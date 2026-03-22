Васин - Укрощение стыда

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга «Укрощение стыда, или Двое из Эдема» посвящена теме стыда как глубинного переживания, влияющего на личность, отношения и духовную жизнь человека. Отталкиваясь от библейского повествования о первых людях, автор показывает, как стыд вошёл в человеческий опыт и как он продолжает формировать поведение, самооценку и близость между мужчиной и женщиной.

С. А. Васин рассматривает стыд не только как психологическую эмоцию, но и как духовное состояние, возникающее вследствие утраты доверия, открытости и целостности. В книге раскрываются:

  • природа здорового и разрушительного стыда;

  • влияние стыда на брак и интимные отношения;

  • механизмы сокрытия, самооправдания и отчуждения;

  • путь восстановления через принятие, истину и благодать.

Автор подчёркивает, что «укрощение» стыда возможно не через подавление, а через исцеление — через возвращение к подлинной близости и доверию, к той целостности, которая была задумана «в Эдеме».

Книга адресована супругам, служителям и всем, кто стремится понять внутренние барьеры, мешающие искренним и здоровым отношениям.

С. А. Васин – Укрощение стыда, или Двое из Эдема

Санкт-Петербург: «Мирт», 2004. – 236 с.

ISBN 5-88869-178-Х.

С. А. Васин – Укрощение стыда – Содержание

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • Отличный секс

  • Уровни

  • Краски стыда

  • Украденный дар

  • Земная радость

  • Черный список

  • Смешное слово «грех»

  • Прощение и амнистия

  • Достоинство мытаря

  • Неплохие люди

  • Чем дышит время

  • Раскол

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • Быть или не быть

  • В рамках дозволенного

  • Блеск и нищета

  • В гостях у бесов

  • С кем играет человек

  • Любовь, которая зла

  • Сочетание

  • Одиночество

  • Секретный грех

  • На одном полюсе

  • Скопцы и мироносицы

  • Борьба полов

  • Кто старше

  • Женский вопрос

  • Иисус и женщины

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

  • Последняя революция

  • Счастье Суламиты

Заключение

Список основных источников

Views 37
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 1 week ago
Благодарю.

