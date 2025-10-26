Вавилов – Китай
«Окружай и властвуй», перефразируем известную максиму власти англичан: об этом мы еще поговорим - китайская ментальность не поощряет лобового столкновения и цели уничтожения противника - это хорошо видно по одной из самых популярных в Китае игр. Ход за ходом ваши фишки расставляются так, чтобы отсоединить максимум территории, где-то окружить противника, не дать ему сделать то же самое с вами. Речи о победе через уничтожение не ведется, тем более нет и следа стиля уничтожения через собственные потери. В этом нет никакой гуманности - в мире с сотней конкурентов победить всех окончательно - нереально. Путем хитрости и правильных ходов занять большее пространство - да.
Вторая самая известная и играемая в самом Китае игра - Мацзян - также крайне интересно описывает китайскую стратегию победы и цели китайцев. Из пестрой системы мастей и комбинаций «костей» каждому из четырех игроков необходимо собрать нужную комбинацию для победы - и вновь «фишки» не выбрасываются наружу, не уничтожают противника путем смертельной атаки или прямого боя. Игрок избавляется от ненужных «костей» и собирает у себя «нужные». Когда игрок соберет комбинацию из нужных - выигрывает. Прямого противостояния с другими сторонами стола нет - вся победа достигается «внутри», у себя - через расчет общей ситуации с костями, оставшимися в «общем поле». Идея победы через собственное усиление и избегание прямого боя - два базовых принципа китайской ментальности и любой стратегии, в том числе стратегии развития государства.
Идеи о жертвенной гибели целой группы людей в бою все же присутствуют в китайской культуре - но куда как меньше воспеваются, нежели на западе. Китайских героев, погибших за родину в бою, можно вполне сосчитать и уместить их биографии в одной книге. Однако культа самопожертвования, подобного японскому или индо-европейскому - здесь нет места, это исключение из правила. Еще одно важное отличие китайцев в играх -фатальное невезение во всех групповых видах спорта: от футбола до хоккея. А может быть, вовсе не невезение - а нечто большее и имеющее системные причины? Один на один - китайцы вполне сильны: пинг-понг, бадминтон и т.д. Везде, где китайские команды сталкиваются с западными - их встречает тотальное невезение. Исключение составляет, например, женская волейбольная сборная Китая или юношеский чемпионат мира по керлингу, то есть маргинальные направления в мировом спорте, где Китай пользуется слабостью Запада и преодолевает ее через свои организационные усилия в массовом государственном спорте. И тут есть над чем задуматься. Лидерам Китая это очень не нравится - они увольняют руководителей футбольной сборной и отправляют их под суд.
Но на успехи сборных это не влияет. В Китае есть много высоких людей, много тех, кто быстро бегает и высоко прыгает - но все их качества сводятся к нулю, когда начинается командная игра. Футбольными полями и баскетбольными площадками покрыт весь Китай - от крупных городов до отдаленных деревень, но и это не помогает, во всяком случае, до сего дня. Может быть ответ кроется в высокой атомизированности и иерархичности китайского общества: если член команды не ваш брат, дядя, отец, племянник, то как выстроить с ними взаимодействие - кто «форвард», а кто на «воротах»? Что такое товарищество? Боевая слаженность? Командная игра? Если эти понятия атрофированы в обществе или общества в привычном на Западе виде не сложилось - то такое возможное воздействие будет перенесено на результативность командных игр. Странно, но в Китае - каждый сам за себя или максимум - за свою семью. Китай пытается это преодолеть, занимается общенациональным тибилдингом - отсюда появляется миф о монолитности общества Китая, что в Китае «все ходят строем», «все слушают начальство».
Николай Вавилов – Китай
Москва – 2024 г. / 584 с.
ISBN 978-5-6051866-0-1
Николай Вавилов – Китай – Содержание
- Предисловие
- Китайцы, которые играют в игры
- Ложные друзья изучающего Китай -западные мифы о китайцах
- Проклятие китайской социологии: конкуренция и непрямая агрессия, специфика самоубийств
- Социальная дистанция, инфантилизм и самооценка
- Армия, война и ушу
- Масоны, тайные общества и спецслужбы Китая
- Китайские подземелья, стены и ворота -что нужно знать про нацию строителей
- Что с живописью и скульптурой?
