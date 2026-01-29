Предлагаемая читателю книга — первый раздел монографии «Религия после религии» современного американского религиоведа Стивена Вассерштрома — является попыткой целостного осмысления теории религии крупнейших историков религии и мистицизма XX века: Гершома Шолема, Анри Корбена и Мирчи Элиаде. Вместе с обобщениями и гипотезами, относящимися к данной отвлечённой проблеме истории религиоведения, Вассерштром подспудно затрагивает и актуальные сегодня вопросы, связанные с возможностью аутентичной религиозной жизни в мире деградировавшей религиозной социальности. Процитированный в книге раздел монографии снабжён обширной вступительной статьей и комментариями; издание предназначено для религиоведов, эзотериологов, культурологов, философов, а также для всех читателей, интересующихся проблематикой адаптации традиционных религий к изменчивым культурно-историческим контекстам XX-XXI веков.

Вассерштром - Религия после религии - Г. Шолем, М. Элиаде и А. Корбен в Эраносе

С. Вассерштром / пер. с англ., коммент, и вступ. ст. А. Артамонов ; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 264 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-263-9

Религия после религии. Г. Шолем, М. Элиаде и А. Корбен в Эраносе - Содержание

Предисловие переводчика (А. Артамонов)

Между традиционализмом и юнгианством

Религия эпохального одиночества

РЕЛИГИЯ ПОСЛЕ РЕЛИГИИ

Введение

Изгнание

Триумф

«История Религий» в исторической перспективе

Сходства и различия

Глава 1. Эранос и «История Религий»

Schafpelz des Philologen: Между мистицизмом и академизмом

«Мистическое значение филологии» или «профессорская смерть»?

«Феноменология религий»

«Диалектическое воображение» в Эраносе

«Религиозная реальность»

Повторное открытие гнозиса

Ergriffenheit

Обнародование тайны

Скрытая жизнь

Глава 2. К истокам Истории Религий: христианская каббала как источник вдохновения и посвящения

Миф о реинтеграции

«Традиция», христианская каббала и Гершом Шолем

«Крещение Интеллектом» у Элиаде

Рене Генон и Мирча Элиаде

Корбен и Воскресший Храм

Христианская каббала и корни Истории Религий

Глава 3. Возвышенная тавтегория: диалог Гершома Шолема и Анри Корбена

«Романтическая Религия»

Nachtgeschichte

Возвышенная тавтегория

«Тень закона»: бич легализма

«Наука — это инкогнито Шолема»

«Антиэкзистенциалистская идея»

Секуляризация, или религия после религии

Парадоксы монотеизма

Религия как таковая

Глава 4. Coincidentia oppositorum: эссе

Предшественники: Кузанец, Гаманн, Юнг

Шолем, Элиаде, Корбен

История

Поэтика

Политика

Этика

Новая логика?

Заключение

Послесловие редакции

Библиография