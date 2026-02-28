Вайнер Моше - Большой ковчег

Все давно ждали, когда на корабле под названием «Земля» наступит время общих дел. И вот оно настало. Народы мира ищут единого Творца, который сотворил весь мир и послал в него наши души. Собираясь на молитву, люди в разных концах света шепчут: «Как нам исполнить Твою волю, чего Ты ждешь от нас?» Нередко бывает, что когда рождается вопрос, у Всевышнего уже готов ответ на него. Три тысячи лет назад Давид, автор Псалмов, написал пророческие строки: «Прославьте Б-га, все народы, восхвалите Его, все племена! Ведь велика Его милость и верность Господа - навек!»

Мне, иерусалимскому раввину, выпала счастливая возможность составить для неевреев книгу о Семи заповедях сыновей Ноаха. Это та часть Торы, которая была получена Моше-рабейну на горе Синай ДЛЯ НАРОДОВ МИРА. Объем информации в ней меньше, чем в книгах для евреев, а степень охвата аудитории неизмеримо больше. Ведь Семь заповедей Ноаха должны соблюдать все жители нашей планеты.

Аналогичная книга у евреев называется «Шулхан Арух», «Накрытый стол». Там даны конкретные указания, как исполнить тот или иной приказ Творца. Теперь мы «накрываем стол» для всех землян, всех ноахидов. Эта книга, написанная на святом языке, иврите, должна прозвучать на всех языках. Английский перевод уже сделан. Теперь пришел черед накрыть стол для 700 000 человек, живущих во всех концах света. Для них родной язык - русский.

Мой сосед и хороший товарищ, рав Эзра Ховкин, взялся за этот нелегкий труд. В течение нескольких лет он работал над переводом, стараясь быть точны и в деталях и при этом общаться с огромной аудиторией просто и доступно.

Журналист - профессия сегодняшнего дня, но на сей раз литератору и журналисту Ховкину выпала возможность прикоснуться к основам мироздания, взявшись за перевод заповедей, которым Творец обучал Адама и Хаву.

Эзра, я благодарю и благословляю тебя за этот труд! Пусть Всевышний пошлет удачу на всех хороших путях твоих, в заслугу того света, который ты зажег для многих-многих.

Твой друг, рав Моше Вайнер, составитель книги «Семь Заповедей Б-га».

Рав Моше Вайнер - Большой ковчег - Семь заповедей сыновей Ноаха - Книга 1

Авторский перевод: Эзра Ховкин

Редактор: рав Моше Вайнер

Иерусалим, 5779 - 2019 г. - 150 с.

ISBN 978-965-572-983-2

THE GUIDE TO OBSERVING GOD'S WILL FOR MANKIND,

Revealed from Mount Sinai in the Torah of Moses.

The authorized translation from the original Hebrew of «Sheva Mitzvot HaShem» - «Seven Divine Commandments» by Rabbi Moshe Weiner Jerusalem, 5779(2019)

Translated and edited with elucidations: Ezra Hovkin Edited: Rabbi Moshe Weiner

Рав Моше Вайнер - Большой ковчег - Семь заповедей сыновей Ноаха - Книга 1 - Содержание

Ворота в книгу

Часть первая. Основы веры в единого Б-га

Глава 1. Знание о Всевышнем

Глава 2. О лжепророках

Глава 3. Запрет создавать новую религию или «добавлять» к заповедям, данным Творцом

Глава 4. Ответственность за проступки

Глава 5. Ноахид и изучение Торы

Глава 6. Ноахиды и благословения

Глава 7. Ноахиды и жертвоприношения

Глава 8. Мораль и добрые дела

Глава 9. Раскаяние и исправление

Часть вторая. Запрет идолопоклонства

Глава 1. Об идолопоклонниках

Глава 2. «Законы отдаления»

Глава 3. Идолопоклонник перед судом

Глава 4. Культ Молоха

Глава 5. Запрет делать идолов

Глава 6. Запрет «изобретать» новую религию

Глава 7. Обязанность уничтожать идолов

Глава 8. Как «нейтрализовать» идола

Глава 9. Рядом с идолом: жертвы и украшения

Глава 10. Можно ли помогать идолопоклонникам?

Глава 11. Обычаи идолопоклонников

Глава 12. Идолы и клятвы

Часть третья. Трепет перед Именем

Глава 1. Не говорить плохо о Творце

Глава 2. Страх перед Небом

Глава 3. Клятвы и обеты у бней Hoax

Глава 4. Отмена клятв и обетов

Часть четвертая. Не есть от живого

Глава 1. Как выполнять заповедь «не есть от живого»

Глава 2. Какое мясо есть нельзя

Глава 3. Границы запрета

Глава 4. Теленок в утробе

Глава 5. «Висящий» орган

Глава 6. Запрет мучить животных («цаар баалей хаим»)

Глава 7. Запрет спаривать животных различного вида

Глава 8. Запрет скрещивать различные виды деревьев

Послесловие