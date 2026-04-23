Вавилонский Талмуд - Трактат Сота - Том 2
Эта книга представляет собой фундаментальное издание Вавилонского Талмуда на русском языке — одного из главных текстов иудаизма. Перед нами второй том трактата «Сота», который посвящен законам о женщине, подозреваемой в супружеской измене. Издание 2026 года от издательства «Книжники» (серия «Леחайм») включает в себя оригинальный текст на иврите и арамейском (традиционная верстка Виленского издания), классические комментарии (Раши, Тосафот) и современный перевод с пояснениями.
Трактат «Сота» детально разбирает библейский обряд проверки «горькой водой», но попутно затрагивает множество других тем: от законов левиратного брака и прав женщин на выплаты по брачному контракту (ктубе) до правил ведения войн и порядка произнесения священных текстов. Это не просто юридический кодекс, а сложное переплетение права, этики, теологии и истории, представленное в форме дискуссий мудрецов.
Москва: Книжники, Лехаим, 5786/2026. Переводчик: Меир Левинов. - 346 с.
Вавилонский Талмуд. Трактат Сота (Том 2) - Содержание
Глава 4 (Обрученная): Разбор случаев, когда обряд проверки не проводится (например, для обрученных, но еще не вошедших в дом мужа женщин) и юридические последствия для их брачного контракта.
Глава 5 (Подобно тому как вода): Описание действия «горькой воды» и теологические дискуссии о божественном правосудии.
Глава 7 (Вот что произносится): Перечисление молитв и текстов, которые можно произносить на любом языке, и тех, что — только на иврите.
Глава 8 (Помазанник войны): Законы о священнике, сопровождающем армию, и категориях людей, освобожденных от воинской службы.
Глава 9 (Телица с проломленным затылком): Обряд искупления города, рядом с которым найден убитый человек, если убийца неизвестен.
