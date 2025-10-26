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Вавилов – Китай

Николай Вавилов – Китай
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
«Окружай и властвуй», перефразируем известную максиму власти англичан: об этом мы еще поговорим - китайская ментальность не поощряет лобового столкновения и цели уничтожения противника - это хорошо видно по одной из самых популярных в Китае игр. Ход за ходом ваши фишки расставляются так, чтобы отсоединить максимум территории, где-то окружить противника, не дать ему сделать то же самое с вами. Речи о победе через уничтожение не ведется, тем более нет и следа стиля уничтожения через собственные потери. В этом нет никакой гуманности - в мире с сотней конкурентов победить всех окончательно - нереально. Путем хитрости и правильных ходов занять большее пространство - да.
Вторая самая известная и играемая в самом Китае игра - Мацзян - также крайне интересно описывает китайскую стратегию победы и цели китайцев. Из пестрой системы мастей и комбинаций «костей» каждому из четырех игроков необходимо собрать нужную комбинацию для победы - и вновь «фишки» не выбрасываются наружу, не уничтожают противника путем смертельной атаки или прямого боя. Игрок избавляется от ненужных «костей» и собирает у себя «нужные». Когда игрок соберет комбинацию из нужных - выигрывает. Прямого противостояния с другими сторонами стола нет - вся победа достигается «внутри», у себя - через расчет общей ситуации с костями, оставшимися в «общем поле». Идея победы через собственное усиление и избегание прямого боя - два базовых принципа китайской ментальности и любой стратегии, в том числе стратегии развития государства.
Идеи о жертвенной гибели целой группы людей в бою все же присутствуют в китайской культуре - но куда как меньше воспеваются, нежели на западе. Китайских героев, погибших за родину в бою, можно вполне сосчитать и уместить их биографии в одной книге. Однако культа самопожертвования, подобного японскому или индо-европейскому - здесь нет места, это исключение из правила. Еще одно важное отличие китайцев в играх -фатальное невезение во всех групповых видах спорта: от футбола до хоккея. А может быть, вовсе не невезение - а нечто большее и имеющее системные причины? Один на один - китайцы вполне сильны: пинг-понг, бадминтон и т.д. Везде, где китайские команды сталкиваются с западными - их встречает тотальное невезение. Исключение составляет, например, женская волейбольная сборная Китая или юношеский чемпионат мира по керлингу, то есть маргинальные направления в мировом спорте, где Китай пользуется слабостью Запада и преодолевает ее через свои организационные усилия в массовом государственном спорте. И тут есть над чем задуматься. Лидерам Китая это очень не нравится - они увольняют руководителей футбольной сборной и отправляют их под суд.
Но на успехи сборных это не влияет. В Китае есть много высоких людей, много тех, кто быстро бегает и высоко прыгает - но все их качества сводятся к нулю, когда начинается командная игра. Футбольными полями и баскетбольными площадками покрыт весь Китай - от крупных городов до отдаленных деревень, но и это не помогает, во всяком случае, до сего дня. Может быть ответ кроется в высокой атомизированности и иерархичности китайского общества: если член команды не ваш брат, дядя, отец, племянник, то как выстроить с ними взаимодействие - кто «форвард», а кто на «воротах»? Что такое товарищество? Боевая слаженность? Командная игра? Если эти понятия атрофированы в обществе или общества в привычном на Западе виде не сложилось - то такое возможное воздействие будет перенесено на результативность командных игр. Странно, но в Китае - каждый сам за себя или максимум - за свою семью. Китай пытается это преодолеть, занимается общенациональным тибилдингом - отсюда появляется миф о монолитности общества Китая, что в Китае «все ходят строем», «все слушают начальство».

