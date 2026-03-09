Ватсон - Небеса взятые штурмом

Книга выдающегося пуританского богослова Томаса Ватсона «Небеса, взятые штурмом» (в оригинале Heaven Taken by Storm) представляет собой пламенный призыв к духовному усердию и решительности. Автор основывает свой труд на словах Христа о том, что «Царство Небесное силою берется», и решительно выступает против «сонного христианства» и духовной летаргии. Ватсон убежден, что спасение — это не пассивное ожидание, а активное сражение, требующее от верующего предельной концентрации воли и сил. Он сравнивает путь к Богу с военной осадой, где победа достается не тем, кто просто желает ее, а тем, кто готов прилагать «святое насилие» над своей греховной природой.

В содержательной части труда автор детально описывает сферы, в которых христианин должен проявлять это особое усердие. Ватсон выделяет пять основных «направлений штурма»: чтение Слова Божьего, молитва, самопроверка, размышление и святое общение. Он подчеркивает, что вера без усилий подобна гребле против течения: стоит лишь бросить весла, как тебя тут же отнесет назад. Автор дает практические советы о том, как преодолевать лень, как бороться с отвлечениями во время богослужений и как превратить скучные религиозные обязанности в радостное и энергичное служение. Особое внимание уделяется тому, что это усилие совершается не плотскими силами, а по благодати, которая, однако, не отменяет ответственности человека.

Книга написана в неподражаемом стиле Ватсона, который современники называли «алмазным» за его твердость, блеск и остроту. Текст пронизан яркими военными метафорами, точными афоризмами и глубокими духовными прозрениями, которые заставляют читателя почувствовать серьезность вечности. Ватсон мастерски показывает, что мир и дьявол делают все, чтобы усыпить совесть верующего, и потому «святой штурм» — это единственный способ не оказаться среди тех, кто «почти спасен», но в итоге погиб. Труд служит мощным стимулом для каждого, кто чувствует застой в своей духовной жизни и жаждет вновь обрести ту ревность и огонь, которые необходимы для достижения небесной пристани.

Томас Ватсон - Небеса, взятые штурмом. О святом усилии, которое должен употребить христианин, стремясь к славе

Издание Братства Независимых Церквей и Миссий Евангельских Христиан-Баптистов Украины

2002 Dutch Reformed Tract Society

Перевод с английского

Томас Ватсон - Небеса, взятые штурмом. О святом усилии, которое должен употребить христианин, стремясь к славе - Содержание

Предисловие к русскому изданию (2001 г.)

Предисловие к первому американскому изданию книги в 1810 году

Предисловие к английскому изданию книги в 1992 году

"Небеса взятые штурмом" (Краткая аннотация к 5-му изданию книги на английском языке в 1997 году)

Глава 1. Царство Небесное берется святым усилием

Глава 2. Христианин прилагает усилия по отношению к самому себе

Глава 3. Необходимо прилагать усилия посредством чтения Слова Божия

Глава 4. Необходимо прилагать усилия посредством слушания Слова Божия

Глава 5. Необходимо прилагать усилия посредством наших молитв

Глава 6. Необходимо прилагать усилия посредством наших правильных размышлений

Глава 7. Необходимо прилагать усилия в осуществлении самоисследования

Глава 8. Необходимо прилагать усилия для того, чтобы святить День Господний

Глава 9. Необходимо прилагать усилия, чтобы иметь святое общение

Глава 10. Христианин должен употреблять усилия в борьбе против сатаны

Глава 11. Христианин прилагает усилия в борьбе против мира

Глава 12. Христианин прилагает усилия для достижения небес

Глава 13. Стрелы порицания, предназначенные для тех, кто не прилагает усилия в духовной жизни

Глава 14. Как определить, употребляем ли мы духовные усилия?

Глава 15. Возражения, выдвигаемые против необходимости употребления христианином духовного усилия

Глава 16. Мотивы для увещевания всех христиан, чтобы они могли употреблять усилие в своей духовной жизни

Глава 17. Преграды, мешающие христианину прилагать духовные усилия

Глава 18. Наставления о том, как способствовать употреблению духовных усилий

Глава 19. Заключение: что же нам делать?

Приложения

Приложение 1. Счастье приближаться к Богу

Приложение 2. Как мы можем читать Писания с наибольшей для себя духовной пользой?

Об авторе