- Нация певцов и вокальных представлений без танцев и музыки
- Китайское кино - без ужасов и антиутопий
- Китайский код и «мягкая сила»: почему Китай не переделает мир под себя?
- Особые цвета китайцев
- Цветущая нация: цветы власти культуры земледельцев
- Кухня: «люди почитают еду как Бога»
- Религия и праздники: во что по-настоящему верят китайцы?
- Как обнаружить настоящую религию китайцев
- Культ Луны
- Пять стихий и зодиакальный гороскоп
- Гадатели, Канон перемен, инь и ян
- Магия даосизма
- Кто в Китае Бог войны
- Культ земли
- Дракон Лун it
- Бог ворот
- Конфуцианство и марксисты
- Христианство в Китае: когда Папой Римским станет китаец?
- Китайцы и ислам
- Цикличное время
- Китайцы в цифрах: реальный портрет китайского общества
- Количество населения
- Молодые и пожилые, мужчины и женщины, родители и дети
- Значимые проблемы общества
- Богатые и бедные
- Образованные и безработные
- Горные и южные Срединные царства
- Близость и вопросы тела у китайцев
- Свадьбы и похороны
- Безопасность и экология
- Литература, текст, ИИ: великие литературные и цифровые нации
- Китайский интернет и интернет-гиганты
- Сложный китайский язык: учить или не учить?
- Взять и отменить: иероглифика -почему китайцы с ней мучаются?
- Легко ли заговорить на китайском?
- Китайский для всех: выучим первые
- 50 иероглифов - по зубам ли нам письменный китайский?
- Как важно не учить китайский
- Большем, чем числа
- Имена и фамилии
- Как отдыхают и сохраняют здоровье китайцы
- Почему у китайцев проблемы с фундаментальной наукой?
- «Черный ящик» экономики Китая
- Региональные экономики
- Роль России в постамериканском мире Евразии
- Макроэкономика региона Большой Евразии и Китая
- Крупнейшие торговые партнеры Китая
- Проект «Пояса и пути»
- Дела с китайцами: знать Китай, чтобы достигать своих целей
- Бизнес в Китае: с чем сталкиваются иностранные компании
- Страна в цифрах: важнейшие экономические показатели Китая
- ВВП
- Промышленное производство
- Энергия
- Агро-промышленный комплекс
- Частные инвестиции и фондовый рынок
- Юань и золото-валютные резервы
- Политический строй
- Коммунизм или нет: какова реальная китайская идеология?
- Существуют ли китайцы и едина ли китайская нация?
- Си Цзиньпин, Мао Цзэдун и Дэн Сяопин -кто они, вожди Китая?
- Си Цзиньпин
- Мао Цзэдун
- Дэн Сяопин
- Китайское право, закон и социальныйрейтинг
- «Странный» мировой лидер - как будет выглядеть китайское мировое лидерство
- в 2035-2050 годах и чего ждать России?
- Понять историю Срединных царств
- Отношения России и Китая -что важно знать
- Настолько ли китайский Китай -влияние Запада и России
- Появление «треугольника»
- СССР-США-Китай и новая геополитическая реальность планеты
- Тайваньский вопрос: что важно знать
- Изучаем Китай, путешествуя: Срединные царства и их столицы
- Хэнань, Шаньдун, Шэньси
- Пекин
- Хэбэй и Тяньцзинь
- Гуандун и Гуаней
- Гонконг и Макао
- Шанхай
- Цзянсу и Чжэцзян
- Фуцзянь
- Сычуань и Чунцин
- Гуйчжоу
- Тибет
- Юньнань
- Синьцзян
- Нинся
- Северо-Восток и Внутренняя Монголия
- Пояс реки Янцзы: Хубэй, Хунань, Цзянси и Аньхой
- Цинхай, Шаньси и Ганьсу
- Послесловие
- Приложение 1.
- Общепринятая система транскрипции китайского языка на русский
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