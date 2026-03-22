Васин - Укрощение стыда
Книга «Укрощение стыда, или Двое из Эдема» посвящена теме стыда как глубинного переживания, влияющего на личность, отношения и духовную жизнь человека. Отталкиваясь от библейского повествования о первых людях, автор показывает, как стыд вошёл в человеческий опыт и как он продолжает формировать поведение, самооценку и близость между мужчиной и женщиной.
С. А. Васин рассматривает стыд не только как психологическую эмоцию, но и как духовное состояние, возникающее вследствие утраты доверия, открытости и целостности. В книге раскрываются:
природа здорового и разрушительного стыда;
влияние стыда на брак и интимные отношения;
механизмы сокрытия, самооправдания и отчуждения;
путь восстановления через принятие, истину и благодать.
Автор подчёркивает, что «укрощение» стыда возможно не через подавление, а через исцеление — через возвращение к подлинной близости и доверию, к той целостности, которая была задумана «в Эдеме».
Книга адресована супругам, служителям и всем, кто стремится понять внутренние барьеры, мешающие искренним и здоровым отношениям.
С. А. Васин – Укрощение стыда, или Двое из Эдема
Санкт-Петербург: «Мирт», 2004. – 236 с.
ISBN 5-88869-178-Х.
С. А. Васин – Укрощение стыда – Содержание
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Отличный секс
Уровни
Краски стыда
Украденный дар
Земная радость
Черный список
Смешное слово «грех»
Прощение и амнистия
Достоинство мытаря
Неплохие люди
Чем дышит время
Раскол
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Быть или не быть
В рамках дозволенного
Блеск и нищета
В гостях у бесов
С кем играет человек
Любовь, которая зла
Сочетание
Одиночество
Секретный грех
На одном полюсе
Скопцы и мироносицы
Борьба полов
Кто старше
Женский вопрос
Иисус и женщины
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Последняя революция
Счастье Суламиты
Заключение
Список основных источников
Comments (1 comment)