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Вассерштром - Религия после религии

Религия после религии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Librarium Aureum. Opus Minus (19 books)

Предлагаемая читателю книга — первый раздел монографии «Религия после религии» современного американского религиоведа Стивена Вассерштрома — является попыткой целостного осмысления теории религии крупнейших историков религии и мистицизма XX века: Гершома Шолема, Анри Корбена и Мирчи Элиаде. Вместе с обобщениями и гипотезами, относящимися к данной отвлечённой проблеме истории религиоведения, Вассерштром подспудно затрагивает и актуальные сегодня вопросы, связанные с возможностью аутентичной религиозной жизни в мире деградировавшей религиозной социальности. Процитированный в книге раздел монографии снабжён обширной вступительной статьей и комментариями; издание предназначено для религиоведов, эзотериологов, культурологов, философов, а также для всех читателей, интересующихся проблематикой адаптации традиционных религий к изменчивым культурно-историческим контекстам XX-XXI веков.

Вассерштром - Религия после религии - Г. Шолем, М. Элиаде и А. Корбен в Эраносе

С. Вассерштром / пер. с англ., коммент, и вступ. ст. А. Артамонов ; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 264 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-263-9

Религия после религии. Г. Шолем, М. Элиаде и А. Корбен в Эраносе - Содержание

  • Предисловие переводчика (А. Артамонов)

  • Между традиционализмом и юнгианством

  • Религия эпохального одиночества

РЕЛИГИЯ ПОСЛЕ РЕЛИГИИ

  • Введение

  • Изгнание

  • Триумф

  • «История Религий» в исторической перспективе

  • Сходства и различия

Глава 1. Эранос и «История Религий»

  • Schafpelz des Philologen: Между мистицизмом и академизмом

  • «Мистическое значение филологии» или «профессорская смерть»?

  • «Феноменология религий»

  • «Диалектическое воображение» в Эраносе

  • «Религиозная реальность»

  • Повторное открытие гнозиса

  • Ergriffenheit

  • Обнародование тайны

  • Скрытая жизнь

Глава 2. К истокам Истории Религий: христианская каббала как источник вдохновения и посвящения

  • Миф о реинтеграции

  • «Традиция», христианская каббала и Гершом Шолем

  • «Крещение Интеллектом» у Элиаде

  • Рене Генон и Мирча Элиаде

  • Корбен и Воскресший Храм

  • Христианская каббала и корни Истории Религий

Глава 3. Возвышенная тавтегория: диалог Гершома Шолема и Анри Корбена

  • «Романтическая Религия»

  • Nachtgeschichte

  • Возвышенная тавтегория

  • «Тень закона»: бич легализма

  • «Наука — это инкогнито Шолема»

  • «Антиэкзистенциалистская идея»

  • Секуляризация, или религия после религии

  • Парадоксы монотеизма

  • Религия как таковая

Глава 4. Coincidentia oppositorum: эссе

  • Предшественники: Кузанец, Гаманн, Юнг

  • Шолем, Элиаде, Корбен

  • История

  • Поэтика

  • Политика

  • Этика

  • Новая логика?

  • Заключение

Послесловие редакции

Библиография

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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