Николай Вавилов – Китай

Москва – 2024 г. / 584 с.
ISBN 978-5-6051866-0-1

Николай Вавилов – Китай – Содержание

  • Предисловие
  • Китайцы, которые играют в игры
  • Ложные друзья изучающего Китай -западные мифы о китайцах
  • Проклятие китайской социологии: конкуренция и непрямая агрессия, специфика самоубийств
  • Социальная дистанция, инфантилизм и самооценка
  • Армия, война и ушу
  • Масоны, тайные общества и спецслужбы Китая
  • Китайские подземелья, стены и ворота -что нужно знать про нацию строителей
  • Что с живописью и скульптурой?
  • Нация певцов и вокальных представлений без танцев и музыки
  • Китайское кино - без ужасов и антиутопий
  • Китайский код и «мягкая сила»: почему Китай не переделает мир под себя?
  • Особые цвета китайцев
  • Цветущая нация: цветы власти культуры земледельцев
  • Кухня: «люди почитают еду как Бога»
  • Религия и праздники: во что по-настоящему верят китайцы?
  • Как обнаружить настоящую религию китайцев
  • Культ Луны
  • Пять стихий и зодиакальный гороскоп
  • Гадатели, Канон перемен, инь и ян
  • Магия даосизма
  • Кто в Китае Бог войны
  • Культ земли
  • Дракон Лун it
  • Бог ворот
  • Конфуцианство и марксисты
  • Христианство в Китае: когда Папой Римским станет китаец?
  • Китайцы и ислам
  • Цикличное время
  • Китайцы в цифрах: реальный портрет китайского общества
  • Количество населения
  • Молодые и пожилые, мужчины и женщины, родители и дети
  • Значимые проблемы общества
  • Богатые и бедные
  • Образованные и безработные
  • Горные и южные Срединные царства
  • Близость и вопросы тела у китайцев
  • Свадьбы и похороны
  • Безопасность и экология
  • Литература, текст, ИИ: великие литературные и цифровые нации
  • Китайский интернет и интернет-гиганты
  • Сложный китайский язык: учить или не учить?
  • Взять и отменить: иероглифика -почему китайцы с ней мучаются?
  • Легко ли заговорить на китайском?
  • Китайский для всех: выучим первые
  • 50 иероглифов - по зубам ли нам письменный китайский?
  • Как важно не учить китайский
  • Большем, чем числа
  • Имена и фамилии
  • Как отдыхают и сохраняют здоровье китайцы
  • Почему у китайцев проблемы с фундаментальной наукой?
  • «Черный ящик» экономики Китая
  • Региональные экономики
  • Роль России в постамериканском мире Евразии
  • Макроэкономика региона Большой Евразии и Китая
  • Крупнейшие торговые партнеры Китая
  • Проект «Пояса и пути»
  • Дела с китайцами: знать Китай, чтобы достигать своих целей
  • Бизнес в Китае: с чем сталкиваются иностранные компании
  • Страна в цифрах: важнейшие экономические показатели Китая
  • ВВП
  • Промышленное производство
  • Энергия
  • Агро-промышленный комплекс
  • Частные инвестиции и фондовый рынок
  • Юань и золото-валютные резервы
  • Политический строй
  • Коммунизм или нет: какова реальная китайская идеология?
  • Существуют ли китайцы и едина ли китайская нация?
  • Си Цзиньпин, Мао Цзэдун и Дэн Сяопин -кто они, вожди Китая?
  • Си Цзиньпин
  • Мао Цзэдун
  • Дэн Сяопин
  • Китайское право, закон и социальныйрейтинг
  • «Странный» мировой лидер - как будет выглядеть китайское мировое лидерство
  • в 2035-2050 годах и чего ждать России?
  • Понять историю Срединных царств
  • Отношения России и Китая -что важно знать
  • Настолько ли китайский Китай -влияние Запада и России
  • Появление «треугольника»
  • СССР-США-Китай и новая геополитическая реальность планеты
  • Тайваньский вопрос: что важно знать
  • Изучаем Китай, путешествуя: Срединные царства и их столицы
  • Хэнань, Шаньдун, Шэньси
  • Пекин
  • Хэбэй и Тяньцзинь
  • Гуандун и Гуаней
  • Гонконг и Макао
  • Шанхай
  • Цзянсу и Чжэцзян
  • Фуцзянь
  • Сычуань и Чунцин
  • Гуйчжоу
  • Тибет
  • Юньнань
  • Синьцзян
  • Нинся
  • Северо-Восток и Внутренняя Монголия
  • Пояс реки Янцзы: Хубэй, Хунань, Цзянси и Аньхой
  • Цинхай, Шаньси и Ганьсу
  • Послесловие
  • Приложение 1.
  • Общепринятая система транскрипции китайского языка на русский
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Rating 5.0 / 5
Added 26.10.2025
Author brat librarian
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