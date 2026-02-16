Книга Нэнси Ваймейстер «Качественные исследовательские работы» (оригинальное название Research Papers) считается классическим учебным пособием, которое помогает студентам и исследователям превратить хаотичный процесс сбора информации в четко структурированный научный проект. Автор делает упор на то, что качество работы определяется не только глубиной мысли, но и строгостью следования академическим стандартам. Книга служит навигатором по всем этапам написания текста — от первичного поиска идеи в библиотечных базах данных до финальной расстановки запятых в библиографическом списке.
Ваймейстер подробно описывает механику исследовательской деятельности: как эффективно использовать библиотечные ресурсы, как делать выписки из книг, чтобы избежать случайного плагиата, и как организовать свои заметки так, чтобы из них легко выстроился логический план. Автор уделяет огромное внимание «архитектуре» научной статьи: введению, постановке проблемы, аргументации и выводам. Она объясняет, как сделать текст убедительным для научного сообщества, сохраняя при этом ясность и лаконичность языка.
Особая ценность книги заключается в детальном разборе стилей оформления (таких как Turabian, APA или MLA), что часто является самым сложным этапом для студентов. Нэнси Ваймейстер дает четкие инструкции по оформлению сносок, цитат и списков литературы, подчеркивая, что аккуратность в деталях — это признак профессионализма и уважения к читателю. Это пособие помогает исследователю не просто «написать реферат», а создать полноценный интеллектуальный продукт, соответствующий международным академическим критериям.
Ваймейстер Нэнси - Качественные исследовательские работы
Одесса: Одесская богословская семинария ЕХБ, 2012. - 301 с. - (Серия: «Библейская кафедра»)
ISBN 978-5-7454-0958-5
Ваймейстер Нэнси - Качественные исследовательские работы - Содержание
Глава 1 ЧТО ТАКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ?
Глава 2 ПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ
Глава 3 ПРИРУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
Глава 4 ВЫБОР ТЕМЫ
Глава 5 ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Глава 6 ПОДГОТОВКА БИБЛИОГРАФИИ
Глава 7ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Глава 8 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ
Глава 9 ПОДСТРОЧНЫЕ СНОСКИ: ЗАЧЕМ, КОГДА И КАК
Глава 10 СРАВНЕНИЕ ПОДСТРОЧНЫХ СНОСОК И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ
Глава 11ОРГАНИЗАЦИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ
Глава 12 НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Г лава 13 ФОРМАТИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Глава 14 БИБЛЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
Глава 15 ОПИСАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Глава 16 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КАК ИССЛЕДОВАНИЕ
Глава 17 ИЗУЧЕНИЕ КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ КАК ИССЛЕДОВАНИЕ
Глава 18 РАЗЛИЧНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ
Глава 19 СТАТИСТИКА, ТАБЛИЦЫ И ДИАГРАММЫ
Глава 20 МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Глава 21 ПРОЕКТЫ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА СЛУЖЕНИЯ
Приложения
