Книга «Укрощение стыда, или Двое из Эдема» посвящена теме стыда как глубинного переживания, влияющего на личность, отношения и духовную жизнь человека. Отталкиваясь от библейского повествования о первых людях, автор показывает, как стыд вошёл в человеческий опыт и как он продолжает формировать поведение, самооценку и близость между мужчиной и женщиной.

С. А. Васин рассматривает стыд не только как психологическую эмоцию, но и как духовное состояние, возникающее вследствие утраты доверия, открытости и целостности. В книге раскрываются:

природа здорового и разрушительного стыда;

влияние стыда на брак и интимные отношения;

механизмы сокрытия, самооправдания и отчуждения;

путь восстановления через принятие, истину и благодать.

Автор подчёркивает, что «укрощение» стыда возможно не через подавление, а через исцеление — через возвращение к подлинной близости и доверию, к той целостности, которая была задумана «в Эдеме».

Книга адресована супругам, служителям и всем, кто стремится понять внутренние барьеры, мешающие искренним и здоровым отношениям.

С. А. Васин – Укрощение стыда, или Двое из Эдема

Санкт-Петербург: «Мирт», 2004. – 236 с.

ISBN 5-88869-178-Х.

С. А. Васин – Укрощение стыда – Содержание

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Отличный секс

Уровни

Краски стыда

Украденный дар

Земная радость

Черный список

Смешное слово «грех»

Прощение и амнистия

Достоинство мытаря

Неплохие люди

Чем дышит время

Раскол

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Быть или не быть

В рамках дозволенного

Блеск и нищета

В гостях у бесов

С кем играет человек

Любовь, которая зла

Сочетание

Одиночество

Секретный грех

На одном полюсе

Скопцы и мироносицы

Борьба полов

Кто старше

Женский вопрос

Иисус и женщины

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Последняя революция

Счастье Суламиты

Заключение

Список основных источников