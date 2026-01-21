Эта книга представляет собой фундаментальное исследование процесса психологической помощи, где психотерапия рассматривается не просто как лечение, а как совместное искусство созидания смыслов. Автор предлагает уникальный взгляд на структуру сознания и динамику внутренних изменений человека, попавшего в ситуацию кризиса.

Федор Василюк – Понимающая психотерапия как психотехническая система

СПб.: Питер, 2023. — 448 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-4461-3912-5

Федор Василюк – Понимающая психотерапия как психотехническая система - Содержание

Неповторимое лицо понимающей психотерапии Федора Василюка

Введение

Часть 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Глава 1.1. От психологической практики — к психотехнической теории Практическая психология и психологическая практика - Психологическая теория и практика -Академическая и психотехническая теория

Глава 1.2. Методологический смысл психологического схизиса Практика как принцип познания - Философия практики как методология психологии - Психотехника - Сознание - Практика

Глава 1.3. Историко-методологический анализ психотерапевтических упований Осознание и внушаемость – Спонтанность - Научение - Переживание - Коммуникация - Тенденции

Часть 2. ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОНИМАЮЩЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Глава 2.1. К проблеме единства общепсихологической теории Общая психология или общие психологии? - Отбор синтезируемых теорий - Историко-методологический анализ - Типологический синтез - Интегральная единица

Глава 2.2. Психология переживания Категория переживания - Типологический анализ переживания - Опосредствованность переживания культурно-символическими формами - Планы протекания переживания - Персонологическая трактовка переживания - Диалогичность переживания

Глава 2.3. Стратиграфия и структура сознания Уровни функционирования сознания - Регистры сознания - Структура образа сознания

Часть 3. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Глава 3.1. Специфика психотерапии с позиции теории переживания - Проблематизация - Введение структуры сопоставления - Высшая цель и ценность - Онтология и предмет - Проблемное состояние - Продуктивный процесс - Принцип деятельности профессионала и метод

-Глава 3.2. Уровни переживания и базовые психотехнические единицы - Уровень бессознательного - Уровень переживания - Уровень сознавания - Уровень рефлексии

Глава 3.3. Структура психотерапевтической ситуации Понятие «клиент» - Клиент — проблема - Психотерапевт - Терапевт — проблема - Клиент — терапевт: отношения, общение, совместная деятельность - Психотерапевтическое время - Проблема

Часть 4. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Глава 4.1. Методический алфавит понимающей психотерапии Эмпатия – Майевтика

Глава 4.2. Психотехнические расширения

Глава 4.3. Психотерапевтические методики Психотехника выбора - Психотерапевтическое облегчение боли - Режиссура симптома

Заключение

Приложение 1. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА

1.1. Образовательные формы и дидактические принципы понимающей психотерапии Формы обучения - Основания системы обучения - Тип программы - Парадигмы содержания обучения - Принципы обучения

1.2. Понимающая психотерапия как учебная дисциплина Аннотация курса «Понимающая психотерапия: теория и методы» - Разделы курса - Содержание курса

Приложение 2. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

2.1. Кларификация как метод понимающей психотерапии Структура кларификации - Когнитивно-логические преобразования - Пластические преобразования - Поэтические преобразования

2.2. Сопереживание как центральная категория понимающей психотерапии - Предмет - Цель - Метод - Сопереживающее понимание

Библиография

Послесловие. Письма из Америки

Комментарии к работе Ф. Е. Василюка «Понимающая психотерапия как психотехническая система» (В. Я. Дубровский)

Ф. Е. Василюк. Биографический очерк