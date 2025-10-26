«Окружай и властвуй», перефразируем известную максиму власти англичан: об этом мы еще поговорим - китайская ментальность не поощряет лобового столкновения и цели уничтожения противника - это хорошо видно по одной из самых популярных в Китае игр. Ход за ходом ваши фишки расставляются так, чтобы отсоединить максимум территории, где-то окружить противника, не дать ему сделать то же самое с вами. Речи о победе через уничтожение не ведется, тем более нет и следа стиля уничтожения через собственные потери. В этом нет никакой гуманности - в мире с сотней конкурентов победить всех окончательно - нереально. Путем хитрости и правильных ходов занять большее пространство - да.

Вторая самая известная и играемая в самом Китае игра - Мацзян - также крайне интересно описывает китайскую стратегию победы и цели китайцев. Из пестрой системы мастей и комбинаций «костей» каждому из четырех игроков необходимо собрать нужную комбинацию для победы - и вновь «фишки» не выбрасываются наружу, не уничтожают противника путем смертельной атаки или прямого боя. Игрок избавляется от ненужных «костей» и собирает у себя «нужные». Когда игрок соберет комбинацию из нужных - выигрывает. Прямого противостояния с другими сторонами стола нет - вся победа достигается «внутри», у себя - через расчет общей ситуации с костями, оставшимися в «общем поле». Идея победы через собственное усиление и избегание прямого боя - два базовых принципа китайской ментальности и любой стратегии, в том числе стратегии развития государства.

Идеи о жертвенной гибели целой группы людей в бою все же присутствуют в китайской культуре - но куда как меньше воспеваются, нежели на западе. Китайских героев, погибших за родину в бою, можно вполне сосчитать и уместить их биографии в одной книге. Однако культа самопожертвования, подобного японскому или индо-европейскому - здесь нет места, это исключение из правила. Еще одно важное отличие китайцев в играх -фатальное невезение во всех групповых видах спорта: от футбола до хоккея. А может быть, вовсе не невезение - а нечто большее и имеющее системные причины? Один на один - китайцы вполне сильны: пинг-понг, бадминтон и т.д. Везде, где китайские команды сталкиваются с западными - их встречает тотальное невезение. Исключение составляет, например, женская волейбольная сборная Китая или юношеский чемпионат мира по керлингу, то есть маргинальные направления в мировом спорте, где Китай пользуется слабостью Запада и преодолевает ее через свои организационные усилия в массовом государственном спорте. И тут есть над чем задуматься. Лидерам Китая это очень не нравится - они увольняют руководителей футбольной сборной и отправляют их под суд.

Но на успехи сборных это не влияет. В Китае есть много высоких людей, много тех, кто быстро бегает и высоко прыгает - но все их качества сводятся к нулю, когда начинается командная игра. Футбольными полями и баскетбольными площадками покрыт весь Китай - от крупных городов до отдаленных деревень, но и это не помогает, во всяком случае, до сего дня. Может быть ответ кроется в высокой атомизированности и иерархичности китайского общества: если член команды не ваш брат, дядя, отец, племянник, то как выстроить с ними взаимодействие - кто «форвард», а кто на «воротах»? Что такое товарищество? Боевая слаженность? Командная игра? Если эти понятия атрофированы в обществе или общества в привычном на Западе виде не сложилось - то такое возможное воздействие будет перенесено на результативность командных игр. Странно, но в Китае - каждый сам за себя или максимум - за свою семью. Китай пытается это преодолеть, занимается общенациональным тибилдингом - отсюда появляется миф о монолитности общества Китая, что в Китае «все ходят строем», «все слушают начальство».

Николай Вавилов – Китай

Москва – 2024 г. / 584 с.

ISBN 978-5-6051866-0-1

Николай Вавилов – Китай – Содержание