевтическое облегчение боли - Режиссура симптома
Заключение
Приложение 1. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА
1.1. Образовательные формы и дидактические принципы понимающей психотерапии Формы обучения - Основания системы обучения - Тип программы - Парадигмы содержания обучения - Принципы обучения
1.2. Понимающая психотерапия как учебная дисциплина Аннотация курса «Понимающая психотерапия: теория и методы» - Разделы курса - Содержание курса
Приложение 2. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ
2.1. Кларификация как метод понимающей психотерапии Структура кларификации - Когнитивно-логические преобразования - Пластические преобразования - Поэтические преобразования
2.2. Сопереживание как центральная категория понимающей психотерапии - Предмет - Цель - Метод - Сопереживающее понимание
Библиография
Послесловие. Письма из Америки
Комментарии к работе Ф. Е. Василюка «Понимающая психотерапия как психотехническая система» (В. Я. Дубровский)
Ф. Е. Василюк. Биографический очерк
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