Вайнер Моше - 90 законов
Раввин Мойше Вайнер – 90 законов. Свод законов, восходящих к 7 заповедям Ноаха
Иерусалим – 2019 / 5779 г. – 130 с.
Задача этой книги - разъяснить основы законодательства, соблюдение которого обязательно для каждого. Здесь будут перечислены 90 законов, восходящих к семи заповедям, возложенным Творцом на все человечество. Я не стремился разъяснить все детали соблюдения; целью было лишь обрисовать их в общих чертах и изложить принципы и идеи, связанные с их исполнением.
Законы пронумерованы согласно порядку их изложения и разделены на семь категорий, в соответствии с заповедями, на которых они основываются. Я не хочу этим сказать, что имеется некое фиксированное число подобных законов. Не исключаю также, что некоторые аспекты заповедей не будут здесь освещены полностью, а разделение на отдельные законы можно осуществить иначе, придя к иному их перечислению. Для облегчения восприятия текста в книге практически не приводятся ссылки на источники.
Большую часть подобных ссылок можно найти в моей книге «Семь заповедей Всевышнего» (на иврите) - там приводится подробное обоснование каждого вывода на основании источников и их интерпретации. Здесь я буду приводить только ссылки на стихи Писания, а также на наиболее известные или особо значимые высказывания мудрецов Талмуда и законодателей Средневековья. Я назвал эту книгу «Девяносто законов», а не «Девяносто заповедей», чтобы четко разграничить два понятия: заповедь и закон. Заповеди, возложенные на все человечество, содержатся в словах Торы.
Однако многие детали их соблюдения не разъяснены непосредственно в тексте Писания, но выводятся из него логическим путем, в соответствии с правилами исследования и интерпретации, полученными нашим учителем Моше (Моисеем) на Синае и сохраненными в Устной Торе. Кроме того, хотя некоторые заповеди и содержатся непосредственно в тексте Торы, мудрецы предпочитают возводить их к той или иной из семи общечеловеческих заповедей, поэтому я назвал эту книгу «Девяносто законов». В ней пойдет речь о законах, которые следует соблюдать всем людям, независимо от того, приведены ли они прямо в тексте Торы или выводятся из нее с помощью правил, сохраненных в Торе Устной.
Раввин Мойше Вайнер – 90 законов. Свод законов, восходящих к 7 заповедям Ноаха – Содержание
Об авторе
Предисловие автора
Глава 1. Семь заповедей, возложенных Творцом на все человечество и переданных Моше на горе Синай
Глава 2. Божественное откровение -Письменная и Устная Тора
Глава 3. Обязанность соблюдения заповедей
Глава 4. Исправление мира
Глава 5. Запрет идолопоклонства и вытекающие из него законы
Глава 6. Запрет богохульства и вытекающие из него законы
Глава 7. Запрет отсекать и есть плоть живого животного и вытекающие из него законы
Глава 8. Запрет убийства и вытекающие из него законы
Глава 9. Запрет разврата и вытекающие из него законы
Глава 10. Запрет присвоения чужого имущества и вытекающие из него законы
Глава 11. Повеление вершить правосудие и вытекающие из него законы
Глава 12. Статус жителя-чужестранца и право жить в стране Израиля
Глава 13. Мессианский период
Comments (1 comment)