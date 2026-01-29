Вассерштром - Религия после религии
Предлагаемая читателю книга — первый раздел монографии «Религия после религии» современного американского религиоведа Стивена Вассерштрома — является попыткой целостного осмысления теории религии крупнейших историков религии и мистицизма XX века: Гершома Шолема, Анри Корбена и Мирчи Элиаде. Вместе с обобщениями и гипотезами, относящимися к данной отвлечённой проблеме истории религиоведения, Вассерштром подспудно затрагивает и актуальные сегодня вопросы, связанные с возможностью аутентичной религиозной жизни в мире деградировавшей религиозной социальности. Процитированный в книге раздел монографии снабжён обширной вступительной статьей и комментариями; издание предназначено для религиоведов, эзотериологов, культурологов, философов, а также для всех читателей, интересующихся проблематикой адаптации традиционных религий к изменчивым культурно-историческим контекстам XX-XXI веков.
Вассерштром - Религия после религии - Г. Шолем, М. Элиаде и А. Корбен в Эраносе
С. Вассерштром / пер. с англ., коммент, и вступ. ст. А. Артамонов ; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.
СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 264 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).
ISBN 978-5-94396-263-9
Религия после религии. Г. Шолем, М. Элиаде и А. Корбен в Эраносе - Содержание
Предисловие переводчика (А. Артамонов)
Между традиционализмом и юнгианством
Религия эпохального одиночества
РЕЛИГИЯ ПОСЛЕ РЕЛИГИИ
Введение
Изгнание
Триумф
«История Религий» в исторической перспективе
Сходства и различия
Глава 1. Эранос и «История Религий»
Schafpelz des Philologen: Между мистицизмом и академизмом
«Мистическое значение филологии» или «профессорская смерть»?
«Феноменология религий»
«Диалектическое воображение» в Эраносе
«Религиозная реальность»
Повторное открытие гнозиса
Ergriffenheit
Обнародование тайны
Скрытая жизнь
Глава 2. К истокам Истории Религий: христианская каббала как источник вдохновения и посвящения
Миф о реинтеграции
«Традиция», христианская каббала и Гершом Шолем
«Крещение Интеллектом» у Элиаде
Рене Генон и Мирча Элиаде
Корбен и Воскресший Храм
Христианская каббала и корни Истории Религий
Глава 3. Возвышенная тавтегория: диалог Гершома Шолема и Анри Корбена
«Романтическая Религия»
Nachtgeschichte
Возвышенная тавтегория
«Тень закона»: бич легализма
«Наука — это инкогнито Шолема»
«Антиэкзистенциалистская идея»
Секуляризация, или религия после религии
Парадоксы монотеизма
Религия как таковая
Глава 4. Coincidentia oppositorum: эссе
Предшественники: Кузанец, Гаманн, Юнг
Шолем, Элиаде, Корбен
История
Поэтика
Политика
Этика
Новая логика?
Заключение
Послесловие редакции
Библиография
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