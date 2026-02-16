Ваймейстер - Качественные исследовательские работы

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Educational

Gemini said

Книга Нэнси Ваймейстер «Качественные исследовательские работы» (оригинальное название Research Papers) считается классическим учебным пособием, которое помогает студентам и исследователям превратить хаотичный процесс сбора информации в четко структурированный научный проект. Автор делает упор на то, что качество работы определяется не только глубиной мысли, но и строгостью следования академическим стандартам. Книга служит навигатором по всем этапам написания текста — от первичного поиска идеи в библиотечных базах данных до финальной расстановки запятых в библиографическом списке.

Ваймейстер подробно описывает механику исследовательской деятельности: как эффективно использовать библиотечные ресурсы, как делать выписки из книг, чтобы избежать случайного плагиата, и как организовать свои заметки так, чтобы из них легко выстроился логический план. Автор уделяет огромное внимание «архитектуре» научной статьи: введению, постановке проблемы, аргументации и выводам. Она объясняет, как сделать текст убедительным для научного сообщества, сохраняя при этом ясность и лаконичность языка.

Особая ценность книги заключается в детальном разборе стилей оформления (таких как Turabian, APA или MLA), что часто является самым сложным этапом для студентов. Нэнси Ваймейстер дает четкие инструкции по оформлению сносок, цитат и списков литературы, подчеркивая, что аккуратность в деталях — это признак профессионализма и уважения к читателю. Это пособие помогает исследователю не просто «написать реферат», а создать полноценный интеллектуальный продукт, соответствующий международным академическим критериям.

Ваймейстер Нэнси - Качественные исследовательские работы

Одесса: Одесская богословская семинария ЕХБ, 2012. - 301 с. - (Серия: «Библейская кафедра»)

ISBN 978-5-7454-0958-5

Ваймейстер Нэнси - Качественные исследовательские работы - Содержание

  • Глава 1 ЧТО ТАКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ?

  • Глава 2 ПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ

  • Глава 3 ПРИРУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

  • Глава 4 ВЫБОР ТЕМЫ

  • Глава 5 ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

  • Глава 6 ПОДГОТОВКА БИБЛИОГРАФИИ

  • Глава 7ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

  • Глава 8 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ

  • Глава 9 ПОДСТРОЧНЫЕ СНОСКИ: ЗАЧЕМ, КОГДА И КАК

  • Глава 10 СРАВНЕНИЕ ПОДСТРОЧНЫХ СНОСОК И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ

  • Глава 11ОРГАНИЗАЦИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

  • Глава 12 НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

  • Г лава 13 ФОРМАТИРОВАНИЕ РАБОТЫ

  • Глава 14 БИБЛЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ

  • Глава 15 ОПИСАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

  • Глава 16 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КАК ИССЛЕДОВАНИЕ

  • Глава 17 ИЗУЧЕНИЕ КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ КАК ИССЛЕДОВАНИЕ

  • Глава 18 РАЗЛИЧНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ

  • Глава 19 СТАТИСТИКА, ТАБЛИЦЫ И ДИАГРАММЫ

  • Глава 20 МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

  • Глава 21 ПРОЕКТЫ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА СЛУЖЕНИЯ

  • Приложения

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
