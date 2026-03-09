Ватсон - Небеса взятые штурмом

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга выдающегося пуританского богослова Томаса Ватсона «Небеса, взятые штурмом» (в оригинале Heaven Taken by Storm) представляет собой пламенный призыв к духовному усердию и решительности. Автор основывает свой труд на словах Христа о том, что «Царство Небесное силою берется», и решительно выступает против «сонного христианства» и духовной летаргии. Ватсон убежден, что спасение — это не пассивное ожидание, а активное сражение, требующее от верующего предельной концентрации воли и сил. Он сравнивает путь к Богу с военной осадой, где победа достается не тем, кто просто желает ее, а тем, кто готов прилагать «святое насилие» над своей греховной природой.

В содержательной части труда автор детально описывает сферы, в которых христианин должен проявлять это особое усердие. Ватсон выделяет пять основных «направлений штурма»: чтение Слова Божьего, молитва, самопроверка, размышление и святое общение. Он подчеркивает, что вера без усилий подобна гребле против течения: стоит лишь бросить весла, как тебя тут же отнесет назад. Автор дает практические советы о том, как преодолевать лень, как бороться с отвлечениями во время богослужений и как превратить скучные религиозные обязанности в радостное и энергичное служение. Особое внимание уделяется тому, что это усилие совершается не плотскими силами, а по благодати, которая, однако, не отменяет ответственности человека.

Книга написана в неподражаемом стиле Ватсона, который современники называли «алмазным» за его твердость, блеск и остроту. Текст пронизан яркими военными метафорами, точными афоризмами и глубокими духовными прозрениями, которые заставляют читателя почувствовать серьезность вечности. Ватсон мастерски показывает, что мир и дьявол делают все, чтобы усыпить совесть верующего, и потому «святой штурм» — это единственный способ не оказаться среди тех, кто «почти спасен», но в итоге погиб. Труд служит мощным стимулом для каждого, кто чувствует застой в своей духовной жизни и жаждет вновь обрести ту ревность и огонь, которые необходимы для достижения небесной пристани.

Томас Ватсон - Небеса, взятые штурмом. О святом усилии, которое должен употребить христианин, стремясь к славе

Издание Братства Независимых Церквей и Миссий Евангельских Христиан-Баптистов Украины

2002 Dutch Reformed Tract Society

Перевод с английского

Томас Ватсон - Небеса, взятые штурмом. О святом усилии, которое должен употребить христианин, стремясь к славе - Содержание

Предисловие к русскому изданию (2001 г.)

Предисловие к первому американскому изданию книги в 1810 году

Предисловие к английскому изданию книги в 1992 году

"Небеса взятые штурмом" (Краткая аннотация к 5-му изданию книги на английском языке в 1997 году)

  • Глава 1. Царство Небесное берется святым усилием

  • Глава 2. Христианин прилагает усилия по отношению к самому себе

  • Глава 3. Необходимо прилагать усилия посредством чтения Слова Божия

  • Глава 4. Необходимо прилагать усилия посредством слушания Слова Божия

  • Глава 5. Необходимо прилагать усилия посредством наших молитв

  • Глава 6. Необходимо прилагать усилия посредством наших правильных размышлений

  • Глава 7. Необходимо прилагать усилия в осуществлении самоисследования

  • Глава 8. Необходимо прилагать усилия для того, чтобы святить День Господний

  • Глава 9. Необходимо прилагать усилия, чтобы иметь святое общение

  • Глава 10. Христианин должен употреблять усилия в борьбе против сатаны

  • Глава 11. Христианин прилагает усилия в борьбе против мира

  • Глава 12. Христианин прилагает усилия для достижения небес

  • Глава 13. Стрелы порицания, предназначенные для тех, кто не прилагает усилия в духовной жизни

  • Глава 14. Как определить, употребляем ли мы духовные усилия?

  • Глава 15. Возражения, выдвигаемые против необходимости употребления христианином духовного усилия

  • Глава 16. Мотивы для увещевания всех христиан, чтобы они могли употреблять усилие в своей духовной жизни

  • Глава 17. Преграды, мешающие христианину прилагать духовные усилия

  • Глава 18. Наставления о том, как способствовать употреблению духовных усилий

  • Глава 19. Заключение: что же нам делать?

Приложения

  • Приложение 1. Счастье приближаться к Богу

  • Приложение 2. Как мы можем читать Писания с наибольшей для себя духовной пользой?

Об авторе

Views 59
Added 09.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

