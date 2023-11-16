У каждого человека есть день его рождения, который люди не выбирают. После этого дня начинается его жизненный путь. Что принесёт жизнь в будущем новорожденному? — это сокрыто от всех. Успех или неудача, долгие годы или преждевременная смерть — никто не может предугадать человеческой судьбы.

Да, каждая жизнь полна загадок и неизвестности. И всё же в этой неизвестности есть что-то, в чём мы совершенно уверены. Все точно знают, что после дня рождения когда-то обязательно наступит день смерти. И возникает вопрос: как сложится моя жизнь, жизнь каждого из нас? Что будет основным и главным в нашей жизни? Да, многих волнуют эти и многие другие вопросы.

Книга, которую ты держишь в руках, — это добрая весть для тебя на каждый день. В ней ты и найдёшь ответы на те вопросы, которые будет преподносить тебе жизнь. Читая страницу за страницей, ты будешь находить полезные советы и поддержку в твоей повседневной жизни. Эта книга расскажет тебе о сотворении человека и его Создателе. Ты сможешь проследить историю человека от счастливого пребывания его в раю и до печального грехопадения.

Ты узнаешь также о великой Божьей любви, которая искупила грешного человека от смерти, подарив миру Спасителя — Иисуса Христа.

У тебя есть возможность именно в этой книге познакомиться с Тем, Кто искупил тебя, Кто полюбил тебя и Кто может подарить тебе жизнь вечную.

Пусть же чтение этой книги станет бесценным сокровищем для твоей души и благословением для жизни вечной.

Б. Е. фан Вайк – Детская Библия – Чтение на каждый день

Пер. с голландского. - Barneveld: John Bunyan Stichting, б.г. – 737 с.

Б. Е. фан Вайк – Детская Библия – Содержание

Предисловие

1 января – 31 декабря

1 января

БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ

В Книге книг написано: «В начале сотворил Бог небо и землю». Никто не может это полностью понять, но мы этому верим, потому что так написано в Библии. Библия — это книга Господа Бога. Всё, что мы в ней читаем — это истина. В Книге книг написано: «В начале сотворил Бог небо и землю». Никто не может это полностью понять, но мы этому верим, потому что так написано в Библии. Библия — это книга Господа Бога. Всё, что мы в ней читаем — это истина.

Давно, очень давно, не было ни неба, ни земли. Не было людей, животных, растений. Ничего не существовало. Только Бог. Он был всегда.

Бог хотел создать что-то прекрасное и вот за шесть дней Он сотворил небо и землю. Вокруг земли была вода и темнота. Но в темноте мы не можем ничего видеть. Тогда свет — это самое лучшее, что может быть. И сказал Бог: Да будет свет!” И стал свет. Назвал Бог свет днём, а темноту — ночью.

В школе, когда ты делаешь аппликацию с учителем, тебе нужны: цветная бумага, клей, ножницы и другое. Но Богу ничего не надо. Он говорит и оно есть. Каждое утро звучал голос Бога: Да будет ...” и тогда оно было.

В первый день сотворил Бог свет. Во второй — синее небо, по которому иногда плывут серые дождевые облака. На следующее утро снова был голос Бога. Внезапно раздался шум, шипение, а в наступившей тишине появились горные вершины и широкие долины. Это всё Бог назвал — землёй. Воду, окружавшую землю, назвал Бог морями. Земля же была ещё неприветливой и мрачной. И повелел Бог произрасти разным растениям, цветам и деревьям, на которых росли вкусные плоды. Каждый вечер Бог, любуясь Своим творением, видел, что всё весьма хорошо.

В четвёртый день появилось два светила на небе: большое — солнце, дающее тепло земле; маленькое — луна, с миллионами мерцающих звёзд, рассылающих мягкий свет в темноту ночи. Цветы вытягивали свои головки к тёплому солнцу, и всё становилось ещё красивее.

В пятый день сотворил Бог рыб и птиц, которые пели под аккомпанемент жужжания пчёл на цветах.

Другие животные, от слона до червяка, были созданы в шестой день. К вечеру создал Бог человека. И сотворил Он его по-особенному — из земли. Из праха земного сотворил тело, но оно было безжизненное. Тогда вдохнул Он дыхание жизни в ноздри человека и стал он душою живою.

Ветер и волны шумят, птицы поют, а человек может разговаривать. Он может рассказать о Том, Кто всё сотворил таким чудесным образом. Да, человек — прекраснейшее творение, ибо он носит в себе образ Божий.

Бытие 1:16; Псалом 103

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13 мая

МОЛИТВА СОЛОМОНА

Семь лет строили храм Божий. Когда всё было завершено, царь призвал старейшин, священников, начальников всех колен для переселения ковчега в новый храм.

Во время шествия к храму Соломон приносил в великом количестве жертвы для Бога: овец и коров. Священники принесли ковчег в Святое-святых, и поместили его под крылья херувимов. Возле восточной стороны жертвенника стояли левиты-певцы, одетые в нарядные одежды, и пели во славу Господа. Когда загремел звук кимвалов, труб и музыкальных орудий, тогда дом Господень наполнило облако. И священники не могли устоять, потому что слава Господня наполнила храм. Это была великая радость, потому что все поняли: Господь благоволит обитать здесь.

Великое множество израильтян стояло у храма. И обратился царь, и благословил всех собравшихся израильтян, говоря: Благословен Господь, Бог Израилев, Который, что сказал устами Своими Давиду, исполнил ныне рукою Своею!”

И все, кто пришли на этот праздник освящения и благословения, пылко молились Богу за Его великую милость и щедрость к Своему народу. Все восхищались величием и неизменной любовью Господа. Это была победа живого Бога над многими богами, о которых так часто в прошлом претыкались израильтяне. Величие храма напоминало и о величии Господа.

Молитва Соломона лилась непрерывным ручьем. Это была молитва из глубины сердца царя, смиренного раба Господнего: Боже Мой! Услышь воззвание и молитву, которой раб Твой молится перед Тобою. Да будут очи Твои отверсты на храм сей днём и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твоё, чтобы слышать молитву, которой раб Твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля!”

Услышал ли эту молитву Господь? Помнишь, когда в пустыне Господь зажёг жертвенник в скинии?

Здесь в храме люди, может быть, думали, что будет иначе. Но вот священники положили на жертвенник ягнёнка и в одно мгновение огонь пожрал эту жертву. Это был огонь с неба, который значил, что Господь услышал молитву Соломона.

Теперь Бог будет жить не в шатре, а в храме. Много было радости, благодарений, песен и славословий. Но и сегодня можно иметь такую радость, если с покаянием примешь в сердце Господа Иисуса Христа твоим Спасителем. Когда будет жить Христос в тебе, то дом твоего сердца будет столь же прекрасен, как и храм Соломона.

2 Паралипоменон 5-6; Исаия 53