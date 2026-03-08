Ватсон - Отче наш

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга выдающегося пуританского богослова Томаса Ватсона «Отче наш» представляет собой глубокое и детальное изложение Молитвы Господней, основанное на его знаменитых лекциях по Вестминстерскому катехизису. Автор рассматривает эту молитву не просто как образец для повторения, а как совершенный конспект всей христианской религии и духовный компас для верующего. Ватсон убежден, что молитва — это «дыхание новой твари», и через детальный разбор каждой фразы он стремится научить читателя молиться не устами, а сердцем, понимая величие Того, к Кому он обращается, и глубину своих собственных нужд.

В содержательной части труда автор последовательно анализирует каждое прошение, начиная с обращения «Отче наш». Ватсон раскрывает удивительное сочетание Божьего величия и Его отеческой нежности, подчеркивая, что право называть Бога Отцом — это величайшая привилегия, купленная кровью Христа. Разбирая прошения о пришествии Царства и исполнении воли Божьей, автор касается вопросов самоотречения и духовной борьбы. Особое внимание уделяется прошению о «хлебе насущном», где Ватсон предостерегает от жадности и учит упованию на Божье провидение, а также теме прощения грехов и защиты от искушений, называя молитву главным щитом христианина против стрел лукавого.

Книга написана в характерном для Ватсона «алмазном» стиле: лаконичном, остроумном и необычайно богатом на духовные образы. Его текст пронизан практическими применениями, которые превращают каждое теологическое утверждение в руководство к действию. Автор мастерски показывает, что молитва — это не способ заставить Бога исполнить нашу волю, а способ привести нашу волю в согласие с Его волей. Труд служит незаменимым пособием для каждого, кто чувствует сухость в своей молитвенной жизни и жаждет обрести ту искренность и силу, которые превращают обычные слова в живое общение с Небесным Отцом.

Томас Ватсон - Отче наш

DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY – 2009 г. – 541 с.

Томас Ватсон - Отче наш – Содержание

1. Предисловие к молитве Господа «Отче наш...»

  • «...Отче наш, сущий на небесах...»

2. Первое прошение молитвы Господа «Отче наш...»

  • «...Да святится имя Твое»

3. Второе прошение молитвы Господа «Отче наш...»

  • «...Да приидет Царствие Твое...»

4. Третье прошение молитвы Господа «Отче наш...»

  • «...Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»

5. Четвертое прошение молитвы Господа «Отче наш...»

  • «Хлеб наш насущный дай нам на сей день»

6. Пятое прошение молитвы Господа «Отче наш...»

  • «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»

7. Шестое прошение молитвы Господа «Отче наш...»

  • «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого...»

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

