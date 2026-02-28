Вайнер Моше - 90 законов

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology, History, **Jewish History
Series Законы для потомков Ноя (Ноаха) (8 books)

Раввин Мойше Вайнер – 90 законов. Свод законов, восходящих к 7 заповедям Ноаха

Иерусалим – 2019 / 5779 г. – 130 с.

Задача этой книги - разъяснить основы законодательства, соблюдение которого обязательно для каждого. Здесь будут перечислены 90 законов, восходящих к семи заповедям, возложенным Творцом на все человечество. Я не стремился разъяснить все детали соблюдения; целью было лишь обрисовать их в общих чертах и изложить принципы и идеи, связанные с их исполнением.

Законы пронумерованы согласно порядку их изложения и разделены на семь категорий, в соответствии с заповедями, на которых они основываются. Я не хочу этим сказать, что имеется некое фиксированное число подобных законов. Не исключаю также, что некоторые аспекты заповедей не будут здесь освещены полностью, а разделение на отдельные законы можно осуществить иначе, придя к иному их перечислению. Для облегчения восприятия текста в книге практически не приводятся ссылки на источники.

Большую часть подобных ссылок можно найти в моей книге «Семь заповедей Всевышнего» (на иврите) - там приводится подробное обоснование каждого вывода на основании источников и их интерпретации. Здесь я буду приводить только ссылки на стихи Писания, а также на наиболее известные или особо значимые высказывания мудрецов Талмуда и законодателей Средневековья. Я назвал эту книгу «Девяносто законов», а не «Девяносто заповедей», чтобы четко разграничить два понятия: заповедь и закон. Заповеди, возложенные на все человечество, содержатся в словах Торы.

Однако многие детали их соблюдения не разъяснены непосредственно в тексте Писания, но выводятся из него логическим путем, в соответствии с правилами исследования и интерпретации, полученными нашим учителем Моше (Моисеем) на Синае и сохраненными в Устной Торе. Кроме того, хотя некоторые заповеди и содержатся непосредственно в тексте Торы, мудрецы предпочитают возводить их к той или иной из семи общечеловеческих заповедей, поэтому я назвал эту книгу «Девяносто законов». В ней пойдет речь о законах, которые следует соблюдать всем людям, независимо от того, приведены ли они прямо в тексте Торы или выводятся из нее с помощью правил, сохраненных в Торе Устной.

Раввин Мойше Вайнер – 90 законов. Свод законов, восходящих к 7 заповедям Ноаха – Содержание

Об авторе

Предисловие автора

  • Глава 1. Семь заповедей, возложенных Творцом на все человечество и переданных Моше на горе Синай

  • Глава 2. Божественное откровение -Письменная и Устная Тора

  • Глава 3. Обязанность соблюдения заповедей

  • Глава 4. Исправление мира

  • Глава 5. Запрет идолопоклонства и вытекающие из него законы

  • Глава 6. Запрет богохульства и вытекающие из него законы

  • Глава 7. Запрет отсекать и есть плоть живого животного и вытекающие из него законы

  • Глава 8. Запрет убийства и вытекающие из него законы

  • Глава 9. Запрет разврата и вытекающие из него законы

  • Глава 10. Запрет присвоения чужого имущества и вытекающие из него законы

  • Глава 11. Повеление вершить правосудие и вытекающие из него законы

  • Глава 12. Статус жителя-чужестранца и право жить в стране Израиля

  • Глава 13. Мессианский период

Views 109
Added 28.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books