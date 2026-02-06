Третий том трактата «Бава-Кама» Вавилонского Талмуда посвящен одной из сложнейших и практически значимых областей еврейского права — законам о возмещении гражданского ущерба. Трактат «Бава-Кама» (первые ворота) открывает раздел «Незикин», закладывая фундамент этических и правовых норм ответственности за вред, нанесенный личности или имуществу. В данном томе детально разбираются ситуации, связанные с повреждениями, причиненными домашними животными в различных правовых контекстах.

Ключевое внимание в пятой главе уделяется разграничению статусов животных: «там» (невинный) и «муад» (предупрежденный). Талмудическая логика выстраивает систему, в которой мера ответственности хозяина напрямую зависит от его осведомленности о повадках своего скота. Если бык наносит ущерб впервые, закон проявляет снисхождение, ограничивая выплату половиной стоимости ущерба. Однако, если животное проявляет агрессию систематически, ответственность владельца становится полной, требуя возмещения из «лучших земель» или наиболее ценного имущества.

Шестая глава переходит к вопросам охраны имущества и ответственности за бесконтрольный выпас скота. Текст Талмуда не просто диктует правила, а приглашает читателя в пространство живой дискуссии мудрецов, где через анализ частных случаев — таких как «бык забодал корову» — выводятся универсальные принципы справедливости, честности и социальной ответственности. Издание снабжено современными комментариями Р. Пятигорского, которые делают древний арамейский текст доступным и актуальным для современного читателя.

Вавилонский Талмуд: Трактат Бава-Кама. Том 3

Москва: Книжники; Лехаим, 2026. — 328 с. (Библиотека еврейских текстов. Первоисточники)

ISBN 978-5-9953-0435-7

Вавилонский Талмуд: Трактат Бава-Кама. Том 3 - Содержание