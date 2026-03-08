Книга выдающегося пуританского богослова Томаса Ватсона «Отче наш» представляет собой глубокое и детальное изложение Молитвы Господней, основанное на его знаменитых лекциях по Вестминстерскому катехизису. Автор рассматривает эту молитву не просто как образец для повторения, а как совершенный конспект всей христианской религии и духовный компас для верующего. Ватсон убежден, что молитва — это «дыхание новой твари», и через детальный разбор каждой фразы он стремится научить читателя молиться не устами, а сердцем, понимая величие Того, к Кому он обращается, и глубину своих собственных нужд.

В содержательной части труда автор последовательно анализирует каждое прошение, начиная с обращения «Отче наш». Ватсон раскрывает удивительное сочетание Божьего величия и Его отеческой нежности, подчеркивая, что право называть Бога Отцом — это величайшая привилегия, купленная кровью Христа. Разбирая прошения о пришествии Царства и исполнении воли Божьей, автор касается вопросов самоотречения и духовной борьбы. Особое внимание уделяется прошению о «хлебе насущном», где Ватсон предостерегает от жадности и учит упованию на Божье провидение, а также теме прощения грехов и защиты от искушений, называя молитву главным щитом христианина против стрел лукавого.

Книга написана в характерном для Ватсона «алмазном» стиле: лаконичном, остроумном и необычайно богатом на духовные образы. Его текст пронизан практическими применениями, которые превращают каждое теологическое утверждение в руководство к действию. Автор мастерски показывает, что молитва — это не способ заставить Бога исполнить нашу волю, а способ привести нашу волю в согласие с Его волей. Труд служит незаменимым пособием для каждого, кто чувствует сухость в своей молитвенной жизни и жаждет обрести ту искренность и силу, которые превращают обычные слова в живое общение с Небесным Отцом.

Томас Ватсон - Отче наш

DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY – 2009 г. – 541 с.

Томас Ватсон - Отче наш – Содержание

1. Предисловие к молитве Господа «Отче наш...»

«...Отче наш, сущий на небесах...»

2. Первое прошение молитвы Господа «Отче наш...»

«...Да святится имя Твое»

3. Второе прошение молитвы Господа «Отче наш...»

«...Да приидет Царствие Твое...»

4. Третье прошение молитвы Господа «Отче наш...»

«...Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»

5. Четвертое прошение молитвы Господа «Отче наш...»

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день»

6. Пятое прошение молитвы Господа «Отче наш...»

«Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»

7. Шестое прошение молитвы Господа «Отче наш...»